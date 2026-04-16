Juliette revela gesto da sobrinha após passar em Medicina e decisão emociona fãs

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Heider Sacramento
Publicado em 16 de abril de 2026 às 22:00
Acostumada a compartilhar vitórias da família com os seguidores, Juliette emocionou a internet nesta quinta-feira (16) ao contar uma decisão tomada pela sobrinha Laura após ser aprovada novamente no curso de Medicina.
Segundo a artista, a jovem conquistou uma bolsa integral pelo Prouni, mas preferiu não utilizar o benefício por considerar que outra pessoa, sem rede de apoio, poderia precisar mais da oportunidade.
Juliette explicou que Laura já havia sido aprovada anteriormente, mas decidiu adiar o ingresso porque sonhava com uma vaga em universidade federal. Para isso, foi morar com a tia e intensificou os estudos.
“Minha sobrinha Laura passou novamente em Medicina na particular. Ela já tinha passado. Fico muito feliz, porque ela é muito esforçada, inteligente, ela quer muito. Mas ela não cursou ano passado porque queria federal”, contou.
Juliette
A ex-BBB disse ainda que a jovem entrou na lista de espera da universidade pública e também foi chamada para a instituição privada com bolsa de 100%.
A cantora explicou que, legalmente, Laura se encaixa nos critérios do programa, já que estudou em escola pública e vem de família de baixa renda. Ainda assim, a situação provocou reflexão dentro de casa.
“Legalmente, ela tem direito. Veio de escola pública, o pai e a mãe são de baixa renda. Eu que dou todo o apoio à educação. Por essa razão, ficou uma angústia no meu coração de que isso não é justo”, afirmou.
Juliette contou que preferiu não impor a própria opinião inicialmente, mas abriu diálogo com a sobrinha sobre o tema. “Tem gente que está competindo com ela pelo Prouni que não vai ter uma tia, não vai ter um apoio, que vai ser a única chance da vida”, disse.
Durante a conversa, Laura afirmou que seguiria estudando por mais um ano para tentar a federal. Caso não conseguisse, perguntou se poderia contar com ajuda da tia para pagar a faculdade particular.
Juliette respondeu de imediato. “Se ela não conseguir passar na federal esse ano, eu pago com todo prazer do mundo”, revelou.
Ao fim do relato, Juliette destacou que o mais importante foi ver a consciência social da jovem diante do privilégio que hoje possui. “O maior prazer foi ver que ela tem a consciência do privilégio que hoje ela tem e não tomar as decisões sem considerar isso. Fiquei muito orgulhosa, é isso que quero ensinar”, declarou.