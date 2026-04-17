LUTO

Família vai doar órgãos de Alice Ribeiro, repórter da Band que morreu após grave acidente

Emissora confirmou a morte encefálica na noite desta quinta-feira (16)

Giuliana Mancini

Publicado em 17 de abril de 2026 às 07:17

Alice Ribeiro, repórter da Band Minas que morreu Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A família de Alice Ribeiro, de 35 anos, decidiu doar os órgãos da jornalista para transplante após a confirmação de sua morte encefálica. A repórter da Band Minas não resistiu aos ferimentos de um acidente na BR-381, na região metropolitana de Belo Horizonte.

O processo de captação teve início ainda durante a madrugada. Serão doados rins, pâncreas, fígado e córneas. O coração, no entanto, não poderá ser transplantado por questões clínicas.

Alice Ribeiro 1 de 8

Alice estava internada em estado grave no Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, na capital mineira. Segundo a emissora, o protocolo para confirmação da morte encefálica foi iniciado pela manhã de quinta-feira (16) e concluído à noite, após exames que atestaram a perda irreversível das funções cerebrais. Ela permanecia em coma na UTI, com traumatismo craniano e múltiplas fraturas.

A repórter perdeu grande quantidade de sangue e passou por transfusões durante o atendimento. As causas e circunstâncias do acidente ainda são investigadas.

Em nota, a Band lamentou a morte da jornalista. "A Band Minas, em luto, lamenta a partida precoce de Alice e afirma que está prestando toda a assistência à família da repórter", informou a emissora.

A Polícia Militar de Minas Gerais também se manifestou. "Nós, da PMMG, lamentamos profundamente em confirmar a morte encefálica da nossa querida repórter Alice. Que Deus a receba e abençoe toda a família", diz o comunicado.

Alice Ribeiro trabalhava na Band Minas desde agosto de 2024. Antes, teve passagens pela Band em Brasília e por uma afiliada da TV Globo em Feira de Santana, na Bahia. Ela deixa os pais, o irmão, o marido e um filho de nove meses.

O acidente aconteceu na tarde de quarta-feira (15), quando o carro em que Alice estava colidiu com um caminhão entre os municípios de Santa Luzia e Sabará. A equipe voltava de uma gravação na rodovia, que liga Minas Gerais ao Espírito Santo.

O cinegrafista Rodrigo Lapa, de 49 anos, que também estava no veículo, morreu no local. Os dois produziam uma reportagem sobre o alto número de acidentes na BR-381 e as obras de duplicação do trecho.