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Como é a mansão de R$ 250 milhões de Márcio Garcia, a mais cara do Brasil

No Joá, no Rio, propriedade reúne sete suítes, 18 banheiros e lazer de alto padrão, mas ainda não tem comprador

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 17 de abril de 2026 às 05:30

Mansão de R$ 250 milhões de Márcio Garcia impressiona pelo luxo
Mansão de R$ 250 milhões de Márcio Garcia impressiona pelo luxo Crédito: Reprodução

No coração do Joá, aos pés da imponente Pedra da Gávea, no Rio de Janeiro, está a mansão de R$ 250 milhões de Márcio Garcia, considerada a residência mais valiosa do país. Com vista privilegiada para o mar e para a Barra da Tijuca, o imóvel combina sofisticação, conforto e exclusividade.

Distribuída em 6 mil metros quadrados de terreno e 2 mil metros quadrados climatizados, a casa possui sete suítes e 18 banheiros, além de três cozinhas totalmente equipadas. Entre os ambientes de lazer, destacam-se cinema particular, boate, academia completa, quadra de tênis, campo de futebol e até uma horta própria.

Mansão de Márcio Garcia

Mansão de R$ 250 milhões de Márcio Garcia impressiona pelo luxo por Reprodução/YouTube
Mansão de R$ 250 milhões de Márcio Garcia impressiona pelo luxo por Reprodução/YouTube
Mansão de R$ 250 milhões de Márcio Garcia impressiona pelo luxo por Reprodução/YouTube
Mansão de R$ 250 milhões de Márcio Garcia impressiona pelo luxo por Reprodução/YouTube
Mansão de R$ 250 milhões de Márcio Garcia impressiona pelo luxo por Reprodução/YouTube
Mansão de R$ 250 milhões de Márcio Garcia impressiona pelo luxo por Reprodução/YouTube
Mansão de R$ 250 milhões de Márcio Garcia impressiona pelo luxo por Reprodução/YouTube
Mansão de R$ 250 milhões de Márcio Garcia impressiona pelo luxo por Reprodução/YouTube
Mansão de R$ 250 milhões de Márcio Garcia impressiona pelo luxo por Reprodução/YouTube
Mansão de R$ 250 milhões de Márcio Garcia impressiona pelo luxo por Reprodução/YouTube
Mansão de R$ 250 milhões de Márcio Garcia impressiona pelo luxo por Reprodução/YouTube
Mansão de R$ 250 milhões de Márcio Garcia impressiona pelo luxo por Reprodução/YouTube
Mansão de R$ 250 milhões de Márcio Garcia impressiona pelo luxo por Reprodução/YouTube
Mansão de R$ 250 milhões de Márcio Garcia impressiona pelo luxo por Reprodução/YouTube
Mansão de R$ 250 milhões de Márcio Garcia impressiona pelo luxo por Reprodução/YouTube
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Mansão de R$ 250 milhões de Márcio Garcia impressiona pelo luxo por Reprodução/YouTube

O espaço externo não deixa nada a desejar: uma piscina com duas raias semiolímpicas, jacuzzi para até 10 pessoas, mini golfe e áreas de convivência generosas garantem momentos de entretenimento e relaxamento com máxima privacidade.

Mesmo com tamanho luxo e infraestrutura única, a mansão de Márcio Garcia segue à espera de um comprador que combine com o perfil ultraexclusivo do imóvel, reforçando seu status como um dos maiores símbolos do mercado de alto padrão no Brasil.

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Mansão Márcio Garcia

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