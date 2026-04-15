JORNALISMO

Saiba quem é Alice Ribeiro, repórter que está em estado grave após acidente

Repórter começou como estagiária em emissoras de TV

Felipe Sena

Publicado em 15 de abril de 2026 às 22:33

Alice Ribeiro está gravemente ferida Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Um carro de reportagem da Band Minas e um caminhão bateram de frente na BR-381, em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na tarde desta quarta-feira (15). O repórter cinematográfico Rodrigo Lapa, de 49 anos, que dirigia o veículo, morreu no local, e a repórter Alice Ribeiro, de 35, ficou gravemente ferida.

A jornalista foi resgatada por helicóptero do Corpo de Bombeiros e levada em estado grave para atendimento no Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, em Belo Horizonte. Alice estava no carro da emissora como passageira e sofreu múltiplos ferimentos.

Alice Ribeiro 1 de 8

Segundo o jornal Metrópoles, parceiro do jornal CORREIO, após ser estabilizada por equipes da concessionária Nova 381, foi transportada para a unidade de saúde.

Nascida em Belo Horizonte (MG), a jornalista é casada e mãe de um bebê com menos de 1 ano. Se formou pela PUC Minas em 2015, iniciou a carreira como estagiária em emissoras como TV Globo Minas, TV Alterosa e Record TV Minas.

Após a graduação, atuou como repórter na TV Leste, afiliada da Record TV em Governador Valadares (MG), além de integrar a equipe da Rede Bahia, ligada à TV Globo. Em 2021, passou a integrar a Band, com atuação em Brasília. Desde agosto de 2024, Alice voltou a Belo Horizonte, onde trabalha como repórter.

A equipe produzia uma reportagem sobre a duplicação da chamada Rodovia da Morte. As obras começaram nesta quarta-feira (15), e os profissionais estavam no local para cobrir o início dos trabalhos.