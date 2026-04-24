Diretor-adjunto do presídio de Eunápolis é exonerado do cargo

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Elaine Sanoli
Publicado em 24 de abril de 2026 às 19:52
O diretor-adjunto do Conjunto Penal de Eunápolis, no extremo sul do estado, de onde fugiram 16 detentos em dezembro de 2024, foi exonerado pelo governo da Bahia. A medida foi publicada nesta sexta-feira (24), na edição do Diário Oficial do Estado.
Sérgio Vinicius Tanure ocupava o cargo de diretor-adjunto desde agosto de 2025, quando foi nomeado para substituir Jeferson Oliveira Pergentino da Cruz. Agora, Ernani Pereira Silva passa a ocupar o cargo deixado por Tanure.
As novas movimentações nos cargos de liderança do presídio ocorrem após a repercussão da delação de Joneuma, negociada com o Ministério Público da Bahia (MP-BA) em fevereiro deste ano. De acordo com informações apuradas pela TV Bahia, ela confessou participação na fuga dos detentos, que envolveu o repasse de cerca de dinheiro. Joneuma atualmente está em prisão domiciliar.
Joneuma Silva Neres
O ex-deputado Uldurico Júnior também é apontado como um dos possíveis negociadores da fuga. Segundo as investigações do MP-BA, ele teria recebido cerca de R$ 2 milhões para favorecer a fuga dos 16 internos do Conjunto Penal. Uldurico foi preso preventivamente no dia 16 de abril, na Praia do Forte, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). As investigações apontam que o ex-parlamentar e a ex-diretora viviam uma relação amorosa, que é negada por Uldurico. Ele também nega qualquer participação no crime. “A defesa alega que as acusações são completamente infundadas, e isso será provado. Trata-se de uma clara perseguição política, em ano eleitoral.”
Ex-deputado Uldurico Junior foi preso
A fuga foi realizada no dia 12 de dezembro de 2024 para libertar o traficante Ednaldo Pereira Souza, conhecido como Dadá, fundador do Primeiro Comando de Eunápolis (PCE), que atua em conjunto com o Comando Vermelho (CV). Além de Dadá, outros 15 detentos fugiram.
Fugitivos Eunápolis
Dadá foi alvo de uma operação policial na última segunda-feira (20), na comunidade do Vidigal, no Rio de Janeiro, onde manteria um esconderijo. Segundo as investigações, ele fugiu por uma passagem secreta estreita, que impediu a perseguição dos agentes.