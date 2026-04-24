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Diretor-adjunto do presídio de Eunápolis é exonerado do cargo

Sérgio Vinicius Tanure ocupava o cargo de diretor-adjunto desde agosto de 2025

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 24 de abril de 2026 às 19:52

Operação realizada em presídio em Eunápolis
Operação realizada em presídio em Eunápolis Crédito: Divulgação

O diretor-adjunto do Conjunto Penal de Eunápolis, no extremo sul do estado, de onde fugiram 16 detentos em dezembro de 2024, foi exonerado pelo governo da Bahia. A medida foi publicada nesta sexta-feira (24), na edição do Diário Oficial do Estado.

Sérgio Vinicius Tanure ocupava o cargo de diretor-adjunto desde agosto de 2025, quando foi nomeado para substituir Jeferson Oliveira Pergentino da Cruz. Agora, Ernani Pereira Silva passa a ocupar o cargo deixado por Tanure.

As novas movimentações nos cargos de liderança do presídio ocorrem após a repercussão da delação de Joneuma, negociada com o Ministério Público da Bahia (MP-BA) em fevereiro deste ano. De acordo com informações apuradas pela TV Bahia, ela confessou participação na fuga dos detentos, que envolveu o repasse de cerca de dinheiro. Joneuma atualmente está em prisão domiciliar.

Joneuma Silva Neres

Ex-diretora foi presa por facilitar fuga de detentos por Reprodução
Ex-diretora foi presa por facilitar fuga de detentos por Reprodução
Ex-diretora foi presa por facilitar fuga de detentos por Reprodução
Ex-diretora foi presa por facilitar fuga de detentos por Reprodução
Ex-diretora foi presa por facilitar fuga de detentos por Reprodução
Ex-diretora foi presa por facilitar fuga de detentos por Reprodução
Ex-diretora foi presa por facilitar fuga de detentos por Reprodução
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Ex-diretora foi presa por facilitar fuga de detentos por Reprodução

O ex-deputado Uldurico Júnior também é apontado como um dos possíveis negociadores da fuga. Segundo as investigações do MP-BA, ele teria recebido cerca de R$ 2 milhões para favorecer a fuga dos 16 internos do Conjunto Penal. Uldurico foi preso preventivamente no dia 16 de abril, na Praia do Forte, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). As investigações apontam que o ex-parlamentar e a ex-diretora viviam uma relação amorosa, que é negada por Uldurico. Ele também nega qualquer participação no crime. “A defesa alega que as acusações são completamente infundadas, e isso será provado. Trata-se de uma clara perseguição política, em ano eleitoral.”

Ex-deputado Uldurico Junior foi preso

Ex-deputado foi preso em Praia do Forte por Reprodução
Ex-deputado foi preso em Praia do Forte por Reprodução
Ex-deputado foi preso em Praia do Forte por Reprodução
Uldurico Junior e governador Jerônimo por Reprodução
Uldurico Junior por Reprodução
Uldurico Junior por Reprodução
Uldurico Júnior e Joneuma Silva Neres por Reprodução
Uldurico Junior por Reprodução
Uldurico Junior por Reprodução
Uldurico Júnior por Paulo Sergio/ Câmara dos Deputados
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Ex-deputado foi preso em Praia do Forte por Reprodução

A fuga foi realizada no dia 12 de dezembro de 2024 para libertar o traficante Ednaldo Pereira Souza, conhecido como Dadá, fundador do Primeiro Comando de Eunápolis (PCE), que atua em conjunto com o Comando Vermelho (CV). Além de Dadá, outros 15 detentos fugiram.

Fugitivos Eunápolis

Foragidos são procurados pela polícia por Divulgação / Seap
Foragidos são procurados pela polícia por Divulgação / Seap
Foragidos são procurados pela polícia por Divulgação / Seap
Foragidos são procurados pela polícia por Divulgação / Seap
Foragidos são procurados pela polícia por Divulgação / Seap
Foragidos são procurados pela polícia por Divulgação / Seap
Foragidos são procurados pela polícia por Divulgação / Seap
Foragidos são procurados pela polícia por Divulgação / Seap
Foragidos são procurados pela polícia por Divulgação / Seap
Foragidos são procurados pela polícia por Divulgação / Seap
Foragidos são procurados pela polícia por Divulgação / Seap
Foragidos são procurados pela polícia por Divulgação / Seap
Foragidos são procurados pela polícia por Divulgação / Seap
Foragidos são procurados pela polícia por Divulgação / Seap
Foragidos são procurados pela polícia por Divulgação / Seap
Foragidos são procurados pela polícia por Divulgação / Seap
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Foragidos são procurados pela polícia por Divulgação / Seap

Dadá foi alvo de uma operação policial na última segunda-feira (20), na comunidade do Vidigal, no Rio de Janeiro, onde manteria um esconderijo. Segundo as investigações, ele fugiu por uma passagem secreta estreita, que impediu a perseguição dos agentes.

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