ELEIÇÕES

Título de eleitor: TRE fará plantão sábado (25) para regularizar cadastro na Bahia

Atendimento ocorre das 8h às 12h em cartórios eleitorais e na sede do órgão, no CAB, em Salvador

Mariana Rios

Publicado em 24 de abril de 2026 às 19:37

Título de eleitor Crédito: TSE

O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia realiza, neste sábado (25), um plantão de atendimento ao eleitor em todo o estado. O serviço funcionará das 8h às 12h, nos cartórios eleitorais da capital e do interior, além da Central de Atendimento ao Público (CAP), no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador. Mais de 450 mil eleitores na Bahia estão com alguma irregularidade no título.

A iniciativa ocorre por conta da proximidade do fechamento do Cadastro Eleitoral, marcado para o próximo dia 6 de maio. O atendimento será por ordem de chegada e tem como objetivo ampliar o acesso da população aos serviços eleitorais, especialmente para quem precisa tirar o título pela primeira vez ou regularizar pendências.

De acordo com o tribunal, o plantão também será realizado nos dias 1º (feriado) e 2 de maio, sempre no mesmo horário.

Serviços disponíveis

Durante o atendimento extraordinário, será possível:

- emitir a primeira via do título de eleitor

- regularizar a situação eleitoral

- coletar dados biométricos

- transferir o domicílio eleitoral

- alterar o local de votação

- atualizar dados cadastrais

Como faço para consultar a situação eleitoral? 1 de 5

Documentação necessária

Para ser atendido, é preciso apresentar documento oficial com foto e comprovante de residência emitido há, no máximo, três meses. No caso do primeiro título, a CNH no modelo antigo não é aceita de forma isolada, sendo necessário apresentar outro documento complementar. Homens que completam 19 anos no ano do alistamento também devem apresentar o certificado de quitação militar.

Prazo final

Após 6 de maio, o cadastro eleitoral será fechado para organização das eleições. A medida segue a legislação eleitoral, que determina a suspensão do cadastro 150 dias antes do primeiro turno, previsto para 4 de outubro de 2026.

Salvador é a cidade da Bahia que ocupa o primeiro lugar na quantidade de títulos cancelados, registrando 106.019, seguida por Feira de Santana, que possui 15.219 eleitoras(es) com o documento suspenso, e Vitória da Conquista, com 11.600 títulos cancelados. Camaçari, possui 7.852 pessoas com o título cancelado.