Título de eleitor: TRE fará plantão sábado (25) para regularizar cadastro na Bahia

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Mariana Rios
Publicado em 24 de abril de 2026 às 19:37
O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia realiza, neste sábado (25), um plantão de atendimento ao eleitor em todo o estado. O serviço funcionará das 8h às 12h, nos cartórios eleitorais da capital e do interior, além da Central de Atendimento ao Público (CAP), no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador. Mais de 450 mil eleitores na Bahia estão com alguma irregularidade no título.
A iniciativa ocorre por conta da proximidade do fechamento do Cadastro Eleitoral, marcado para o próximo dia 6 de maio. O atendimento será por ordem de chegada e tem como objetivo ampliar o acesso da população aos serviços eleitorais, especialmente para quem precisa tirar o título pela primeira vez ou regularizar pendências.
De acordo com o tribunal, o plantão também será realizado nos dias 1º (feriado) e 2 de maio, sempre no mesmo horário.
Durante o atendimento extraordinário, será possível:
- emitir a primeira via do título de eleitor
- regularizar a situação eleitoral
- coletar dados biométricos
- transferir o domicílio eleitoral
- alterar o local de votação
- atualizar dados cadastrais
Como faço para consultar a situação eleitoral?
Para ser atendido, é preciso apresentar documento oficial com foto e comprovante de residência emitido há, no máximo, três meses. No caso do primeiro título, a CNH no modelo antigo não é aceita de forma isolada, sendo necessário apresentar outro documento complementar. Homens que completam 19 anos no ano do alistamento também devem apresentar o certificado de quitação militar.
Após 6 de maio, o cadastro eleitoral será fechado para organização das eleições. A medida segue a legislação eleitoral, que determina a suspensão do cadastro 150 dias antes do primeiro turno, previsto para 4 de outubro de 2026.
Salvador é a cidade da Bahia que ocupa o primeiro lugar na quantidade de títulos cancelados, registrando 106.019, seguida por Feira de Santana, que possui 15.219 eleitoras(es) com o documento suspenso, e Vitória da Conquista, com 11.600 títulos cancelados. Camaçari, possui 7.852 pessoas com o título cancelado.