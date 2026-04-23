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Mais de 450 mil eleitores estão com título cancelado na Bahia; veja como regularizar

Com o título cancelado, não é possível emitir passaporte, tomar posse em cargo público, renovar a matrícula em instituição de ensino, entre outros impeditivos

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 23 de abril de 2026 às 14:58

TÍTULO DE ELEITOR
TÍTULO DE ELEITOR Crédito: REPRODUÇÃO

O prazo para regularizar o título eleitoral e ficar apto para votar nas eleições de outubro acaba no dia de 6 maio e apesar do pouco tempo que resta, 453.414 eleitoras  ainda estão com o título cancelado na Bahia. O dado é do Portal de BI do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-BA). A regularização do documento pode ser feita de forma presencial, comparecendo a qualquer cartório eleitoral ou unidade de atendimento da Justiça Eleitoral no estado baiano até 6 de maio. Após essa data, o cadastro eleitoral será fechado.

O TRE informa que também é possível fazer o serviço sem sair de casa, de forma on-line, por meio do Autoatendimento Eleitoral, disponível no portal do Tribunal. A diretora-geral do Órgão, Mirella Cunha, comentou sobre a importância de estar com o documento regular, sendo fundamental para poder exercer o direito ao voto nas próximas eleições, que acontecerão no dia 4 de outubro, e evitar restrições em atividades públicas e privadas que exigem comprovação de quitação eleitoral.

Titulo de Eleitor

ALERTA FINANCEIRO: O status "Pendente de Regularização" no CPF impede desde a abertura de contas até o recebimento de salários. A causa, muitas vezes, é a inadimplência com a Justiça Eleitoral por Inteligência Artificial
COMANDO ELEITORAL: Localizada no CAB, em Salvador, a sede do TRE-BA coordena a biometria e a revisão de títulos em todo o estado. Postos nos SACs também reforçam o atendimento presencial para casos de cancelamento. por TRE-BA
VIDA PARALISADA: Sem quitação eleitoral, o cidadão fica impedido de emitir passaporte e renovar o RG. O Art. 7º do Código Eleitoral prevê o bloqueio de documentos oficiais para quem não está em dia com as urnas por Inteligência Artificial
CLIQUE RESOLUTIVO: Através do portal TítuloNet, o eleitor baiano pode quitar multas via PIX e solicitar a regularização sem sair de casa. A integração digital entre órgãos acelerou a atualização cadastral em 2026 por Pexels | Olly
Perdeu o prazo? Pelo e-Título é possível emitir a guia de multa e regularizar sua situação eleitoral direto pelo celular. A integração com o sistema do TSE agiliza a liberação do seu CPF por Tribunal Superior Eleitoral
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ALERTA FINANCEIRO: O status "Pendente de Regularização" no CPF impede desde a abertura de contas até o recebimento de salários. A causa, muitas vezes, é a inadimplência com a Justiça Eleitoral por Inteligência Artificial

 “Com o título cancelado, não é possível emitir passaporte, tomar posse em cargo público, renovar a matrícula em instituição de ensino, entre outros impeditivos”, alertou. Clique aqui e confira se seu título está com alguma pendência.

Documentos necessários

Para regularização do documento, é necessário apresentar, no atendimento, comprovante de residência emitido há, no máximo, três meses, e documento de identificação com foto (Registro Geral; Carteira Nacional de Habilitação do modelo novo; Passaporte; Carteira de Trabalho e Previdência Social; Documento Nacional de Identificação ou carteira emitida pelos órgãos criados por lei, a exemplo da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Bahia (OAB-BA), Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia (CREA-BA) e Conselho Federal de Medicina (CRM).

Postos de atendimento

Além dos Cartórios Eleitorais, das Centrais de Atendimento ao Público (CAP), tanto em Salvador quanto em outras cidades do interior do Estado, é possível procurar os serviços da Justiça Eleitoral nos postos do SAC - Serviço de Atendimento ao Cidadão e nos Postos de Atendimento Descentralizados.

Dados

Salvador é a cidade da Bahia que ocupa o primeiro lugar na quantidade de títulos cancelados, registrando 106.019, seguida por Feira de Santana, que possui 15.219 eleitoras(es) com o documento suspenso, e Vitória da Conquista, com 11.600 títulos cancelados. Camaçari, possui 7.852 pessoas com o título cancelado.

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