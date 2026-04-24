BEBÊS

Primeiros gêmeos nascem na nova maternidade municipal de Salvador

Crianças nasceram nesta sexta-feira (24)

Elaine Sanoli

Publicado em 24 de abril de 2026 às 23:20

Beatriz e Brayan são os primeiros gêmeos a chegarem ao mundo na Maternidade e Hospital da Criança Alan Sanches Crédito: Renata Casali

A Maternidade e Hospital da Criança (MHC) Deputado Alan Sanches, a primeira maternidade municipal de Salvador, registrou o nascimento dos primeiros gêmeos desde a sua inauguração. Os bebês nasceram nesta sexta-feira (24).

Os bebês, um casal de gêmeos, foram nomeados Beatriz e Brayan. “O parto da mamãe Maria Cecília foi um sucesso, realizado pelas mãos de uma equipe preparada para acolher mães e bebês com todo o carinho. Sejam bem-vindos, Bia e Brayan! Há uma vida linda esperando por vocês!”, compartilhou o perfil oficial da Secretaria Municipal da Saúde de Salvador (SMS).

Beatriz e Brayan são os primeiros gêmeos a chegarem ao mundo na Maternidade e Hospital da Criança Alan Sanches 1 de 6

A unidade de saúde foi inaugurada na última sexta-feira (16) pela Prefeitura de Salvador. Localizada no bairro da Federação, a maternidade recebeu investimento de R$ 154 milhões e conta com uma estrutura de mais de 13 mil m², nove pavimentos e um complexo integrado, reunindo maternidade, hospital da criança, hospital-dia e centro de bioimagem.

São 198 leitos, entre internação convencional e unidades de alta complexidade, como Unidade de Terapia Intensiva (UTI) adulto, pediátrica e neonatal, além de unidades de cuidados intermediários.