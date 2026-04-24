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Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 17 ºC

Vitória da Conquista foi o município com a menor temperatura da região nesta sexta-feira (24)

Elaine Sanoli

Publicado em 24 de abril de 2026 às 23:46

Vitória da Conquista Crédito: PMVC

Dados emitidos Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) apontam que o município de Vitória da Conquista, no sudoeste baiano, foi mais uma vez a cidade que registrou a menor temperatura de toda a região Nordeste. Desta vez, a “Suíça Baiana” marcou 16,9 °C nesta sexta-feira (24). Em outro ponto da cidade, os termômetros registraram 18 °C.

A cidade de Vitória da Conquista, na Bahia 1 de 8

Além da cidade do sudoeste baiano, outras duas cidades aparecem no pódio do ranking das cidades mais frias. Na segunda e terceira posições estão Lençóis, na Chapada Diamantina, com 17 °C, e Irecê, no centro-norte, marcou 17 °C.

Visite Lençóis: conheça algumas das atrações turísticas na cidade dos diamantes 1 de 62