SAÚDE

Quase ninguém imagina: o alimento barato que ajuda a memória

Nutricionista clínica Carine Oliveira explica melhor forma de utilziar a beterraba no dia a dia

Millena Marques

Publicado em 25 de abril de 2026 às 06:30

Suco de beterraba com laranja Crédito: Imagem: Chiociolla | Shutterstock

A busca por alternativas simples e acessíveis para melhorar a memória tem levado cada vez mais pessoas a olharem com atenção para a alimentação. E um alimento comum nas feiras e mercados brasileiros pode ter um papel importante nesse processo: a beterraba. Rica em nutrientes e de baixo custo, ela vem sendo associada a benefícios para o funcionamento do cérebro.

De acordo com a nutricionista clínica Carine Oliveira, a relação entre a beterraba e a memória tem base científica. “Algumas substâncias presentes na beterraba auxiliam na função cerebral. Por exemplo, os nitratos inorgânicos presentes na beterraba se transformam em óxido nítrico, promovendo vasodilatação cerebral, melhorando o fluxo sanguíneo para essa região”, explica.

Esse aumento do fluxo sanguíneo no cérebro é essencial para manter as funções cognitivas em bom funcionamento, incluindo memória, atenção e raciocínio. Quanto melhor a circulação, maior a oferta de oxigênio e nutrientes para as células cerebrais.

Além disso, outros compostos presentes no alimento também contribuem para a saúde mental. “As betalainas (pigmentos roxos) são antioxidantes que atuam diminuindo a neuroinflamação crônica, um componente que está relacionado ao declínio cognitivo, como a redução da memória, dificuldade de atenção e concentração”, destaca a especialista.

A beterraba também é fonte de folato, nutriente fundamental para o cérebro. Segundo Carine Oliveira, ele participa da produção de neurotransmissores importantes. “O folato participa do processo de síntese de dopamina, serotonina e noradrenalina, que são mensageiros químicos que os neurônios usam para se comunicar e têm o papel de regular o humor, memória, atenção, sono, motivação, apetite e resposta ao estresse”, afirma.