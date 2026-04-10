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A fruta fácil de plantar em vaso que pode produzir o ano inteiro e é rica em vitamina C

Ela frutifica várias vezes ao ano e pode ser cultivada até em varandas com cuidados simples

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 10 de abril de 2026 às 18:14

O consumo da acerola pode ajudar a equilibrar o metabolismo (Imagem: Emerson Glauber | Shutterstock)
Consumo da acerola pode ajudar a equilibrar o metabolismo  Crédito: Imagem: Emerson Glauber | Shutterstock

Ter um pé de fruta em casa não é exclusividade de quem tem quintal grande. A acerola é uma das opções mais indicadas para cultivo em vaso porque se adapta bem a ambientes urbanos e pode produzir ao longo de praticamente todo o ano quando recebe sol, regas regulares e adubação adequada.

A aceroleira é uma planta típica de clima tropical e subtropical, o que favorece o cultivo em boa parte do Brasil. Em condições ideais, com irrigação frequente, ela pode frutificar várias vezes ao longo do ano - e, em alguns casos, manter produção contínua.

Além da facilidade de cultivo, a fruta também chama atenção pelo valor nutricional. A acerola é conhecida pela alta concentração de vitamina C: apenas duas unidades já podem suprir a necessidade diária desse nutriente em adultos, além de conter vitaminas do complexo B, vitamina A e minerais como cálcio e ferro.

Acerola o a queridinha dos quintais

A acerola é uma excelente fonte de vitamina C (Imagem: Mr.Somchai Sukkasem | Shutterstock) por Imagem: Mr.Somchai Sukkasem | Shutterstock
O consumo da acerola pode ajudar a equilibrar o metabolismo (Imagem: Emerson Glauber | Shutterstock) por Imagem: Emerson Glauber | Shutterstock
A acerola (Malpiguia emarginata) é originária das regiões tropicais das Américas e reconhecida pela coloração vermelha intensa quando madura por Shutterstock
A acerola ajuda na produção de probióticos (Imagem: Mr.Somchai Sukkasem | Shutterstock) por
Chá de folha de acerola (Imagem: Marli Anders Esmeriz | Shutterstock) por
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A acerola é uma excelente fonte de vitamina C (Imagem: Mr.Somchai Sukkasem | Shutterstock) por Imagem: Mr.Somchai Sukkasem | Shutterstock

Por que a acerola funciona bem em vasos

Mesmo em espaços pequenos, a acerola pode se desenvolver com bons resultados. O cultivo em vaso é considerado viável desde que a planta receba sol direto, tenha substrato bem drenado e passe por podas e adubação periódicas. Nessas condições, a produção pode ocorrer quase o ano inteiro.

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Outro ponto positivo é que a aceroleira costuma florescer diversas vezes ao longo do ano, especialmente após períodos de chuva ou irrigação mais intensa, o que aumenta as chances de colheitas frequentes ao longo das estações mais quentes.

Por isso, a fruta é considerada uma das alternativas mais práticas para quem quer começar uma pequena horta doméstica com produção própria, mesmo morando em apartamento ou em casas com pouco espaço.

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