MORTES

Bahia registra segunda pior taxa de homicídios do país em ano de menor violência no Brasil

Estado baiano aparece atrás apenas do Amapá em ranking nacional de violência letal

Wendel de Novais

Publicado em 26 de maio de 2026 às 11:41

Marcas de tiros na parede após tiroteio Crédito: Marina Silva/CORREIO

Mesmo com a redução dos homicídios no Brasil em 2024, a Bahia segue entre os estados mais violentos do país. Dados do Atlas da Violência 2026, divulgados nesta terça-feira (26) pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, apontam que o estado registrou taxa de 40,9 assassinatos por 100 mil habitantes no ano passado — mais que o dobro da média nacional, que ficou em 20,1.

O levantamento mostra que o Brasil alcançou o menor índice de homicídios dos últimos 11 anos. Ao todo, foram contabilizadas 42.590 mortes violentas intencionais em 2024. Em comparação com 2023, houve queda de 7,4% na taxa nacional e redução de 6,9% no número absoluto de homicídios. No ano anterior, o país havia registrado 45.747 assassinatos.

Municípios com maior número de tiroteios em 2025 1 de 5

Apesar da melhora nos indicadores nacionais, o relatório afirma que a redução da violência foi “ampla, mas não homogênea”. Segundo o estudo, as mortes violentas continuam fortemente concentradas em estados das regiões Norte e Nordeste, enquanto Sul, Sudeste e Distrito Federal apresentam os menores índices do país.

A Bahia aparece como o segundo estado mais violento do Brasil no ranking proporcional de homicídios, atrás apenas do Amapá, que registrou taxa de 45,7 mortes por 100 mil habitantes. Na sequência aparecem Pernambuco, com 37,3, Alagoas, com 35,9, e Ceará, com 34,3.