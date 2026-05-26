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Acarajé, dendê e feijão também são debate racial, diz nova escola criada na Bahia

Projeto lançado pelo Conselho Regional de Nutrição quer discutir racismo na alimentação e questiona padrões nutricionais que ignoram cultura alimentar da população negra

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 26 de maio de 2026 às 11:31

Acarajé da Cira
Acarajé da Cira Crédito: Reprodução/Instagram

O que tem no prato também fala sobre desigualdade, raça, território e memória. E na Bahia — onde alimentos como dendê, feijão, farinha e acarajé fazem parte da identidade cultural — esse debate ganha ainda mais peso. Foi a partir dessa discussão que o Conselho Regional de Nutrição da 5ª Região (CRN-5 – Bahia e Sergipe) lançou a Escola Antirracista de Nutrição, iniciativa inédita voltada à formação de profissionais da área da saúde.

O projeto foi apresentado durante o Congresso Brasileiro de Nutrição e propõe discutir como o racismo estrutural também influencia a forma como a alimentação é vista, prescrita e acessada no Brasil.

A ideia parte de uma provocação direta: “Nutrição não é um território neutro”.

Acarajé

Acarajé por Shutterstock
Acarajé por Shutterstock
Dia Nacional da Baiana de Acarajé por Marina Silva/CORREIO
Baiana de acarajé em Salvador por Fernando Barbosa/Ascom Ipac
Porção de acarajé por divulgação @acarajutoronto
Acarajé da Rosas do Dendê por @dodenderosas
Acarajés por Reprodução/Redes Sociais
Barca de acarajé por reprodução
Acarajé por Redes sociais
Conflitos no Pará preocupam baianas de acarajé por Nara Gentil/CORREIO
Carlos Gomes dos Santos prepara acarajé de 2kg em Paulo Afonso por Divulgação
Que combinação! Acarajé, pimentinha, sol e mar por Betto Jr/Arquivo CORREIO
Acarajés por Nara gentil/CORREIO
1 de 13
Acarajé por Shutterstock

Na prática, a proposta questiona desde padrões alimentares considerados “ideais” até preconceitos históricos associados a comidas populares e tradicionais da cultura negra brasileira. Segundo os organizadores, muitos alimentos ligados à identidade afro-brasileira ainda carregam estigmas dentro do próprio discurso nutricional.

“Feijão, farinha e dendê frequentemente são tratados como alimentos pesados ou inadequados, enquanto referências alimentares europeias acabam sendo valorizadas como padrão universal”, explica o coordenador técnico do Conselho e nutricionista Anderson Carvalho.

Para ele, parte da formação em nutrição ainda reproduz modelos distantes da realidade social da maioria da população brasileira — especialmente da população negra e periférica.

A discussão ganha relevância particular na Bahia, onde a alimentação está profundamente ligada à ancestralidade africana, às religiões de matriz afro-brasileira e às tradições populares.

A Escola Antirracista também pretende discutir temas como insegurança alimentar, desertos alimentares — regiões com pouca oferta de comida saudável — e a forte presença de ultraprocessados em bairros periféricos.

Segundo o Conselho, a população negra está mais exposta à dificuldade de acesso a alimentos frescos e a políticas públicas de alimentação adequada.

A nutricionista Bruna Crioula, que participou da construção do projeto, afirma que a proposta é incluir o debate racial como parte estrutural do cuidado em saúde, e não apenas como pauta pontual.

Além de profissionais de nutrição, o projeto quer alcançar estudantes, gestores e trabalhadores da saúde interessados em discutir alimentação sob uma perspectiva mais social e cultural.

Como parte da iniciativa, o CRN-5 abriu inscrições para o curso “Nutrição, Antirracismo e Justiça Alimentar”, com aulas híbridas e módulos sobre saúde da população negra, políticas públicas e práticas antirracistas no atendimento nutricional.

A proposta também inclui materiais educativos e conteúdos audiovisuais voltados ao público em geral — porque, na Bahia, discutir comida quase nunca é apenas discutir comida.

Profissionais interessados em integrar a primeira turma do curso devem se inscrever aqui.

Tags:

Comida Acarajé Educação Nutrição

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