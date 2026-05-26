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Após 6 anos, Gamepólitan volta a acontecer em Salvador e inicia venda de ingressos

As entradas custam R$ 30 (inteira), R$ 20 (social) e R$ 15 (meia)

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 26 de maio de 2026 às 12:34

Gamepólitan volta a acontecer
Gamepólitan volta a acontecer Crédito: Divulgação

Após seis anos sem edições, o Gamepólitan está de volta à Bahia. Considerado o maior festival de jogos e cultura lúdico-digital do estado, o evento já iniciou a venda de ingressos pela internet para a edição de 2026, marcada para acontecer entre os dias 31 de julho e 2 de agosto, no Parque de Exposições de Salvador. As entradas custam R$ 30 (inteira), R$ 20 (social) e R$ 15 (meia).

A proposta do encontro é reunir fãs do universo gamer, profissionais da área, criadores de conteúdo, desenvolvedores e empreendedores em três dias de atividades voltadas ao mercado de jogos eletrônicos e às tecnologias digitais.

Gamepólitan volta após 6 anos

Gamepólitan por Divulgação
Gamepólitan por Divulgação
Gamepólitan por Divulgação
Gamepólitan por Divulgação
Gamepólitan por Divulgação
Gamepólitan volta a acontecer por Divulgação
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Gamepólitan por Divulgação

Segundo Ricardo Silva, idealizador do festival e integrante da comissão organizadora, o início das vendas representa um momento importante para o retorno do projeto. “É o passo inicial de um processo de retomada, que tem como objetivo consolidar o Gamepólitan como o principal evento do setor na região”, afirma.

O evento será dividido em quatro grandes áreas temáticas. A GP-Expo será o principal espaço do festival, reunindo atrações e experiências interativas para o público, funcionando como uma espécie de parque de diversões digital.

Já a GP-Dev terá foco em desenvolvedores, estudantes e professores, com exposição de projetos ligados à programação, animação digital e criação de jogos. A GP-Cup concentrará as competições de esportes eletrônicos, enquanto a GP-Business será dedicada ao empreendedorismo e à geração de negócios, conectando startups, investidores e empresas do segmento.

Além da parte de entretenimento, a organização pretende reforçar o impacto econômico e social da indústria dos games. A ideia é mostrar como o setor também influencia áreas como tecnologia, educação, inovação e comportamento.

“Quem vive o universo digital e se aprofunda no mundo dos jogos eletrônicos reconhece, há muito tempo, que ele é muito mais do que ferramenta de diversão e cultura, pontos importantes deste universo. O nosso desejo é mostrar que é possível, também, gerar negócios, ser fonte de renda e se consolidar, cada vez mais, como um pilar ativo da sociedade”, destaca Ricardo Silva.

Os ingressos estão disponíveis desde o último dia 20 de maio e podem ser adquiridos exclusivamente pelo site oficial do festival.

O Gamepólitan 2026 será realizado por meio da Lei Nacional de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet, com patrocínio da Petrobras. A realização é da 42 Cultural, Ministério da Cultura e Governo Federal.

Serviço

Evento: Gamepólitan 2026

Data: de 31 de julho a 2 de agosto de 2026

Local: Parque de Exposições Agropecuárias de Salvador

Ingressos: gamepolitan.com.br

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