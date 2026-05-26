VIOLÊNCIA

Bahia segue líder em ranking de homicídios no Brasil e tem 71% mais mortes que 2º lugar, diz Atlas

Estado registrou 6.061 mortes violentas em números absolutos e tem a segunda maior taxa de homicídios do país

Maysa Polcri

Publicado em 26 de maio de 2026 às 13:29

A taxa de homicídios da Bahia só é menor do que a do Amapá Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Dados do Atlas da Violência divulgados nesta terça-feira (26) mostram que a Bahia segue entre os estados mais violentos do Brasil. O estado registrou 6.061 mortes violentas em 2024, o maior número absoluto entre todo o país. A Bahia aparece à frente dos estados mais populosos do país: São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.

Em relação ao segundo estado com mais mortes, Pernambuco, a Bahia teve 71,5% mais mortes. O vizinho nordestino contabilizou 3.534 homicídios em 2024, de acordo com dados do estudo. Os três estados mais populosos (SP, MG e RJ) registraram 3.041, 2.731 e 3.520 mortes, respectivamente. O Atlas da Violência é realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

Municípios com maior número de tiroteios em 2025 1 de 5

Conforme os dados, o Brasil teve 42.590 homicídios, com taxa de 20,1 casos por 100 mil habitantes. A Bahia, com taxa de 40,9 por 100 mil habitantes, teve 14,2% dos homicídios do país (em números absolutos) e mais do que o dobro da taxa nacional. Em relação a taxa a cada 100 mil habitantes, a Bahia aparece atrás apenas do Amapá, que teve taxa de 45,7.