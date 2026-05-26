Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Bahia segue líder em ranking de homicídios no Brasil e tem 71% mais mortes que 2º lugar, diz Atlas

Estado registrou 6.061 mortes violentas em números absolutos e tem a segunda maior taxa de homicídios do país

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 26 de maio de 2026 às 13:29

Tiros e mortes: a violência na Lavagem do Bonfim
A taxa de homicídios da Bahia só é menor do que a do Amapá  Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Dados do Atlas da Violência divulgados nesta terça-feira (26) mostram que a Bahia segue entre os estados mais violentos do Brasil. O estado registrou 6.061 mortes violentas em 2024, o maior número absoluto entre todo o país. A Bahia aparece à frente dos estados mais populosos do país: São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. 

Em relação ao segundo estado com mais mortes, Pernambuco, a Bahia teve 71,5% mais mortes. O vizinho nordestino contabilizou 3.534 homicídios em 2024, de acordo com dados do estudo. Os três estados mais populosos (SP, MG e RJ) registraram 3.041, 2.731 e 3.520 mortes, respectivamente. O Atlas da Violência é realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

Municípios com maior número de tiroteios em 2025

Salvador: 1.104 tiroteios por Jorge Gauthier/CORREIO
Camaçari: 123 tiroteios por Divulgação
Lauro de Freitas: 61 tiroteios por Google Streetview
Dias D’Ávila: 59 tiroteios por Reprodução/Google Street View
Simões Filho: 57 tiroteios por Reprodução
1 de 5
Salvador: 1.104 tiroteios por Jorge Gauthier/CORREIO

Conforme os dados, o Brasil teve 42.590 homicídios, com taxa de 20,1 casos por 100 mil habitantes. A Bahia, com taxa de 40,9 por 100 mil habitantes, teve 14,2% dos homicídios do país (em números absolutos) e mais do que o dobro da taxa nacional. Em relação a taxa a cada 100 mil habitantes, a Bahia aparece atrás apenas do Amapá, que teve taxa de 45,7

Na outra ponta do levantamento estão os estados com menores índices de violência letal. São Paulo lidera com taxa de 6,6 homicídios por 100 mil habitantes, seguido por Santa Catarina, com 8,1, Distrito Federal, com 10,3, Minas Gerais, com 12,8, e Rio Grande do Sul, com 15,2.

Mais recentes

Imagem - Após 6 anos, Gamepólitan volta a acontecer em Salvador e inicia venda de ingressos

Após 6 anos, Gamepólitan volta a acontecer em Salvador e inicia venda de ingressos
Imagem - Bahia registra segunda pior taxa de homicídios do país em ano de menor violência no Brasil

Bahia registra segunda pior taxa de homicídios do país em ano de menor violência no Brasil
Imagem - Acarajé, dendê e feijão também são debate racial, diz nova escola criada na Bahia

Acarajé, dendê e feijão também são debate racial, diz nova escola criada na Bahia