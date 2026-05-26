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Maysa Polcri
Publicado em 26 de maio de 2026 às 13:29
Dados do Atlas da Violência divulgados nesta terça-feira (26) mostram que a Bahia segue entre os estados mais violentos do Brasil. O estado registrou 6.061 mortes violentas em 2024, o maior número absoluto entre todo o país. A Bahia aparece à frente dos estados mais populosos do país: São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.
Em relação ao segundo estado com mais mortes, Pernambuco, a Bahia teve 71,5% mais mortes. O vizinho nordestino contabilizou 3.534 homicídios em 2024, de acordo com dados do estudo. Os três estados mais populosos (SP, MG e RJ) registraram 3.041, 2.731 e 3.520 mortes, respectivamente. O Atlas da Violência é realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública.
Municípios com maior número de tiroteios em 2025
Conforme os dados, o Brasil teve 42.590 homicídios, com taxa de 20,1 casos por 100 mil habitantes. A Bahia, com taxa de 40,9 por 100 mil habitantes, teve 14,2% dos homicídios do país (em números absolutos) e mais do que o dobro da taxa nacional. Em relação a taxa a cada 100 mil habitantes, a Bahia aparece atrás apenas do Amapá, que teve taxa de 45,7.
Na outra ponta do levantamento estão os estados com menores índices de violência letal. São Paulo lidera com taxa de 6,6 homicídios por 100 mil habitantes, seguido por Santa Catarina, com 8,1, Distrito Federal, com 10,3, Minas Gerais, com 12,8, e Rio Grande do Sul, com 15,2.