POLÍCIA

Líder de facção procurado por homicídios na Bahia é preso em operação fora do estado

Investigado responde por homicídios, tráfico e lavagem de dinheiro

Wendel de Novais

Publicado em 28 de março de 2026 às 18:32

Líder de facção foi preso em Fortaleza Crédito: SSP

A busca por um dos principais nomes do crime organizado com atuação na Região Metropolitana de Salvador (RMS) terminou fora da Bahia. Apontado como líder de uma facção criminosa em São Francisco do Conde, o suspeito foi preso na tarde deste sábado (28), em Fortaleza.

O homem, que já era alvo de investigações por uma série de crimes, possuía mandado de prisão em aberto e foi surpreendido durante a abordagem em posse de arma de fogo e munições. Ele é apontado como responsável direto por homicídios registrados na RMS, além de envolvimento com tráfico de drogas e armas, corrupção de menores, lavagem de dinheiro e roubos.

Caso é investigado pela Polícia Civil 1 de 14

A captura ocorreu durante a Operação Artemis, após um trabalho de inteligência que identificou o deslocamento do suspeito para fora da Bahia, numa tentativa de se manter fora do radar das autoridades. Mesmo fora da sua área de atuação, ele foi localizado e preso.

A ação reforça a estratégia das forças de segurança de ampliar o combate ao crime organizado para além das divisas estaduais, mirando lideranças que tentam se esconder em outros estados para escapar de investigações.