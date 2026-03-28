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Líder de facção procurado por homicídios na Bahia é preso em operação fora do estado

Investigado responde por homicídios, tráfico e lavagem de dinheiro

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 28 de março de 2026 às 18:32

Líder de facção foi preso em Fortaleza Crédito: SSP

A busca por um dos principais nomes do crime organizado com atuação na Região Metropolitana de Salvador (RMS) terminou fora da Bahia. Apontado como líder de uma facção criminosa em São Francisco do Conde, o suspeito foi preso na tarde deste sábado (28), em Fortaleza.

O homem, que já era alvo de investigações por uma série de crimes, possuía mandado de prisão em aberto e foi surpreendido durante a abordagem em posse de arma de fogo e munições. Ele é apontado como responsável direto por homicídios registrados na RMS, além de envolvimento com tráfico de drogas e armas, corrupção de menores, lavagem de dinheiro e roubos.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil realiza operação integrada contra organização criminosa do Rio de Janeiro por Filipe Conceição e Tony Silva
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Caso é investigado pela Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil por Divulgação/Ascom PCBA
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil da Bahia por Divulgação/ Ascom PC-BA
Polícia Civil prendeu o suspeito na sexta (22) por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Reprodução/Ascom PC
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Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA

A captura ocorreu durante a Operação Artemis, após um trabalho de inteligência que identificou o deslocamento do suspeito para fora da Bahia, numa tentativa de se manter fora do radar das autoridades. Mesmo fora da sua área de atuação, ele foi localizado e preso.

A ação reforça a estratégia das forças de segurança de ampliar o combate ao crime organizado para além das divisas estaduais, mirando lideranças que tentam se esconder em outros estados para escapar de investigações.

Participaram da operação equipes da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado da Bahia (FICCO-BA), do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da FICCO do Ceará e da Polícia Militar cearense.

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Tags:

Operação Preso Líder Facção

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