Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Esposa de PM morto na Bahia soube de acidente pelas redes sociais: ‘Pior notícia da minha vida'

Esposa relatou última ligação minutos antes do acidente e desabafou nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 28 de março de 2026 às 14:30

Sargento Alessander morreu em grave acidente
Sargento Alessander morreu em grave acidente Crédito: Reprodução

A esposa de Alessander Nascimento dos Santos, 45 anos, sargento da Polícia Militar da Bahia (PM-BA) morto em grave acidente na Via Parafuso, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), soube da batida que acabou na morte do marido pelas redes sociais. Ainda muito abalada com a perda, ela falou sobre a dor de perder o amor da sua vida e relembrou que havia falado com o companheiro pouco antes da tragédia.

“Falamos minutos antes. Você disse que ia passar para pegar um acarajé para nós. Falei ‘Jeová te proteja’ e você disse ‘amém’. O sinal ficou ruim, a ligação caiu. Te esperei chegar, você não chegou. E soube da pior forma, pelas páginas do Instagram. [...] Foi a pior notícia da minha vida”, escreveu Tatianna Argolo em publicação nas redes sociais.

Sargento Alessander morreu em grave acidente

Sargento Alessander morreu em grave acidente por Reprodução
Sargento Alessander morreu em grave acidente por Reprodução
Sargento Alessander morreu em grave acidente por Reprodução
Sargento Alessander morreu em grave acidente por Reprodução
1 de 4
Sargento Alessander morreu em grave acidente por Reprodução

Ao falar de Alessander, ela destacou o caráter do marido e lembrou que os dois tinham muitos planos para o futuro. “O amor da minha vida! O homem que escolhi quando tinha 15 anos, e após 17 anos nos reencontramos, casamos e formamos nossa linda família. Estávamos tão felizes e cheios de planos, um exemplo de profissional, pai, esposo, filho e amigo. Ainda não caiu a ficha, a dor é dilacerante”, completou.

O policial era lotado na 52ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), em Lauro de Freitas. As circunstâncias do acidente ainda não foram detalhadas, mas Alessander foi arremessado para fora do carro que dirigia após o impacto da colisão. Equipes de resgate chegaram a ser acionadas, mas ele não resistiu aos ferimentos.

Natural de Alagoinhas, Alessander tinha 23 anos de atuação na corporação, era casado e deixa um filho. Em nota, a Polícia Militar da Bahia lamentou a morte do sargento. "Neste momento de imensa dor, a corporação se solidariza com seus familiares, amigos e irmãos de farda, rogando a Deus que conceda conforto e força para enfrentar esta irreparável perda", diz o comunicado.

"O Sgt PM Alessander dedicou sua vida ao serviço policial militar com coragem, honra e elevado senso de dever, sendo exemplo de compromisso com a proteção da sociedade baiana. Sua trajetória foi marcada pela lealdade à missão e pelo respeito aos valores institucionais, deixando um legado que permanecerá vivo na memória de todos que com ele conviveram", finaliza.

A cerimônia de despedida será realizada no salão de velórios do Grupo Leal, em Alagoinhas. O sepultamento acontece às 15h deste sábado (28), no Cemitério Jardim Paraíso da Saudade.

Leia mais

Imagem - Cartório de Salvador se manifesta após cena de sexo ser exibida em sala de espera

Cartório de Salvador se manifesta após cena de sexo ser exibida em sala de espera

Imagem - Vítimas são resgatadas de helicóptero após acidente com dois caminhões em Simões Filho

Vítimas são resgatadas de helicóptero após acidente com dois caminhões em Simões Filho

Imagem - Empresária é condenada a 11 anos de prisão por trabalho escravo e agressões contra babás em Salvador

Empresária é condenada a 11 anos de prisão por trabalho escravo e agressões contra babás em Salvador

Tags:

Acidente Morte Alessander Nascimento dos Santos Policial Militar

Mais recentes

Imagem - Líder de facção procurado por homicídios na Bahia é preso em operação fora do estado

Líder de facção procurado por homicídios na Bahia é preso em operação fora do estado
Imagem - Sem queda de cabelo: conheça a imunoterapia, tratamento contra o câncer que vai ser incorporado pelo SUS

Sem queda de cabelo: conheça a imunoterapia, tratamento contra o câncer que vai ser incorporado pelo SUS
Imagem - Cinco jovens morrem após colisão frontal entre dois carros no interior da Bahia

Cinco jovens morrem após colisão frontal entre dois carros no interior da Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - Vitória é letal em jogo com chuva de gols e derrota CRB fora de casa na Copa do Nordeste
01

Vitória é letal em jogo com chuva de gols e derrota CRB fora de casa na Copa do Nordeste

Imagem - Cidade no interior da Bahia terá maior mina subterrânea da América Latina
02

Cidade no interior da Bahia terá maior mina subterrânea da América Latina

Imagem - Vitória supera o Corinthians e anuncia contratação do artilheiro da Copa do Brasil
03

Vitória supera o Corinthians e anuncia contratação do artilheiro da Copa do Brasil

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 103 vagas imediatas e salários de até R$ 8 mil
04

Prefeitura abre concurso público com 103 vagas imediatas e salários de até R$ 8 mil