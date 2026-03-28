TRAGÉDIA

Esposa de PM morto na Bahia soube de acidente pelas redes sociais: ‘Pior notícia da minha vida'

Esposa relatou última ligação minutos antes do acidente e desabafou nas redes sociais

Wendel de Novais

Publicado em 28 de março de 2026 às 14:30

Sargento Alessander morreu em grave acidente Crédito: Reprodução

A esposa de Alessander Nascimento dos Santos, 45 anos, sargento da Polícia Militar da Bahia (PM-BA) morto em grave acidente na Via Parafuso, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), soube da batida que acabou na morte do marido pelas redes sociais. Ainda muito abalada com a perda, ela falou sobre a dor de perder o amor da sua vida e relembrou que havia falado com o companheiro pouco antes da tragédia.

“Falamos minutos antes. Você disse que ia passar para pegar um acarajé para nós. Falei ‘Jeová te proteja’ e você disse ‘amém’. O sinal ficou ruim, a ligação caiu. Te esperei chegar, você não chegou. E soube da pior forma, pelas páginas do Instagram. [...] Foi a pior notícia da minha vida”, escreveu Tatianna Argolo em publicação nas redes sociais.

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Ao falar de Alessander, ela destacou o caráter do marido e lembrou que os dois tinham muitos planos para o futuro. “O amor da minha vida! O homem que escolhi quando tinha 15 anos, e após 17 anos nos reencontramos, casamos e formamos nossa linda família. Estávamos tão felizes e cheios de planos, um exemplo de profissional, pai, esposo, filho e amigo. Ainda não caiu a ficha, a dor é dilacerante”, completou.

O policial era lotado na 52ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), em Lauro de Freitas. As circunstâncias do acidente ainda não foram detalhadas, mas Alessander foi arremessado para fora do carro que dirigia após o impacto da colisão. Equipes de resgate chegaram a ser acionadas, mas ele não resistiu aos ferimentos.

Natural de Alagoinhas, Alessander tinha 23 anos de atuação na corporação, era casado e deixa um filho. Em nota, a Polícia Militar da Bahia lamentou a morte do sargento. "Neste momento de imensa dor, a corporação se solidariza com seus familiares, amigos e irmãos de farda, rogando a Deus que conceda conforto e força para enfrentar esta irreparável perda", diz o comunicado.

"O Sgt PM Alessander dedicou sua vida ao serviço policial militar com coragem, honra e elevado senso de dever, sendo exemplo de compromisso com a proteção da sociedade baiana. Sua trajetória foi marcada pela lealdade à missão e pelo respeito aos valores institucionais, deixando um legado que permanecerá vivo na memória de todos que com ele conviveram", finaliza.