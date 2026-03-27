REPERCUSSÃO

Cartório de Salvador se manifesta após cena de sexo ser exibida em sala de espera

Caso foi registrado no bairro do Caminho das Árvores

Maysa Polcri

Publicado em 27 de março de 2026 às 19:30

Cartório fica localizado no bairro do Caminho das Árvores Crédito: Reprodução/Google Maps

Um cartório localizado no bairro do Caminho das Árvores, em Salvador, se manifestou após um filme com cenas de sexo ser exibido na sala de espera do estabelecimento. O caso foi registrado na tarde de quinta-feira (26). Segundo a administração, o sistema de exibição de conteúdo sofreu um pareamento involuntário, possivelmente criminoso.

Uma pessoa que estava no cartório no momento da exibição filmou a cena e publicou o vídeo, que repercutiu nas redes sociais. O Tabelionato 8º Ofício de Notas, Cartório Catizane, disse, em nota, que registrou um boletim de ocorrência após o filme ser exibido sem autorização na sala de espera.

"Iniciada a apuração das circunstâncias, verificou-se que o sistema de exibição de conteúdo da sala de espera sofreu um pareamento involuntário, e possivelmente criminoso, que resultou na transmissão indesejada de cenas de um filme comercial classificado como Comédia/Romance", afirma.

"As providências administrativas cabíveis já foram adotadas, inclusive com registro de Boletim de Ocorrência e encaminhamento das imagens de circuito interno de segurança para identificação do responsável pela atuação criminosa, e responsabilização nas esferas cível e criminal", acrescenta a administração do cartório.