Cartório de Salvador se manifesta após cena de sexo ser exibida em sala de espera

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Maysa Polcri
Publicado em 27 de março de 2026 às 19:30
Um cartório localizado no bairro do Caminho das Árvores, em Salvador, se manifestou após um filme com cenas de sexo ser exibido na sala de espera do estabelecimento. O caso foi registrado na tarde de quinta-feira (26). Segundo a administração, o sistema de exibição de conteúdo sofreu um pareamento involuntário, possivelmente criminoso.
Uma pessoa que estava no cartório no momento da exibição filmou a cena e publicou o vídeo, que repercutiu nas redes sociais. O Tabelionato 8º Ofício de Notas, Cartório Catizane, disse, em nota, que registrou um boletim de ocorrência após o filme ser exibido sem autorização na sala de espera.
"Iniciada a apuração das circunstâncias, verificou-se que o sistema de exibição de conteúdo da sala de espera sofreu um pareamento involuntário, e possivelmente criminoso, que resultou na transmissão indesejada de cenas de um filme comercial classificado como Comédia/Romance", afirma.
"As providências administrativas cabíveis já foram adotadas, inclusive com registro de Boletim de Ocorrência e encaminhamento das imagens de circuito interno de segurança para identificação do responsável pela atuação criminosa, e responsabilização nas esferas cível e criminal", acrescenta a administração do cartório.
O estabelecimento ainda afirma que não havia crianças no local no momento do ocorrido e que as imagens exibidas eram provenientes de produção cinematográfica, não se tratando de material pornográfico. O cartório acrescenta que "providências administrativas para prevenir novos incidentes" foram tomadas, sem detalhar quais.