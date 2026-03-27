Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Cartório de Salvador se manifesta após cena de sexo ser exibida em sala de espera

Caso foi registrado no bairro do Caminho das Árvores

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 27 de março de 2026 às 19:30

Cartório fica localizado no bairro do Caminho das Árvores
Cartório fica localizado no bairro do Caminho das Árvores Crédito: Reprodução/Google Maps

Um cartório localizado no bairro do Caminho das Árvores, em Salvador, se manifestou após um filme com cenas de sexo ser exibido na sala de espera do estabelecimento. O caso foi registrado na tarde de quinta-feira (26). Segundo a administração, o sistema de exibição de conteúdo sofreu um pareamento involuntário, possivelmente criminoso. 

Uma pessoa que estava no cartório no momento da exibição filmou a cena e publicou o vídeo, que repercutiu nas redes sociais. O Tabelionato 8º Ofício de Notas, Cartório Catizane, disse, em nota, que registrou um boletim de ocorrência após o filme ser exibido sem autorização na sala de espera. 

"Iniciada a apuração das circunstâncias, verificou-se que o sistema de exibição de conteúdo da sala de espera sofreu um pareamento involuntário, e possivelmente criminoso, que resultou na transmissão indesejada de cenas de um filme comercial classificado como Comédia/Romance", afirma. 

Leia mais

Imagem - TJ-BA abre 309 vagas para concurso público de cartórios

TJ-BA abre 309 vagas para concurso público de cartórios

Imagem - Titular de cartório de Feira de Santana é afastada por indícios de grilagem de terras

Titular de cartório de Feira de Santana é afastada por indícios de grilagem de terras

Imagem - Jerônimo recua e veta projeto de lei que ameaçava cartórios em 224 cidades baianas

Jerônimo recua e veta projeto de lei que ameaçava cartórios em 224 cidades baianas

"As providências administrativas cabíveis já foram adotadas, inclusive com registro de Boletim de Ocorrência e encaminhamento das imagens de circuito interno de segurança para identificação do responsável pela atuação criminosa, e responsabilização nas esferas cível e criminal", acrescenta a administração do cartório. 

O estabelecimento ainda afirma que não havia crianças no local no momento do ocorrido e que as imagens exibidas eram provenientes de produção cinematográfica, não se tratando de material pornográfico. O cartório acrescenta que "providências administrativas para prevenir novos incidentes" foram tomadas, sem detalhar quais. 

Mais recentes

Imagem - Líder de facção procurado por homicídios na Bahia é preso em operação fora do estado

Líder de facção procurado por homicídios na Bahia é preso em operação fora do estado
Imagem - Esposa de PM morto na Bahia soube de acidente pelas redes sociais: ‘Pior notícia da minha vida'

Esposa de PM morto na Bahia soube de acidente pelas redes sociais: ‘Pior notícia da minha vida'
Imagem - Sem queda de cabelo: conheça a imunoterapia, tratamento contra o câncer que vai ser incorporado pelo SUS

Sem queda de cabelo: conheça a imunoterapia, tratamento contra o câncer que vai ser incorporado pelo SUS

MAIS LIDAS

Imagem - Rede de supermercados anuncia reabertura de unidade em Salvador com promoções
01

Rede de supermercados anuncia reabertura de unidade em Salvador com promoções

Imagem - Agora vai! Peixes, Aquário e Touro mudam rumo profissional a partir deste sábado (28 de março)
02

Agora vai! Peixes, Aquário e Touro mudam rumo profissional a partir deste sábado (28 de março)

Imagem - Resultado da Mega-Sena 2990, deste sábado (28); prêmio é de R$ 40 milhões
03

Resultado da Mega-Sena 2990, deste sábado (28); prêmio é de R$ 40 milhões

Imagem - Caminhada ou musculação? Veja quando o aeróbico é a melhor escolha para começar
04

Caminhada ou musculação? Veja quando o aeróbico é a melhor escolha para começar