BA-526

Vítimas são resgatadas de helicóptero após acidente com dois caminhões em Simões Filho

Um dos feridos ficou preso às ferragens

Maysa Polcri

Publicado em 27 de março de 2026 às 18:57

Acidente foi registrado em Simões Filho Crédito: Reprodução

Duas pessoas precisaram ser resgatadas de helicóptero após um acidente envolvendo dois caminhões na BA-526, na região de Simões Filho, nesta sexta-feira (27). A batida provocou lentidão no tráfego durante a tarde.

Um dos condutores ficou preso às ferragens após o impacto. Ele foi retirado por uma guarnição do 14º Batalhão de Bombeiros Militar (14º BBM) e levado para o Hospital do Subúrbio pela aeronave Fênix 01, do Grupamento de Operações Aéreas (GOA). A outra vítima também foi resgatada pela aeronave e encaminhada ao hospital.