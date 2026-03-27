Vítimas são resgatadas de helicóptero após acidente com dois caminhões em Simões Filho

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Maysa Polcri
Publicado em 27 de março de 2026 às 18:57
Duas pessoas precisaram ser resgatadas de helicóptero após um acidente envolvendo dois caminhões na BA-526, na região de Simões Filho, nesta sexta-feira (27). A batida provocou lentidão no tráfego durante a tarde.
Um dos condutores ficou preso às ferragens após o impacto. Ele foi retirado por uma guarnição do 14º Batalhão de Bombeiros Militar (14º BBM) e levado para o Hospital do Subúrbio pela aeronave Fênix 01, do Grupamento de Operações Aéreas (GOA). A outra vítima também foi resgatada pela aeronave e encaminhada ao hospital.
Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), da Polícia Militar e da concessionária responsável pela rodovia atuaram em conjunto na ocorrência.