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Vítimas são resgatadas de helicóptero após acidente com dois caminhões em Simões Filho

Um dos feridos ficou preso às ferragens

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 27 de março de 2026 às 18:57

Acidente foi registrado em Simões Filho
Acidente foi registrado em Simões Filho Crédito: Reprodução

Duas pessoas precisaram ser resgatadas de helicóptero após um acidente envolvendo dois caminhões na BA-526, na região de Simões Filho, nesta sexta-feira (27). A batida provocou lentidão no tráfego durante a tarde. 

Um dos condutores ficou preso às ferragens após o impacto. Ele foi retirado por uma guarnição do 14º Batalhão de Bombeiros Militar (14º BBM) e levado para o Hospital do Subúrbio pela aeronave Fênix 01, do Grupamento de Operações Aéreas (GOA). A outra vítima também foi resgatada pela aeronave e encaminhada ao hospital. 

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), da Polícia Militar e da concessionária responsável pela rodovia atuaram em conjunto na ocorrência. 

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