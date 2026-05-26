Edson Gomes, Cícero Dantas e mais: SAJ divulga atrações do aniversário da cidade

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Millena Marques
Publicado em 26 de maio de 2026 às 14:39
Santo Antônio de Jesus preparou uma programação especial para marcar os 146 anos de emancipação política do município. A celebração acontece no dia 29 de maio, no Espaço São João, e contará com apresentações de grandes nomes da música brasileira para comemorar o aniversário da cidade.
A festa tem início às 19h com apresentação de Sinho Bernardo. Às 21h, uma das atrações mais esperadas da noite, o cantor e compositor Edson Gomes sobe ao palco acompanhado do filho, Isaac Gomes. Na sequência, Mikael Santos se apresenta às 23h. Já à 1h da manhã, será a vez de Cícero Dantas, filho do forrozeiro Dorgival Dantas, levar ao público o autêntico forró.
A agenda festiva, no entanto, teve início ainda no dia 15 de maio, com a realização do Concurso Cultural da Música Tema do São João, responsável por eleger a canção oficial dos festejos juninos do município. No dia seguinte, 16 de maio, o Arrastão Forró em SAJ tomou as ruas da cidade com música, dança e animação, reforçando a tradição junina local. Já no dia 17, a Corrida do Padroeiro reuniu atletas, famílias e moradores em mais uma ação integrada às celebrações culturais e esportivas.
Encerradas as comemorações pelo aniversário da cidade, a programação continua entre os dias 31 de maio e 13 de junho com o Forró de Santo Antônio, realizado durante o Trezenário na Praça Padre Mateus, uma das manifestações religiosas e culturais mais tradicionais do município.
O grande destaque da temporada será o tradicional São João de Santo Antônio de Jesus, que acontece de 19 a 24 de junho. Reconhecido como um dos principais destinos do turismo junino da Bahia, o município deve receber milhares de visitantes durante o período.
Para a edição de 2026, já estão confirmados artistas de destaque nacional, como João Gomes, Bruno & Marrone, Maiara & Maraisa, Solange Almeida, Matheus & Kauan, Mari Fernandes e Dorgival Dantas. O evento também terá nomes consagrados do forró, a exemplo de Mastruz com Leite, Estakazero, Del Feliz e Flávio Leandro, além de Canários do Reino, Chambinho do Acordeon e atrações locais e regionais que completam a programação.
PROGRAMAÇÃO:
29/05 – Show de aniversário da cidade
31/05 a 13/06 – Forró de Santo Antônio durante o Trezenário, na Praça Padre Mateus
07/06 – Festival Regional de Quadrilhas Juninas do Recôncavo
13/06 – Procissão do Padroeiro pelas ruas da cidade
19 a 24/06 – Festival São João 2026
20/06 – Arrastão Anarriê Elétrico com Canários do Reino
20/06 – Forró dos Idosos
21/06 – Arrastão Vô Num Vô
21/06 – Forró das Crianças
24/06 – Arrastão Anarriê SAJ com Fulô de Mandacaru
24/06 – Forró da Inclusão
04 e 05/07 – São Pedro da Sapucaia
11 e 12/07 – São Pedro do Benfica
Santo Antônio de Jesus celebra 146 anos com show de Edson Gomes e abre portas festas de São João
PROGRAMAÇÃO OFICIAL – SÃO JOÃO DE SAJ 2026
19 de junho
Missa Solene de Abertura dos Festejos Juninos
Mestrinho
Orquestra SAJ Sanfônica
André e Mauro
Os Cumpadi
Joyce França
Walmir Alencar
Jânio Santana
20 de junho
Canários do Reino (Arrastão)
Serestão do Lopes
Selo de Amor
Del Feliz
Danniel Vieira
Mastruz com Leite
Mari Fernandes
Gustavo Mello
Banda Farol de Milha
21 de junho
Levi Barbosa
Sam e Kawan
Netto Brito
Estakazero
Bruno & Marrone
Filho do Piseiro
Luziel
Mara Ribeiro
22 de junho
Astral A3
Toque Dez
Maiara & Maraisa
Matheus & Kauan
Carol Souza
Vitor Fernandes
Kart Love
Banda Flor do Nordeste
23 de junho
Verena Santana
Juliano SS
João Gomes
Flávio Leandro
Michele Andrade
Silvânia & Berg
Gabriel Fidelis
Neném Coração de Vaqueiro
Biel Oliveira
24 de junho
Dorgival Dantas
Chambinho do Acordeon
Henry Freitas