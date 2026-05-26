FESTA

Edson Gomes, Cícero Dantas e mais: SAJ divulga atrações do aniversário da cidade

Celebração acontece no dia 29 de maio

Millena Marques

Publicado em 26 de maio de 2026 às 14:39

Edson Gomes Crédito: Divulgação

Santo Antônio de Jesus preparou uma programação especial para marcar os 146 anos de emancipação política do município. A celebração acontece no dia 29 de maio, no Espaço São João, e contará com apresentações de grandes nomes da música brasileira para comemorar o aniversário da cidade.

A festa tem início às 19h com apresentação de Sinho Bernardo. Às 21h, uma das atrações mais esperadas da noite, o cantor e compositor Edson Gomes sobe ao palco acompanhado do filho, Isaac Gomes. Na sequência, Mikael Santos se apresenta às 23h. Já à 1h da manhã, será a vez de Cícero Dantas, filho do forrozeiro Dorgival Dantas, levar ao público o autêntico forró.

A agenda festiva, no entanto, teve início ainda no dia 15 de maio, com a realização do Concurso Cultural da Música Tema do São João, responsável por eleger a canção oficial dos festejos juninos do município. No dia seguinte, 16 de maio, o Arrastão Forró em SAJ tomou as ruas da cidade com música, dança e animação, reforçando a tradição junina local. Já no dia 17, a Corrida do Padroeiro reuniu atletas, famílias e moradores em mais uma ação integrada às celebrações culturais e esportivas.

Encerradas as comemorações pelo aniversário da cidade, a programação continua entre os dias 31 de maio e 13 de junho com o Forró de Santo Antônio, realizado durante o Trezenário na Praça Padre Mateus, uma das manifestações religiosas e culturais mais tradicionais do município.

O grande destaque da temporada será o tradicional São João de Santo Antônio de Jesus, que acontece de 19 a 24 de junho. Reconhecido como um dos principais destinos do turismo junino da Bahia, o município deve receber milhares de visitantes durante o período.

Para a edição de 2026, já estão confirmados artistas de destaque nacional, como João Gomes, Bruno & Marrone, Maiara & Maraisa, Solange Almeida, Matheus & Kauan, Mari Fernandes e Dorgival Dantas. O evento também terá nomes consagrados do forró, a exemplo de Mastruz com Leite, Estakazero, Del Feliz e Flávio Leandro, além de Canários do Reino, Chambinho do Acordeon e atrações locais e regionais que completam a programação.

PROGRAMAÇÃO:

29/05 – Show de aniversário da cidade

31/05 a 13/06 – Forró de Santo Antônio durante o Trezenário, na Praça Padre Mateus

07/06 – Festival Regional de Quadrilhas Juninas do Recôncavo

13/06 – Procissão do Padroeiro pelas ruas da cidade

19 a 24/06 – Festival São João 2026

20/06 – Arrastão Anarriê Elétrico com Canários do Reino

20/06 – Forró dos Idosos

21/06 – Arrastão Vô Num Vô

21/06 – Forró das Crianças

24/06 – Arrastão Anarriê SAJ com Fulô de Mandacaru

24/06 – Forró da Inclusão

04 e 05/07 – São Pedro da Sapucaia

11 e 12/07 – São Pedro do Benfica

Santo Antônio de Jesus celebra 146 anos com show de Edson Gomes e abre portas festas de São João 1 de 6

PROGRAMAÇÃO OFICIAL – SÃO JOÃO DE SAJ 2026

19 de junho

Missa Solene de Abertura dos Festejos Juninos

Mestrinho

Orquestra SAJ Sanfônica

André e Mauro

Os Cumpadi

Joyce França

Walmir Alencar

Jânio Santana

20 de junho

Canários do Reino (Arrastão)

Serestão do Lopes

Selo de Amor

Del Feliz

Danniel Vieira

Mastruz com Leite

Mari Fernandes

Gustavo Mello

Banda Farol de Milha

21 de junho

Levi Barbosa

Sam e Kawan

Netto Brito

Estakazero

Bruno & Marrone

Filho do Piseiro

Luziel

Mara Ribeiro

22 de junho

Astral A3

Toque Dez

Maiara & Maraisa

Matheus & Kauan

Carol Souza

Vitor Fernandes

Kart Love

Banda Flor do Nordeste

23 de junho

Verena Santana

Juliano SS

João Gomes

Flávio Leandro

Michele Andrade

Silvânia & Berg

Gabriel Fidelis

Neném Coração de Vaqueiro

Biel Oliveira

24 de junho

Dorgival Dantas

Chambinho do Acordeon