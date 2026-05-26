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Avenida e rua em Salvador receberão investimento de R$ 7 milhões para requalificação

Início das obras foi autorizado pela prefeitura nesta terça-feira (26)

Maysa Polcri

Publicado em 26 de maio de 2026 às 15:43

Avenida Constelação e trecho da Rua Rio Almada, em Monte Serrat, serão requalificados Crédito: Igor Santos / Secom PMS

Foi autorizado nesta terça-feira (26) o início das obras de requalificação da Avenida Constelação e de um trecho da Rua Rio Almada, no bairro de Monte Serrat, em Salvador. O investimento é de cerca de R$ 7 milhões, e o prazo previsto para a inauguração é de oito meses.

A ordem de serviço foi assinada pelo prefeito Bruno Reis, em ato realizado na Rua da Pedra Furada. De acordo com a gestão municipal, a pavimentação das vias será recuperada e requalificada, com a colocação de 2,4 mil m² de piso intertravado e 400 m² de piso decorativo, além de 1,1 mil m² de pavimento asfáltico e 3,3 mil m² de passeios e regiões de circulação.

Autorização para início das obras em Monte Serrat 1 de 5

Serão implantadas áreas de convivência e lazer, com parquinho, academia, quadra poliesportiva e decks. A obra ainda inclui a construção de um quiosque para pescadores e banheiros. A Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF) foi responsável pela elaboração do projeto.

O prefeito Bruno Reis disse que a requalificação da Avenida Constelação se soma a uma série de melhorias feitas nos últimos anos pela gestão municipal na localidade. “Já fizemos várias intervenções aqui na região, sendo a mais recente a inauguração do Porto da Lenha. E agora chegou a vez da Avenida Constelação. É mais uma intervenção importante para valorizar ainda mais essa área”, afirmou.

Bruno Reis ainda ressaltou os benefícios econômicos e sociais para a comunidade local com a transformação da região. “Primeiro, a obra vai gerar empregos durante a sua execução. E, em seguida, eu não tenho dúvidas de que vai melhorar as condições de trabalho de todos e gerar um incremento na renda de toda a cadeia produtiva envolvida”, disse.