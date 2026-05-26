Sua menstruação está saudável? Especialista esclarece oito mitos e verdades relacionados ao ciclo

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Perla Ribeiro
Publicado em 26 de maio de 2026 às 16:38
Cerca de 1,8 bilhão de pessoas menstruam todos os meses no mundo. Contudo, apesar de ser um processo biológico natural, a menstruação ainda é cercada por estigmas que atravessam gerações. Segundo uma pesquisa realizada pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e pelo Fundo de População das Nações Unidas (Unfpa) com 1,7 mil pessoas, 62% das jovens que menstruam no Brasil já deixaram de ir à escola ou a outro lugar por estarem menstruadas, e 73% já sentiram constrangimento em escola ou espaço público ao menstruar.
Mesmo com o recente avanço no debate sobre saúde feminina e o maior acesso à informação, especialistas apontam que a falta de embasamento científico de alguns conteúdos pode fomentar esse ciclo de insegurança, informações falsas e minimização de sintomas que podem ser tomados por “normais”. Um levantamento da Ipsos, realizado, a pedido da Bayer, com 800 mulheres brasileiras entre 18 e 60 anos, revelou que 59% recorrem ao ambiente digital como principal fonte de informação sobre saúde — percentual que sobe para 62% entre jovens de 18 a 29 anos.
Sintomas da TPM
Nesse contexto, 34% buscam informações em sites e fóruns, 15% em grupos de redes sociais e 12% em perfis de influenciadores, evidenciando o impacto dessas plataformas e o risco de exposição a conteúdos equivocados. Diante desse cenário de desinformação e dúvidas, o Dia Internacional da Dignidade Menstrual, celebrado em 28 de maio, visa promover informações de qualidade e desmistificar os maiores tabus sobre menstruação. Para contribuir com esse debate, a ginecologista Mariana Viza esclarece os principais mitos e verdades sobre o tema: