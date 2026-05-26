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Sua menstruação está saudável? Especialista esclarece oito mitos e verdades relacionados ao ciclo

Dados apontam que tabu e desinformação ainda atrasam a identificação de sinais de alerta e o diagnóstico adequado de condições de saúde

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 26 de maio de 2026 às 16:38

Não é indicado realizar o papanicolau durante a menstruação (Imagem: Peakstock | Shutterstock)
Especialista esclarece oito mitos e verdades relacionados ao ciclo menstrual Crédito: Imagem: Peakstock | Shutterstock

Cerca de 1,8 bilhão de pessoas menstruam todos os meses no mundo. Contudo, apesar de ser um processo biológico natural, a menstruação ainda é cercada por estigmas que atravessam gerações. Segundo uma pesquisa realizada pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e pelo Fundo de População das Nações Unidas (Unfpa) com 1,7 mil pessoas, 62% das jovens que menstruam no Brasil já deixaram de ir à escola ou a outro lugar por estarem menstruadas, e 73% já sentiram constrangimento em escola ou espaço público ao menstruar. 

Mesmo com o recente avanço no debate sobre saúde feminina e o maior acesso à informação, especialistas apontam que a falta de embasamento científico de alguns conteúdos pode fomentar esse ciclo de insegurança, informações falsas e minimização de sintomas que podem ser tomados por “normais”. Um levantamento da Ipsos, realizado, a pedido da Bayer, com 800 mulheres brasileiras entre 18 e 60 anos, revelou que 59% recorrem ao ambiente digital como principal fonte de informação sobre saúde — percentual que sobe para 62% entre jovens de 18 a 29 anos.

Sintomas da TPM

Cólicas abdominais: Dor na parte baixa da barriga, que pode ser leve ou intensa. Às vezes irradia para as costas. por Reprodução
Inchaço: Sensação de barriga estufada, retenção de líquido e até leve ganho de peso temporário. por Freepik
Sensibilidade nos seios: Os seios podem ficar doloridos, inchados ou mais sensíveis ao toque. por Shutterstock
Alterações de humorIrritação, ansiedade, tristeza ou mudanças rápidas de humor são comuns, por causa das variações hormonais. por Imagem: Josep Suria | Shutterstock
Cansaço mental pode provocar irritabilidade, falta de foco e lapsos de memória; mudanças simples na rotina ajudam a aliviar a sobrecarga do cérebro. por Banco de imagem
Cansaço: Sensação de fadiga ou falta de energia, mesmo sem esforço físico intenso. por Banco Imagens
Dor de cabeça: Algumas pessoas têm dor de cabeça ou até enxaqueca nesse período. por Imagem: giggsy25 | Shutterstock
Alterações intestinais: Pode rolar tanto prisão de ventre quanto diarreia. por Shutterstock
Espinhas: A pele pode ficar mais oleosa, aumentando o aparecimento de acne. por Shutterstock
Aumento do apetite: Vontade maior de comer, especialmente doces ou carboidratos. por Freepik
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Cólicas abdominais: Dor na parte baixa da barriga, que pode ser leve ou intensa. Às vezes irradia para as costas. por Reprodução

Nesse contexto, 34% buscam informações em sites e fóruns, 15% em grupos de redes sociais e 12% em perfis de influenciadores, evidenciando o impacto dessas plataformas e o risco de exposição a conteúdos equivocados. Diante desse cenário de desinformação e dúvidas, o Dia Internacional da Dignidade Menstrual, celebrado em 28 de maio, visa promover informações de qualidade e desmistificar os maiores tabus sobre menstruação. Para contribuir com esse debate, a ginecologista Mariana Viza esclarece os principais mitos e verdades sobre o tema:

  • Toda menstruação “normal” dura no máximo sete dias
    Mito - A duração do ciclo menstrual pode variar de pessoa para pessoa, sendo o mais comum sangramentos que durem entre três e sete dias. Períodos muito mais longos ou muito intensos devem ser avaliados por um médico para descartar possíveis diagnósticos ginecológicos. O que não é “normal” é ter sangramentos incapacitantes, que interferem na realização de atividades básicas do dia a dia. Inclusive, esta é uma característica de condições ginecológicas como o sangramento uterino anormal (SUA), caracterizado por alterações no volume, duração ou frequência do sangramento menstrual, que comprometem a rotina, o bem-estar e a qualidade de vida das pessoas que menstruam. Em casos de dúvidas, converse com um especialista de confiança para obter diagnóstico e acompanhamento adequados.

  • Meu fluxo é intenso como o da minha mãe, por isso, preciso aceitar que esse é o normal na minha família
    Mito - Alterações no sangramento menstrual não devem ser consideradas normais nem serem naturalizadas — são sinais de alerta que exigem avaliação médica o quanto antes. Somente um especialista poderá examinar o seu caso e te indicar a melhor solução. Hoje, existe uma gama enorme de métodos contraceptivos que auxiliam no controle do volume da menstruação e podem levar a amenorreia (ausência da menstruação) se for o desejo da paciente, como pílulas hormonais e dispositivos intrauterinos (DIUs) hormonais, que atuam na regulação do ciclo e na redução do fluxo menstrual - sempre com indicação e acompanhamento médico.



  • Toda menstruação é acompanhada de cólicas e é normal sentir dores fortes durante o período
    Mito - Cólicas leves podem acontecer, mas dores intensas, incapacitantes ou que interferem na rotina, não. Esses sintomas podem estar associados a condições como a endometriose e o sangramento uterino anormal, por isso, é fundamental buscar avaliação médica para um diagnóstico adequado e orientação de tratamento.

  • É impossível menstruar estando grávida - esse é o principal sinal de ausência de gravidez
    Verdade - A menstruação ocorre quando não há fecundação e o corpo elimina o revestimento do útero, preparado para uma possível gestação. Entretanto, sangramentos podem ocorrer durante a gestação e ser confundidos com o período menstrual. Por isso, é fundamental estar atento ao seu ciclo menstrual, que é um importante indicativo de como está a saúde hormonal e reprodutiva. Em casos de dúvidas e alterações, busque orientação médica para realização de um teste de gravidez específico e avaliação de saúde detalhada.

  • Hábitos saudáveis, como ter uma alimentação equilibrada e praticar exercícios físicos ajudam a aliviar sintomas menstruais
    Verdade - Alimentação saudável e atividade física regular podem ajudar a aliviar sintomas menstruais como cólicas, inchaço e parte do desconforto da TPM, embora a resposta varie de mulher para mulher. Em geral, uma dieta equilibrada, com menos ultraprocessados, somada a exercícios leves ou moderados tende a reduzir a intensidade dos sintomas e melhorar o bem-estar ao longo do ciclo. Entretanto, é importante ficar atenta a sinais de alerta, como dor intensa, sangramento excessivo, desmaios ou sintomas que atrapalhem a rotina e buscar orientação médica.

  • Aplicativos de monitoramento do ciclo podem ajudar a identificar problemas relacionados à menstruação
    Verdade - Ao registrar datas, intensidade do fluxo e sintomas ao longo dos meses, é possível identificar padrões, prever períodos de maior fertilidade e até perceber alterações no ciclo com mais facilidade. Essas informações ajudam a reconhecer precocemente irregularidades e fornecem dados mais precisos para a avaliação médica. No entanto, qualquer sinal fora do padrão, como dores intensas, sangramentos muito volumosos, ciclos muito irregulares ou sintomas que impactam a rotina, deve acender um alerta e ser discutido com um profissional de saúde. Mesmo que essas queixas sejam frequentemente relatadas por amigas ou familiares, não devem ser consideradas normais sem avaliação. O acompanhamento médico é essencial para investigar possíveis causas e garantir o cuidado adequado.

  • Lavar o cabelo durante o período menstrual faz mal
    Mito - Essa é uma crença popular sem base científica. Lavar o cabelo durante a menstruação não interfere no ciclo nem na saúde. Manter a higiene normalmente, inclusive com banhos regulares, é importante para o bem-estar. Se houver sintomas como tontura ou mal-estar, é importante avaliá-los individualmente com auxílio médico.

  • Coletor menstrual, absorvente interno e DIUs podem tirar a virgindade
    Mito - Coletor menstrual, absorvente interno e DIUs podem, em alguns casos, afetar ou romper o hímen, mas isso depende da anatomia de cada pessoa. Entretanto, é importante reforçar que o rompimento ou não do hímen não define a “virgindade” das pessoas, uma vez que este é um conceito social associado à primeira relação sexual. Com a devida orientação médica, todos os produtos podem ser utilizados por pessoas que menstruam, inclusive aquelas que nunca tiveram relação sexual. Em caso de dúvidas ou desconforto, é sempre recomendado procurar um profissional de saúde.

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