ESTIGMAS E TABUS

Sua menstruação está saudável? Especialista esclarece oito mitos e verdades relacionados ao ciclo

Dados apontam que tabu e desinformação ainda atrasam a identificação de sinais de alerta e o diagnóstico adequado de condições de saúde

Perla Ribeiro

Publicado em 26 de maio de 2026 às 16:38

Especialista esclarece oito mitos e verdades relacionados ao ciclo menstrual Crédito: Imagem: Peakstock | Shutterstock

Cerca de 1,8 bilhão de pessoas menstruam todos os meses no mundo. Contudo, apesar de ser um processo biológico natural, a menstruação ainda é cercada por estigmas que atravessam gerações. Segundo uma pesquisa realizada pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e pelo Fundo de População das Nações Unidas (Unfpa) com 1,7 mil pessoas, 62% das jovens que menstruam no Brasil já deixaram de ir à escola ou a outro lugar por estarem menstruadas, e 73% já sentiram constrangimento em escola ou espaço público ao menstruar.

Mesmo com o recente avanço no debate sobre saúde feminina e o maior acesso à informação, especialistas apontam que a falta de embasamento científico de alguns conteúdos pode fomentar esse ciclo de insegurança, informações falsas e minimização de sintomas que podem ser tomados por “normais”. Um levantamento da Ipsos, realizado, a pedido da Bayer, com 800 mulheres brasileiras entre 18 e 60 anos, revelou que 59% recorrem ao ambiente digital como principal fonte de informação sobre saúde — percentual que sobe para 62% entre jovens de 18 a 29 anos.

Sintomas da TPM 1 de 10

Nesse contexto, 34% buscam informações em sites e fóruns, 15% em grupos de redes sociais e 12% em perfis de influenciadores, evidenciando o impacto dessas plataformas e o risco de exposição a conteúdos equivocados. Diante desse cenário de desinformação e dúvidas, o Dia Internacional da Dignidade Menstrual, celebrado em 28 de maio, visa promover informações de qualidade e desmistificar os maiores tabus sobre menstruação. Para contribuir com esse debate, a ginecologista Mariana Viza esclarece os principais mitos e verdades sobre o tema:

Toda menstruação “normal” dura no máximo sete dias

Mito - A duração do ciclo menstrual pode variar de pessoa para pessoa, sendo o mais comum sangramentos que durem entre três e sete dias. Períodos muito mais longos ou muito intensos devem ser avaliados por um médico para descartar possíveis diagnósticos ginecológicos. O que não é “normal” é ter sangramentos incapacitantes, que interferem na realização de atividades básicas do dia a dia. Inclusive, esta é uma característica de condições ginecológicas como o sangramento uterino anormal (SUA), caracterizado por alterações no volume, duração ou frequência do sangramento menstrual, que comprometem a rotina, o bem-estar e a qualidade de vida das pessoas que menstruam. Em casos de dúvidas, converse com um especialista de confiança para obter diagnóstico e acompanhamento adequados.



Meu fluxo é intenso como o da minha mãe, por isso, preciso aceitar que esse é o normal na minha família

Mito - Alterações no sangramento menstrual não devem ser consideradas normais nem serem naturalizadas — são sinais de alerta que exigem avaliação médica o quanto antes. Somente um especialista poderá examinar o seu caso e te indicar a melhor solução. Hoje, existe uma gama enorme de métodos contraceptivos que auxiliam no controle do volume da menstruação e podem levar a amenorreia (ausência da menstruação) se for o desejo da paciente, como pílulas hormonais e dispositivos intrauterinos (DIUs) hormonais, que atuam na regulação do ciclo e na redução do fluxo menstrual - sempre com indicação e acompanhamento médico.







Toda menstruação é acompanhada de cólicas e é normal sentir dores fortes durante o período

Mito - Cólicas leves podem acontecer, mas dores intensas, incapacitantes ou que interferem na rotina, não. Esses sintomas podem estar associados a condições como a endometriose e o sangramento uterino anormal, por isso, é fundamental buscar avaliação médica para um diagnóstico adequado e orientação de tratamento.

É impossível menstruar estando grávida - esse é o principal sinal de ausência de gravidez

Verdade - A menstruação ocorre quando não há fecundação e o corpo elimina o revestimento do útero, preparado para uma possível gestação. Entretanto, sangramentos podem ocorrer durante a gestação e ser confundidos com o período menstrual. Por isso, é fundamental estar atento ao seu ciclo menstrual, que é um importante indicativo de como está a saúde hormonal e reprodutiva. Em casos de dúvidas e alterações, busque orientação médica para realização de um teste de gravidez específico e avaliação de saúde detalhada.

Hábitos saudáveis, como ter uma alimentação equilibrada e praticar exercícios físicos ajudam a aliviar sintomas menstruais

Verdade - Alimentação saudável e atividade física regular podem ajudar a aliviar sintomas menstruais como cólicas, inchaço e parte do desconforto da TPM, embora a resposta varie de mulher para mulher. Em geral, uma dieta equilibrada, com menos ultraprocessados, somada a exercícios leves ou moderados tende a reduzir a intensidade dos sintomas e melhorar o bem-estar ao longo do ciclo. Entretanto, é importante ficar atenta a sinais de alerta, como dor intensa, sangramento excessivo, desmaios ou sintomas que atrapalhem a rotina e buscar orientação médica.



Aplicativos de monitoramento do ciclo podem ajudar a identificar problemas relacionados à menstruação

Verdade - Ao registrar datas, intensidade do fluxo e sintomas ao longo dos meses, é possível identificar padrões, prever períodos de maior fertilidade e até perceber alterações no ciclo com mais facilidade. Essas informações ajudam a reconhecer precocemente irregularidades e fornecem dados mais precisos para a avaliação médica. No entanto, qualquer sinal fora do padrão, como dores intensas, sangramentos muito volumosos, ciclos muito irregulares ou sintomas que impactam a rotina, deve acender um alerta e ser discutido com um profissional de saúde. Mesmo que essas queixas sejam frequentemente relatadas por amigas ou familiares, não devem ser consideradas normais sem avaliação. O acompanhamento médico é essencial para investigar possíveis causas e garantir o cuidado adequado.



Lavar o cabelo durante o período menstrual faz mal

Mito - Essa é uma crença popular sem base científica. Lavar o cabelo durante a menstruação não interfere no ciclo nem na saúde. Manter a higiene normalmente, inclusive com banhos regulares, é importante para o bem-estar. Se houver sintomas como tontura ou mal-estar, é importante avaliá-los individualmente com auxílio médico.

