FISCALIZAÇÃO

Operação interdita seis ferros-velhos irregulares em Salvador

Estabelecimentos interditados estavam sem alvará de funcionamento

Millena Marques

Publicado em 26 de maio de 2026 às 17:47

Operação interdita ferros-velhos em Salvador Crédito: Bruno Concha/Secom PMS

Seis ferros-velhos foram interditados em Salvador durante a Operação Escudo Urbano, deflagrada nesta terça-feira (26) pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur).

A operação teve como foco a inspeção de estabelecimentos suspeitos de receptação ilegal de materiais oriundos de furtos e roubos, entre eles fios de cobre, cabos elétricos, luminárias e outros equipamentos públicos e privados. Ao todo, foram fechados dois ferros-velhos no bairro da Polêmica, dois no Ogunjá, um na Vasco da Gama e outro no Engenho Velho de Brotas.

Todos os estabelecimentos interditados estavam sem alvará de funcionamento. Em um dos pontos localizados no Vale do Ogunjá, os agentes também constataram a ausência do Termo de Viabilidade de Localização (TVL) e da licença ambiental, situação que levou ao fechamento imediato do espaço.

De acordo com o secretário municipal de Desenvolvimento Urbano, Sosthenes Macêdo, a ação conjunta reafirma o compromisso da gestão municipal com o ordenamento urbano e o enfrentamento às atividades ilegais. “A operação reforça o compromisso da Prefeitura de Salvador com a preservação dos espaços públicos, o combate às irregularidades e o cumprimento da legislação municipal, por meio de uma atuação integrada entre os órgãos de fiscalização e segurança”, afirmou.

Além da verificação documental, a operação também busca combater os prejuízos causados pelos furtos de materiais utilizados na infraestrutura urbana da capital. Segundo o diretor de Iluminação Pública, Ângelo Magalhães, a receptação desses itens favorece a continuidade das ações criminosas.

“Infelizmente, essa região da cidade apresenta alta incidência de furtos de cabos de iluminação pública, o que exige uma atuação integrada e permanente dos órgãos de fiscalização e segurança. Esses atos criminosos prejudicam diretamente a iluminação pública e impactam não apenas os cofres públicos, devido aos constantes custos de reposição, mas também a vida das pessoas”, destacou.

O comandante da 26ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), major Daniel Ferreira, ressaltou que os estabelecimentos vistoriados já eram alvos recorrentes de denúncias relacionadas à receptação de materiais furtados.

“Esses estabelecimentos são alvos frequentes de denúncias relacionadas à receptação de materiais furtados e, por isso, a atuação integrada é fundamental para intensificar a fiscalização e combater essas irregularidades. A operação contribui diretamente para fortalecer a segurança da região e coibir práticas ilegais”, afirmou.