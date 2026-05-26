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Dono de oficina é morto a tiros após invasão em condomínio na Bahia

Vítima foi identificada como Norberto Ítalo Santiago Berni

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 26 de maio de 2026 às 18:08

Norberto Ítalo Santiago Berni
Norberto Ítalo Santiago Berni Crédito: Reprodução

Um homem de 36 anos, identificado como Norberto Ítalo Santiago Berni, foi morto a tiros dentro da própria casa em Feira de Santana, segunda maior cidade da Bahia, nesta terça-feira (26).

De acordo com a Polícia Civil, o corpo de Norberto foi encontrado com marcas de tiros na Rua Marcelino Ramos, no Condomínio Viva Mais Parque Ipê. A vítima era dona de uma oficina.

Dois homens tiveram acesso ao condomínio da casa de Norberto por um portão de saída que apresentava defeito.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foram acionados, mas a vítima não resistiu aos ferimentos.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
Polícia Civil por Reprodução
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Caso é investigado pela Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil por Divulgação/Ascom PCBA
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil da Bahia por Divulgação/ Ascom PC-BA
Polícia Civil prendeu o suspeito na sexta (22) por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Reprodução/Ascom PC
1 de 14
Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA

A Polícia Civil investiga o caso.

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Tags:

Bahia Condomínio

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