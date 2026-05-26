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Terminal de ônibus de Salvador recebe ação para emissão da nova carteira de identidade

Ação acontece nesta quarta (27) e quinta-feira (28)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 26 de maio de 2026 às 18:53

Brasileiros em Portugal já podem emitir nova identidade sem precisar viajar ao Brasil
Brasileiros em Portugal já podem emitir nova identidade sem precisar viajar ao Brasil Crédito: AGENCIA BRASIL

A Caravana de Direitos Humanos chega a mais uma edição na capital baiana. Os atendimentos acontecem no terminal de ônibus da Estação Pituaçu, com diversos serviços gratuitos, como a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN). A ação começa nesta quarta-feira (27) e segue até quinta-feira (28), das 9h às 16h.

A emissão do novo RG terá limite de 100 senhas por dia. Os atendimentos acontecem apenas nesta quarta-feira, mediante agendamento prévio.

Além da CIN, a população poderá solicitar encaminhamento para emissão da segunda via de certidão, ID Jovem, realizar exames de DNA, emitir a Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea) e o Passe Livre para Pessoas com Deficiência (PCD), além de obter outros documentos.

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A edição especial faz parte do Maio da Diversidade. A programação inclui serviços, acolhimento, orientação e atividades culturais voltadas à população LGBTQIAPN+.

Orientações jurídicas e trabalhistas, além de cadastro em banco de dados para vagas de estágio, também estarão disponíveis para os interessados.

Novo RG

Para emitir o documento, é necessário apresentar a certidão de nascimento original ou a certidão correspondente ao estado civil. Caso o documento esteja plastificado, também é obrigatório apresentar uma cópia. Além disso, é necessário o número do CPF, para cidadãos que já possuam inscrição.

Antes de comparecer ao atendimento para emissão da CIN, é importante que o cidadão esteja atento à documentação necessária.

A primeira via da CIN é gratuita e utiliza o Cadastro de Pessoa Física (CPF) como número único de identificação. O documento permite a inclusão de informações sobre condições de saúde, como o TEA, além de deficiências auditivas, visuais, físicas ou intelectuais, bem como dados como tipo sanguíneo, fator RH e a opção por ser doador de órgãos.

A CIN também conta com versão digital, disponível no portal gov.br em até três dias após a emissão do documento impresso. A validade varia conforme a faixa etária: até 12 anos, cinco anos; de 12 a 60 anos, 10 anos; e, acima de 60 anos, validade indeterminada.

Tags:

Salvador Pituaçu Identidade

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