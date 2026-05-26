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Homem é preso por ameaçar testemunhas durante processo sobre homicídio e ocultação de cadáver na Bahia

Suspeito é investigado por ameaçar testemunhas de um inquérito em Itaberaba, no centro norte do estado

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 26 de maio de 2026 às 17:20

Polícia Civil
Polícia Civil Crédito: Divulgação/Ascom-PCBA

Um homem de 57 anos foi preso na BR-242, na zona rural de Itaberaba, no centro norte da Bahia, por ameaçar testemunhas de um inquérito instaurado em seu desfavor pelos crimes de homicídio e ocultação de cadáver. A prisão ocorreu na segunda-feira (25).

De acordo com o inquérito policial, o suspeito teria matado e lançado o cadáver do irmão, Antonio Felizardo Santos da Silva, de 69 anos, no Rio Paraguaçu, em 2025. Até o momento, o corpo não foi localizado.

A prisão foi realizada pela Polícia Civil, por meio do Grupo de Apoio Tático e Técnico à Investigação (GATTI/Paraguaçu), da Delegacia Territorial (DT/Itaberaba) e da 12ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Itaberaba).

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil realiza operação integrada contra organização criminosa do Rio de Janeiro por Filipe Conceição e Tony Silva
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Caso é investigado pela Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil por Divulgação/Ascom PCBA
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil da Bahia por Divulgação/ Ascom PC-BA
Polícia Civil prendeu o suspeito na sexta (22) por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Reprodução/Ascom PC
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Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA

O homem foi conduzido para a Delegacia Territorial de Itaberaba, onde segue à disposição da Justiça.

Tags:

Bahia

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