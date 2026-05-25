Corpo carbonizado é encontrado em área de vegetação às margens de rodovia da Bahia

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Millena Marques
Publicado em 25 de maio de 2026 às 14:01
O corpo de um homem de 33 anos, identificado como Iago Marques Formiga, foi encontrado carbonizado em uma área de vegetação às margens da BA-530, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, no dia 19 de maio. As informações foram divulgadas pela Polícia Civil nesta segunda-feira (25).
Iago estava desaparecido desde o dia 8, quando foi visto pela última vez saindo para o trabalho, em Candeias, cidade vizinha a Camaçari, e não retornou.
Caso é investigado pela Polícia Civil
A identidade da vítima foi confirmada por laudos do Departamento de Polícia Técnica (DPT) no último sábado (23).
Diligências e oitivas estão sendo realizadas para a identificação da autoria e da motivação do crime. O caso é investigado pela 4ª Delegacia de Homicídios (DH/Camaçari).