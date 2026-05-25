POLÍCIA

Corpo carbonizado é encontrado em área de vegetação às margens de rodovia da Bahia

Vítima foi identificada como Iago Marques Formiga, de 33 anos

Millena Marques

Publicado em 25 de maio de 2026 às 14:01

Vítima foi identificada como Iago Marques Formiga, de 33 anos Crédito: Reprodução/Redes sociais

O corpo de um homem de 33 anos, identificado como Iago Marques Formiga, foi encontrado carbonizado em uma área de vegetação às margens da BA-530, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, no dia 19 de maio. As informações foram divulgadas pela Polícia Civil nesta segunda-feira (25).

Iago estava desaparecido desde o dia 8, quando foi visto pela última vez saindo para o trabalho, em Candeias, cidade vizinha a Camaçari, e não retornou.

Caso é investigado pela Polícia Civil 1 de 14

A identidade da vítima foi confirmada por laudos do Departamento de Polícia Técnica (DPT) no último sábado (23).