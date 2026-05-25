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Corpo carbonizado é encontrado em área de vegetação às margens de rodovia da Bahia

Vítima foi identificada como Iago Marques Formiga, de 33 anos

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 25 de maio de 2026 às 14:01

Vítima foi identificada como Iago Marques Formiga, de 33 anos
Vítima foi identificada como Iago Marques Formiga, de 33 anos Crédito: Reprodução/Redes sociais

O corpo de um homem de 33 anos, identificado como Iago Marques Formiga, foi encontrado carbonizado em uma área de vegetação às margens da BA-530, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, no dia 19 de maio. As informações foram divulgadas pela Polícia Civil nesta segunda-feira (25).

Iago estava desaparecido desde o dia 8, quando foi visto pela última vez saindo para o trabalho, em Candeias, cidade vizinha a Camaçari, e não retornou.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
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Caso é investigado pela Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil por Divulgação/Ascom PCBA
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil da Bahia por Divulgação/ Ascom PC-BA
Polícia Civil prendeu o suspeito na sexta (22) por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Reprodução/Ascom PC
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Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA

A identidade da vítima foi confirmada por laudos do Departamento de Polícia Técnica (DPT) no último sábado (23).

Leia mais

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Diligências e oitivas estão sendo realizadas para a identificação da autoria e da motivação do crime. O caso é investigado pela 4ª Delegacia de Homicídios (DH/Camaçari).

Tags:

Bahia Camaçari

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