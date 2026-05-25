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Motorista por app e passageira morrem em acidente grave na Região Metropolitana de Salvador

Caso aconteceu em Lauro de Freitas

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 25 de maio de 2026 às 14:21

Acidente em Lauro de Freitas
Acidente em Lauro de Freitas Crédito: Reprodução

Um motorista por aplicativo e uma passageira morreram em um acidente na noite de domingo (24), no município de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. As vítimas foram identificada como Anderson Santos da Conceição, de 30 anos, e Fabiane de Jesus Santos, de 43.

De acordo com a Polícia Militar, o acidente ocorreu na Avenida Santos Dumont, no sentido Linha Verde. O acidente envolveu a motocicleta de Anderson e um carro.

O condutor do carro e outros dois passageiros apresentavam visíveis sinais de embriaguez alcoólica. Equipes do Serviço Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestaram o atendimento médico de emergência e constataram os óbitos.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
Polícia Civil por Reprodução
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Caso é investigado pela Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil por Divulgação/Ascom PCBA
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil da Bahia por Divulgação/ Ascom PC-BA
Polícia Civil prendeu o suspeito na sexta (22) por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Reprodução/Ascom PC
1 de 14
Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA

Os ocupantes carro foram presentados na 23ª Delegacia Territorial de Lauro de Freitas.

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