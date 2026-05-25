Motorista por app e passageira morrem em acidente grave na Região Metropolitana de Salvador

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Millena Marques
Publicado em 25 de maio de 2026 às 14:21
Um motorista por aplicativo e uma passageira morreram em um acidente na noite de domingo (24), no município de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. As vítimas foram identificada como Anderson Santos da Conceição, de 30 anos, e Fabiane de Jesus Santos, de 43.
De acordo com a Polícia Militar, o acidente ocorreu na Avenida Santos Dumont, no sentido Linha Verde. O acidente envolveu a motocicleta de Anderson e um carro.
O condutor do carro e outros dois passageiros apresentavam visíveis sinais de embriaguez alcoólica. Equipes do Serviço Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestaram o atendimento médico de emergência e constataram os óbitos.
Caso é investigado pela Polícia Civil
Os ocupantes carro foram presentados na 23ª Delegacia Territorial de Lauro de Freitas.