POLÍCIA

'Colocou a mão na minha perna': Conselheira da OAB denuncia importunação sexual de advogado em Salvador

Caso é investigado pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM/CMB)

Millena Marques

Publicado em 21 de maio de 2026 às 16:38

Sede da OAB-Bahia Crédito: Angelino de Jesus

Uma conselheira da Ordem dos Advogados do Brasil na Bahia (OAB-BA) realizou uma denúncia contra um conselheiro da OAB do Mato Grosso. Ela diz ter sido vítima de importunação sexual durante um evento realizado no Centro Histórico da capital baiana.

De acordo com o relato da advogada à TV Bahia, a importunação ocorreu durante a festa de uma conferência da OAB, realizada pelo Conselho Federal da OAB e pela OAB Bahia. na noite de segunda-feira (18).

Segundo a denúncia, o homem, que tem 36 anos, fez abordagens inadequadas. “Ele começou a dizer que eu era a mulher mais bonita da festa, que nunca tinha visto uma mulher tão bonita. Depois, passou a insistir para que eu bebesse e dizia que queria ir embora comigo”, relatou.

A vítima, que preferiu não se identificar, contou que recusou as investidas do advogado. Ele, no entanto, teria colocado a mão na perna dela apesar das negativas.

“Nesse momento, ele colocou a mão na minha perna. Eu estava sentada em um banco alto e ele em pé, na minha frente. Imediatamente me levantei e saí para ir embora”, disse.

Ela ainda contou que o homem colocou um valor em dinheiro na mão dela. “Imediatamente joguei o dinheiro nele e respondi: ‘Sou advogada. Depois disso, fui embora”, disse.

Em nota, a OAB-BA disse que "repudia com veemência" o assédio sexual denunciado por uma de suas conselheiras contra um conselheiro federal da OAB pelo estado do Mato Grosso.

A OAB também informou que acompanha o caso por meio da Comissão da Mulher Advogada e da Procuradoria Jurídica da OAB-BA, com atuação da Procuradoria Adjunta de Gênero e Raça.

"A OAB Bahia já enviou ofício ao Conselho Federal da OAB para apuração contra o conselheiro federal, solicitou a sua intervenção no inquérito como assistente da vítima e segue adotando todas as medidas que se fizerem necessárias", diz trecho da nota.