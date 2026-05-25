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Amazon abre 500 vagas de emprego para novo centro de distribuição gigante em Salvador

Inauguração oficial da operação foi realizada nesta segunda-feira (25)

Maysa Polcri

Publicado em 25 de maio de 2026 às 14:32

Novo Centro de Distribuição da Amazon em Salvador Crédito: Maysa Polcri/CORREIO

A Amazon, uma das maiores plataformas de compra online do mundo, está com cerca de 500 novas vagas de emprego abertas para serem preenchidas ainda neste ano em Salvador. Os funcionários vão trabalhar no novo Centro de Distribuição (CD), que funciona desde março no bairro de Pirajá e já conta com 304 trabalhadores. Nesta segunda-feira (25), foi realizada a inauguração oficial do espaço, que tem como objetivo principal tornar as entregas ainda mais rápidas.

O aumento do número de funcionários têm relação com a expansão da Amazon na Bahia, especialmente na capital baiana, em parceria com a DHL Supply Chain, líder em indústria logística.

O CD inaugurado em Salvador é o segundo maior do Brasil em entrega de itens do cotidiano. São exemplos desses produtos café, arroz, sabão em pó, fraldas, entre outros. Os produtos do "dia a dia", como são chamados, são os itens mais vendidos através da plataforma na Bahia.

Conheça o novo Centro de Distribuição da Amazon em Salvador 1 de 6

Não é preciso ter experiência na área para ser contratado e o único requisito é ter ensino médio completo. As vagas são para diversos setores, como auxiliar de recebimento, auxiliar de embalagem, operador de empilhadeira, além de funções administrativas. De acordo com Solon Barrios, vice-presidente de Operações da DHL, os trabalhadores recém contratados conseguem, em média, duas promoções por ano. A DHL é responsável pela logística do centro de distribuição.

"Estamos em pleno emprego, o que é uma ótima notícia. Com o volume que vem crescendo, devemos contratar aí mais de 500 pessoas. Eu estimo que pelo menos 400 pessoas até julho. Uma das grandes vantagens de uma operação logística é que para ter o primeiro emprego aqui, não precisa ter experiência, só vontade de trabalhar", disse Barros.

O regime de trabalho é de três dias de trabalho, com carga horária de 12 horas, para dois dias de folga. Cinco equipes se revezam para cobrir todos os turnos, e a operação ocorre 24 horas por dia. As vagas podem ser acessadas através das plataformas LinkedIn da DHL, Amazon Jobs e Sine Bahia.

A empresa tem pressa para contratar. Com a proximidade do Amazon Prime Day, que oferece ofertas e promoções nos dias 15 e 16 de julho, a expectativa é que a operação aumente.