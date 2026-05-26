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Praias paradisíacas e potência industrial: cidade da Bahia está entre as 10 mais violentas do Brasil

Camaçari aparece no top 10 com taxa de homicídios de 62,9 a cada 100 mil habitantes

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 26 de maio de 2026 às 16:07

Praia de Guarajuba
Praia de Guarajuba Crédito: José Carlos Almeida

Com praias incríveis, costa de coqueiros, piscina naturais e 42 quilômetros de litoral, a cidade de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, é um dos destinos mais procurados da Bahia. Apesar de ostentar cenários propícios para férias, o município é o 10º mais violento do Brasil.

Os dados são do Atlas da Violência 2026, divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública nesta terça-feira (26). Camaçari aparece com taxa de homicídios de 62,9 a cada 100 mil habitantes. A mais violenta do Brasil é Maranguape, no Ceará, com taxa de 87,2. na Bahia, Jequié lidera o ranking no estado, com 79,4.

As informações são referentes ao ano de 2024 e demonstram que a violência letal no país é concentrada em parte das regiões Norte e Nordeste, enquanto os estados do Sul, do Sudeste e o Distrito Federal mantêm os menores índices de mortes violentas. Veja o ranking completo aqui.

Cidades com as maiores taxas de homicídios do Brasil

Maranguape (CE): 87,2 por Divulgação
Jequié (BA): 79,4 por Secom/Prefeitura de Jequié
Maracanaú (CE): 74,1 por Divulgação
Itapipoca (CE): 74 por Divulgação
Caucaia (CE): 72,9 por Divulgação
Juazeiro (BA): 71,1 por Reprodução
Feira de Santana (BA): 67 por Divulgação/Prefeitura
Porto Seguro (BA): 64,6 por Divulgação
Simões Filho (BA): 64 por Reprodução
Camaçari (BA): 62,9 por Reprodução
Sorriso (MT): 62,8 por Divulgação
Teixeira de Freitas (BA): 60,7 por Reprodução
Sobral (CE): 59,9 por Divulgação
Cabo de Santo Agostinho (PE): 59,9 por Divulgação
Lauro de Freitas (BA): 57,8 por Reprodução
São Lourenço da Mata (PE): 56,9 por Divulgação
Santana (AP): 55,8 por Divulgação
Ilhéus (BA): 55,5 por Reprodução
Marituba (PA): 55,5 por Divulgação
Salvador (BA): 52,7 (Foto: Alberto Maraux) por Alberto Maraux
1 de 20
Maranguape (CE): 87,2 por Divulgação

Paraíso no Litoral Norte

A apenas 50 km de Salvador, Camaçari é um destino que combina praias paradisíacas e natureza. Com 42 km de litoral, o município, que faz parte da zona turística da Costa dos Coqueiros, oferece praias como Guarajuba, Arembepe, Barra do Jacuípe e Itacimirim, com cenários perfeitos para relaxar ou praticar esportes aquáticos.

Camaçari

Village Acapulco, em Itacimirim por Divulgação
Marluá Itacimirim, na Praia da Espera, realizou parceria com o Tamar por Divulgação
Réveillon Destino terá quatro dias de festa em Itacimirim por Divulgação
Itacimirim por Jose Carlos Almeida
Praia de Itacimirim por Divulgação
Pousada Planeta Guarajuba por Divulgação
Vila Galé Mares, em Guarajuba, investiu R$ 15 milhões em duas novas áreas por divulgação
Praia de Guarajuba por José Carlos Almeida
Vale da Landirana, em Barra do Jacuípe por Arquivo pessoal
Pitty curte dia de praia em Arembepe por Reprodução / Redes Sociais
Cerca de 40 pessoas vivem na Aldeia Hippie que é dona do coração de Vanuza por Foto: Rafael Rodrigues/@eusourafao
Aldeia Hippie é conhecida até por estrelas internacionais: entre seus visitantes ilustres, estão a cantora Janis Joplin e Mick Jagger, dos Rollings Stones. No Brasil, Rita Lee, Caetano e Gil também conhecem o local por Foto: Rafael Rodrigues/@eusourafao
Praça Jauá por TIAGO PACHECO
1 de 13
Village Acapulco, em Itacimirim por Divulgação

Além das praias e oportunidades de atividades ao ar livre, uma das atrações locais é uma aldeia hippie, que tem sido visitada por famosos artistas nacionais e internacionais desde os anos 1960. Para a estadia, uma ótima opção é a Pousada Praia das Ondas - Pé na areia, localizada na Praia de Itacimirim, com duas piscinas ao ar livre, jardins e banheira de hidromassagem.

Além de ser um destino turístico, Camaçari é uma potência econômica. O Polo Industrial da cidade é consolidado como um dos maiores e mais importantes complexos industriais do Brasil e do Hemisfério Sul. Desde a sua inauguração, em junho de 1978, o Polo se tornou um verdadeiro vetor de desenvolvimento econômico, social e industrial para a Bahia e o país.

Polo Industrial de Camaçari, o maior da Bahia

Fábrica da Tronox no Polo Industrial de Camaçari por Tronox/Divulgação
Tecon Salvador é fundamental para o Polo Industrial de Camaçari por Wilson Sons/Divulgação
Fábrica da Unipar no Polo Industrial de Camaçari por Divulgação
default por Divulgação
Polo Industrial de Camaçari por Divulgação
Polo Petroquímico de Camaçari por Divulgação
BYD Camaçari por Divulgação
Fábrica da BYD em Camaçari por Divulgação
Fábrica da BYD em Camaçari por Divulgação
Fábrica da BYD em Camaçari por Divulgação
A fábrica baiana foi inaugurada em 2006 e trabalha 24 horas por dia por Divulgação
Polo de Camaçari por Reprodução_Correio24horas
Fábrica em Camaçari é uma das mais modernas do mundo por Foto: Divulgação
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Fábrica da Tronox no Polo Industrial de Camaçari por Tronox/Divulgação

Em 2025, o município foi a única baiana que apareceu entre os cinco destinos mais desejados do Brasil em um levantamento da plataforma Booking. A lista revela lugares que estão ganhado destaque no cenário turístico nacional e é elaborada com base no aumento anual de reservas realizadas por viajantes do Brasil.

Tags:

Camaçari Violência Polo

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