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Praias paradisíacas e potência industrial: cidade da Bahia está entre as 10 mais violentas do Brasil

Camaçari aparece no top 10 com taxa de homicídios de 62,9 a cada 100 mil habitantes

Millena Marques

Publicado em 26 de maio de 2026 às 16:07

Praia de Guarajuba Crédito: José Carlos Almeida

Com praias incríveis, costa de coqueiros, piscina naturais e 42 quilômetros de litoral, a cidade de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, é um dos destinos mais procurados da Bahia. Apesar de ostentar cenários propícios para férias, o município é o 10º mais violento do Brasil.

Os dados são do Atlas da Violência 2026, divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública nesta terça-feira (26). Camaçari aparece com taxa de homicídios de 62,9 a cada 100 mil habitantes. A mais violenta do Brasil é Maranguape, no Ceará, com taxa de 87,2. na Bahia, Jequié lidera o ranking no estado, com 79,4.

As informações são referentes ao ano de 2024 e demonstram que a violência letal no país é concentrada em parte das regiões Norte e Nordeste, enquanto os estados do Sul, do Sudeste e o Distrito Federal mantêm os menores índices de mortes violentas. Veja o ranking completo aqui.

Cidades com as maiores taxas de homicídios do Brasil 1 de 20

Paraíso no Litoral Norte

A apenas 50 km de Salvador, Camaçari é um destino que combina praias paradisíacas e natureza. Com 42 km de litoral, o município, que faz parte da zona turística da Costa dos Coqueiros, oferece praias como Guarajuba, Arembepe, Barra do Jacuípe e Itacimirim, com cenários perfeitos para relaxar ou praticar esportes aquáticos.

Camaçari 1 de 13

Além das praias e oportunidades de atividades ao ar livre, uma das atrações locais é uma aldeia hippie, que tem sido visitada por famosos artistas nacionais e internacionais desde os anos 1960. Para a estadia, uma ótima opção é a Pousada Praia das Ondas - Pé na areia, localizada na Praia de Itacimirim, com duas piscinas ao ar livre, jardins e banheira de hidromassagem.

Além de ser um destino turístico, Camaçari é uma potência econômica. O Polo Industrial da cidade é consolidado como um dos maiores e mais importantes complexos industriais do Brasil e do Hemisfério Sul. Desde a sua inauguração, em junho de 1978, o Polo se tornou um verdadeiro vetor de desenvolvimento econômico, social e industrial para a Bahia e o país.

Polo Industrial de Camaçari, o maior da Bahia 1 de 13