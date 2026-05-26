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Bahia tem dez das 20 cidades mais violentas do Brasil; veja quais são

Dados divulgados pelo Atlas da Violência colocam a Bahia em primeiro lugar em número absolutos de homicídios, com a segunda maior taxa por habitantes

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 26 de maio de 2026 às 14:36

Tiros e mortes: a violência na Lavagem do Bonfim
Confira a lista completa Crédito: Arisson Marinho

O ranking das cidades com as maiores taxas de mortes violentas a cada 100 mil habitantes revela o medo vivenciado pelos baianos diariamente. Das 20 cidades com mais homicídios do Brasil, dez estão localizadas na Bahia. Os dados integram o Atlas da Violência 2026, divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública nesta terça-feira (26).

As informações são referentes ao ano de 2024 e demonstram que a violência letal no país é concentrada em parte das regiões Norte e Nordeste, enquanto os estados do Sul, do Sudeste e o Distrito Federal mantêm os menores índices de mortes violentas. 

Cidades com as maiores taxas de homicídios do Brasil

Maranguape (CE): 87,2 por Divulgação
Jequié (BA): 79,4 por Secom/Prefeitura de Jequié
Maracanaú (CE): 74,1 por Divulgação
Itapipoca (CE): 74 por Divulgação
Caucaia (CE): 72,9 por Divulgação
Juazeiro (BA): 71,1 por Reprodução
Feira de Santana (BA): 67 por Divulgação/Prefeitura
Porto Seguro (BA): 64,6 por Divulgação
Simões Filho (BA): 64 por Reprodução
Camaçari (BA): 62,9 por Reprodução
Sorriso (MT): 62,8 por Divulgação
Teixeira de Freitas (BA): 60,7 por Reprodução
Sobral (CE): 59,9 por Divulgação
Cabo de Santo Agostinho (PE): 59,9 por Divulgação
Lauro de Freitas (BA): 57,8 por Reprodução
São Lourenço da Mata (PE): 56,9 por Divulgação
Santana (AP): 55,8 por Divulgação
Ilhéus (BA): 55,5 por Reprodução
Marituba (PA): 55,5 por Divulgação
Salvador (BA): 52,7 (Foto: Alberto Maraux) por Alberto Maraux
1 de 20
Maranguape (CE): 87,2 por Divulgação

A cidade mais violenta do Brasil, com taxa de homicídios de 87,2 a cada 100 mil habitantes, é Maranguape, localizada na Região Metropolitana de Fortaleza (CE). Em segundo lugar está Jequié, no sudoeste da Bahia, com taxa de 79,4. Na última edição do Atlas, divulgada em 2023, o município baiano também apareceu na segunda posição. A taxa, no entanto, reduziu em comparação a 2023, quando foi de 77,6. 

Conforme os dados, a Bahia registrou 6.061 mortes violentas, o maior número absoluto entre todo o país. Em relação a taxa de mortes a cada 100 mil habitantes, o estado teve 40,9, o que representa mais do que o dobro da taxa nacional (20,1). Além da Bahia, a lista das cidades mais violentas inclui Ceará, Mato Grosso, Pernambuco, Amapá e Pará. Das 20, 17 cidades são da região Nordeste.

Em relação aos números nacionais, o Atlas aponta para a redução da taxa de homicídios no Brasil, que chegou, em 2024, ao menor patamar desde o início da série histórica iniciada em 2014. Em números absolutos, foram 42.590 homicídios em 2024, o que representa uma queda de 6,9%.

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Porém, o estudo chama atenção para o crescimento do número de mortes violentas por causa indeterminada, que pode ocultar homicídios não classificados oficialmente. Segundo estimativa dos pesquisadores, o Brasil deve ter registrado 49.673 homicídios em 2024. 

"O Estado não conseguiu aferir qual foi a intencionalidade associada a uma parcela significativa das mortes violentas, o que se classifica como mortes violentas por causa indeterminada (MVCI), a análise sobre a letalidade intencional no Brasil, com base apenas nos dados registrados com causa definida, fica prejudicada, mesmo porque a taxa de MVCI varia espacialmente, a depender da qualidade dos dados das UFs", diz o Atlas. 

Confira a lista das cidades mais violentas do Brasil 

Maranguape (CE): 87,2

Jequié (BA): 79,4

Maracanaú (CE): 74,1

Itapipoca (CE): 74

Caucaia (CE): 72,9

Juazeiro (BA): 71,1

Feira de Santana (BA): 67

Porto Seguro (BA): 64,6

Simões Filho (BA): 64

Camaçari (BA): 62,9

Sorriso (MT): 62,8

Teixeira de Freitas (BA): 60,7

Sobral (CE): 59,9

Cabo de Santo Agostinho (PE): 59,9

Lauro de Freitas (BA): 57,8

São Lourenço da Mata (PE): 56,9

Santana (AP): 55,8

Ilhéus (BA): 55,5

Marituba (PA): 55,5

Salvador (BA): 52,7

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