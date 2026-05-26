CRIME

Bahia tem dez das 20 cidades mais violentas do Brasil; veja quais são

Dados divulgados pelo Atlas da Violência colocam a Bahia em primeiro lugar em número absolutos de homicídios, com a segunda maior taxa por habitantes

Maysa Polcri

Publicado em 26 de maio de 2026 às 14:36

Confira a lista completa Crédito: Arisson Marinho

O ranking das cidades com as maiores taxas de mortes violentas a cada 100 mil habitantes revela o medo vivenciado pelos baianos diariamente. Das 20 cidades com mais homicídios do Brasil, dez estão localizadas na Bahia. Os dados integram o Atlas da Violência 2026, divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública nesta terça-feira (26).

As informações são referentes ao ano de 2024 e demonstram que a violência letal no país é concentrada em parte das regiões Norte e Nordeste, enquanto os estados do Sul, do Sudeste e o Distrito Federal mantêm os menores índices de mortes violentas.

Cidades com as maiores taxas de homicídios do Brasil 1 de 20

A cidade mais violenta do Brasil, com taxa de homicídios de 87,2 a cada 100 mil habitantes, é Maranguape, localizada na Região Metropolitana de Fortaleza (CE). Em segundo lugar está Jequié, no sudoeste da Bahia, com taxa de 79,4. Na última edição do Atlas, divulgada em 2023, o município baiano também apareceu na segunda posição. A taxa, no entanto, reduziu em comparação a 2023, quando foi de 77,6.

Conforme os dados, a Bahia registrou 6.061 mortes violentas, o maior número absoluto entre todo o país. Em relação a taxa de mortes a cada 100 mil habitantes, o estado teve 40,9, o que representa mais do que o dobro da taxa nacional (20,1). Além da Bahia, a lista das cidades mais violentas inclui Ceará, Mato Grosso, Pernambuco, Amapá e Pará. Das 20, 17 cidades são da região Nordeste.

Em relação aos números nacionais, o Atlas aponta para a redução da taxa de homicídios no Brasil, que chegou, em 2024, ao menor patamar desde o início da série histórica iniciada em 2014. Em números absolutos, foram 42.590 homicídios em 2024, o que representa uma queda de 6,9%.

Porém, o estudo chama atenção para o crescimento do número de mortes violentas por causa indeterminada, que pode ocultar homicídios não classificados oficialmente. Segundo estimativa dos pesquisadores, o Brasil deve ter registrado 49.673 homicídios em 2024.

"O Estado não conseguiu aferir qual foi a intencionalidade associada a uma parcela significativa das mortes violentas, o que se classifica como mortes violentas por causa indeterminada (MVCI), a análise sobre a letalidade intencional no Brasil, com base apenas nos dados registrados com causa definida, fica prejudicada, mesmo porque a taxa de MVCI varia espacialmente, a depender da qualidade dos dados das UFs", diz o Atlas.

Confira a lista das cidades mais violentas do Brasil

Maranguape (CE): 87,2

Jequié (BA): 79,4

Maracanaú (CE): 74,1

Itapipoca (CE): 74

Caucaia (CE): 72,9

Juazeiro (BA): 71,1

Feira de Santana (BA): 67

Porto Seguro (BA): 64,6

Simões Filho (BA): 64

Camaçari (BA): 62,9

Sorriso (MT): 62,8

Teixeira de Freitas (BA): 60,7

Sobral (CE): 59,9

Cabo de Santo Agostinho (PE): 59,9

Lauro de Freitas (BA): 57,8

São Lourenço da Mata (PE): 56,9

Santana (AP): 55,8

Ilhéus (BA): 55,5

Marituba (PA): 55,5