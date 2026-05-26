SUSTO

Spray de pimenta é acionado em escola de Salvador e professora e alunos passam mal

Secretaria Municipal de Educação lamentou o episódio

Maysa Polcri

Publicado em 26 de maio de 2026 às 15:52

Escola fica localizada no bairro de Pernambués, em Salvador Crédito: Reprodução/Google Maps

Uma professora e três alunos da Escola Municipal Hildete Bahia de Souza, no bairro de Pernambués, em Salvador, foram atingidos após um spray de pimenta ser acionado dentro de uma sala de aula. O caso foi registrado na manhã desta terça-feira (26).

Segundo a Secretaria Municipal da Educação (Smed), o produto foi levado por uma aluna e acabou sendo acionado após um colega retirar o item da mochila dela sem autorização.



A gestão da escola acionou a Guarda Municipal e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que prestaram atendimento às pessoas atingidas. De acordo com a pasta, todos receberam os cuidados necessários e passam bem.