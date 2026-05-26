Viver Salvador nos Bairros oferece serviços gratuitos para moradores da Saramandaia nesta quarta (27)

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Millena Marques
Publicado em 26 de maio de 2026 às 16:18
A, das 8h30 às 13h, na Praça Ana Lúcia, conhecida como Praça da Baleia, em Saramandaia, o Viver Salvador nos Bairros, ampliação do projeto Viver Salvador que passa a levar serviços, cidadania, cultura, lazer e acolhimento diretamente às comunidades da capital.
A iniciativa reúne diversos serviços públicos em um único espaço, com atendimentos de saúde como emissão da segunda via do Cartão SUS, marcação de consultas e exames, atendimento médico em diversas especialidades, raio-x de tórax, odontologia, aferição de pressão, teste de glicemia, vacinação de rotina, campanha contra influenza, vacinação antirrábica, doação de sangue e cadastro para doação voluntária de medula óssea.
Também serão oferecidos serviços sociais e de cidadania, incluindo atualização do Cadastro Único, pesquisa de emprego, cursos profissionalizantes, SAC do Empreendedor, Ouvidoria, alistamento militar, inscrição no Minha Casa Minha Vida, assistência técnica para projetos arquitetônicos, atendimentos do Creas e Cras, emissão e renovação de identidade, regularização de taxas municipais e segunda via de certidões.
A programação inclui ainda orientações jurídicas, atendimento da Codecon, consulta SPC/Serasa, regularização do título de eleitor, orientações sobre trânsito e Defesa Civil, além de ações educativas sobre ISTs, saúde da mulher, dignidade menstrual, combate à LGBTfobia e ao racismo.
Na área de inclusão e sustentabilidade, haverá emissão da CIPTEA, atendimento da Neoenergia para troca de lâmpadas, museu itinerante e distribuição de cartilhas informativas. Também estão previstas ações de estética e bem-estar.
O evento contará com atividades esportivas e recreativas, circuito de bikes infantis, teatro de bonecos, contação de histórias, exposições, distribuição de mudas e atividades com patinetes elétricos.
O projeto tem como objetivo ampliar o acesso da população aos serviços públicos, fortalecer a presença da gestão municipal nos territórios e aproximar a Prefeitura das comunidades.