Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Viver Salvador nos Bairros oferece serviços gratuitos para moradores da Saramandaia nesta quarta (27)

Ação acontece das 8h30 às 13h, na Praça Ana Lúcia

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 26 de maio de 2026 às 16:18

Viver Salvador
Viver Salvador Crédito: Jefferson Peixoto/Secom PMS

A, das 8h30 às 13h, na Praça Ana Lúcia, conhecida como Praça da Baleia, em Saramandaia, o Viver Salvador nos Bairros, ampliação do projeto Viver Salvador que passa a levar serviços, cidadania, cultura, lazer e acolhimento diretamente às comunidades da capital.

A iniciativa reúne diversos serviços públicos em um único espaço, com atendimentos de saúde como emissão da segunda via do Cartão SUS, marcação de consultas e exames, atendimento médico em diversas especialidades, raio-x de tórax, odontologia, aferição de pressão, teste de glicemia, vacinação de rotina, campanha contra influenza, vacinação antirrábica, doação de sangue e cadastro para doação voluntária de medula óssea.

Também serão oferecidos serviços sociais e de cidadania, incluindo atualização do Cadastro Único, pesquisa de emprego, cursos profissionalizantes, SAC do Empreendedor, Ouvidoria, alistamento militar, inscrição no Minha Casa Minha Vida, assistência técnica para projetos arquitetônicos, atendimentos do Creas e Cras, emissão e renovação de identidade, regularização de taxas municipais e segunda via de certidões.

A programação inclui ainda orientações jurídicas, atendimento da Codecon, consulta SPC/Serasa, regularização do título de eleitor, orientações sobre trânsito e Defesa Civil, além de ações educativas sobre ISTs, saúde da mulher, dignidade menstrual, combate à LGBTfobia e ao racismo.

Na área de inclusão e sustentabilidade, haverá emissão da CIPTEA, atendimento da Neoenergia para troca de lâmpadas, museu itinerante e distribuição de cartilhas informativas. Também estão previstas ações de estética e bem-estar.

Leia mais

Imagem - Salvamar oferece aulas gratuitas de natação para crianças autistas em Salvador

Salvamar oferece aulas gratuitas de natação para crianças autistas em Salvador

Imagem - Colo de Deus, Pe. Reginaldo Manzotti, Eliana Ribeiro e mais: Festival católico anuncia primeira edição em Salvador

Colo de Deus, Pe. Reginaldo Manzotti, Eliana Ribeiro e mais: Festival católico anuncia primeira edição em Salvador

Imagem - Teatro Vila Velha ganha data para reinauguração em Salvador; saiba mais

Teatro Vila Velha ganha data para reinauguração em Salvador; saiba mais

O evento contará com atividades esportivas e recreativas, circuito de bikes infantis, teatro de bonecos, contação de histórias, exposições, distribuição de mudas e atividades com patinetes elétricos.

O projeto tem como objetivo ampliar o acesso da população aos serviços públicos, fortalecer a presença da gestão municipal nos territórios e aproximar a Prefeitura das comunidades.

Tags:

Salvador Veja Todos os Serviços Oferecidos na Ação

Mais recentes

Imagem - Operação interdita seis ferros-velhos irregulares em Salvador

Operação interdita seis ferros-velhos irregulares em Salvador
Imagem - Profissionais da educação na Bahia receberão abono extraordinário; saiba quem tem direito

Profissionais da educação na Bahia receberão abono extraordinário; saiba quem tem direito
Imagem - Tabagismo e coração: como o cigarro aumenta o risco de infarto e outras doenças cardiovasculares

Tabagismo e coração: como o cigarro aumenta o risco de infarto e outras doenças cardiovasculares