INICIATIVA

Viver Salvador nos Bairros oferece serviços gratuitos para moradores da Saramandaia nesta quarta (27)

Ação acontece das 8h30 às 13h, na Praça Ana Lúcia

Millena Marques

Publicado em 26 de maio de 2026 às 16:18

Viver Salvador Crédito: Jefferson Peixoto/Secom PMS

A, das 8h30 às 13h, na Praça Ana Lúcia, conhecida como Praça da Baleia, em Saramandaia, o Viver Salvador nos Bairros, ampliação do projeto Viver Salvador que passa a levar serviços, cidadania, cultura, lazer e acolhimento diretamente às comunidades da capital.

A iniciativa reúne diversos serviços públicos em um único espaço, com atendimentos de saúde como emissão da segunda via do Cartão SUS, marcação de consultas e exames, atendimento médico em diversas especialidades, raio-x de tórax, odontologia, aferição de pressão, teste de glicemia, vacinação de rotina, campanha contra influenza, vacinação antirrábica, doação de sangue e cadastro para doação voluntária de medula óssea.

Também serão oferecidos serviços sociais e de cidadania, incluindo atualização do Cadastro Único, pesquisa de emprego, cursos profissionalizantes, SAC do Empreendedor, Ouvidoria, alistamento militar, inscrição no Minha Casa Minha Vida, assistência técnica para projetos arquitetônicos, atendimentos do Creas e Cras, emissão e renovação de identidade, regularização de taxas municipais e segunda via de certidões.

A programação inclui ainda orientações jurídicas, atendimento da Codecon, consulta SPC/Serasa, regularização do título de eleitor, orientações sobre trânsito e Defesa Civil, além de ações educativas sobre ISTs, saúde da mulher, dignidade menstrual, combate à LGBTfobia e ao racismo.

Na área de inclusão e sustentabilidade, haverá emissão da CIPTEA, atendimento da Neoenergia para troca de lâmpadas, museu itinerante e distribuição de cartilhas informativas. Também estão previstas ações de estética e bem-estar.

O evento contará com atividades esportivas e recreativas, circuito de bikes infantis, teatro de bonecos, contação de histórias, exposições, distribuição de mudas e atividades com patinetes elétricos.