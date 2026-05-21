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Teatro Vila Velha ganha data para reinauguração em Salvador; saiba mais

Previsão é para o segundo semestre

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 21 de maio de 2026 às 14:27

Obras do Teatro Vilha Velha
Obras do Teatro Vila Velha Crédito: Bruno Concha/Secom PMS

Com 82% das intervenções concluídas, a requalificação do Teatro Vila Velha, no Campo Grande, avança para a fase final e deve ser entregue no início do segundo semestre. Neste momento, as equipes trabalham na instalação dos forros acústicos, nos serviços de pintura e no tratamento dos pisos, incluindo tanto os de alta resistência quanto o tradicional piso de madeira do palco principal.

A obra, realizada pela Prefeitura de Salvador, recebeu investimento de R$ 13,6 milhões e busca modernizar o equipamento cultural, ampliar a acessibilidade e garantir mais segurança e conforto para artistas, funcionários e público. Segundo o superintendente da Sucop, Orlando Castro, a etapa atual concentra os acabamentos e as instalações técnicas necessárias para preparar o espaço para receber novamente grandes produções.

Teatro Vila Velha

Obras do Teatro Vila Velha por Bruno Concha/Secom PMS
Obras do Teatro Vila Velha por Bruno Concha/Secom PMS
Obras do Teatro Vila Velha por Bruno Concha/Secom PMS
Obras do Teatro Vila Velha por Bruno Concha/Secom PMS
Obras do Teatro Vila Velha por Bruno Concha/Secom PMS
Obras do Teatro Vila Velha por Bruno Concha/Secom PMS
Obras do Teatro Vila Velha por Bruno Concha/Secom PMS
Obras do Teatro Vila Velha por Bruno Concha/Secom PMS
Obras do Teatro Vila Velha por Bruno Concha/Secom PMS
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Obras do Teatro Vila Velha por Bruno Concha/Secom PMS

“O Teatro Vila Velha é um patrimônio histórico e afetivo da cidade. Essa requalificação vai assegurar mais acessibilidade, segurança, modernização e conforto para todos que frequentam o espaço”, afirmou.

Na área externa, a nova passarela metálica já modifica a integração do teatro com o Passeio Público. O acesso contará com elevador e escadarias, garantindo acessibilidade universal. Também já foram concluídas a nova subestação de energia e estruturas destinadas ao armazenamento de materiais cenográficos. As equipes seguem agora com a instalação de esquadrias e revestimentos em telhas metálicas perfuradas.

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Internamente, o projeto inclui a modernização completa dos sistemas elétrico, acústico e de climatização, além da implantação de equipamentos de combate a incêndio e monitoramento por CFTV (Circuito Fechado de Televisão). Áreas como camarins, salas de ensaio, espaços administrativos, foyer e o Café/Bar estão recebendo climatização e novos sistemas de alarme.

Presidente da Fundação Gregório de Mattos (FGM), Fernando Guerreiro relembrou a relação afetiva com o espaço cultural e destacou a importância da reforma. Segundo ele, o Teatro Vila Velha marcou sua juventude, quando assistia aos espetáculos de João Augusto, experiência que despertou sua paixão pelas artes.

“A obra está sendo conduzida muito bem e, em breve, a cidade vai retomar um teatro importantíssimo para a vida cultural de Salvador. O equipamento será entregue muito mais moderno e potente”, declarou.

Fundado em 1964, no início da Ditadura Militar, o Teatro Vila Velha surgiu a partir da iniciativa de artistas que buscavam criar um espaço voltado para ideias que confrontavam os padrões culturais da época. Ao longo dos anos, o local se consolidou como símbolo da contracultura e do tropicalismo, tornando-se referência na cena artística brasileira.

A inauguração do teatro aconteceu com o espetáculo “Nós, Por Exemplo”, que reuniu nomes como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Tom Zé, Gal Costa e Maria Bethânia. Nas décadas seguintes, o palco recebeu artistas como Lázaro Ramos, Wagner Moura, Virgínia Rodrigues e Othon Bastos, além de grupos como Novos Baianos, Bando de Teatro Olodum, Viladança, Cia. de Teatro Novos Novos e VilaVox.

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Salvador Teatro Vila Velha

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