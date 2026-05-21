PROJETO

Salvamar oferece aulas gratuitas de natação para crianças autistas em Salvador

Cerca de 50 participantes são atendidos pelo programa

Millena Marques

Publicado em 21 de maio de 2026 às 15:54

Aulas de natação da Salvamar Crédito: Bruno Concha / Secom PMS

A Coordenadoria de Salvamento Marítimo de Salvador (Salvamar) desenvolve o projeto Mergulho na Inclusão, iniciativa que oferece aulas semanais de natação assistida para crianças autistas.

Atualmente, cerca de 50 participantes são atendidos pelo programa, que utiliza a ambientação aquática como instrumento terapêutico para estimular habilidades motoras, cognitivas, emocionais e sociais.

As atividades acontecem às quartas-feiras, das 14h às 16h, e são voltadas para crianças autistas com suporte de até nível 2. O projeto é realizado em parceria com o SSA Inclusão e conta com apoio da Unifacs. Diante da grande procura — que já soma 560 crianças no cadastro reserva — a coordenação avalia ampliar os atendimentos também para o turno da manhã.

De acordo com os organizadores, o contato com a água auxilia no desenvolvimento da coordenação motora, do equilíbrio, da consciência corporal e da autonomia, além de incentivar a socialização. A prática também contribui para melhorar a comunicação, a concentração e a autoconfiança das crianças. Outro benefício apontado é o auxílio na regulação sensorial, no controle da ansiedade e no bem-estar emocional proporcionado pela hidroterapia.

Além das aulas de natação, o projeto disponibiliza acompanhamento multidisciplinar com terapeutas, fisioterapeutas, educadores físicos e hidroterapeutas. Segundo o coordenador da Salvamar, Kailani Dantas, a proposta é garantir um trabalho contínuo em prol da qualidade de vida das crianças autistas atendidas.

“Queremos contribuir para a melhoria da qualidade de vida das crianças autistas da nossa cidade. É um projeto contínuo, no qual elas permanecem entre seis meses e um ano, em parceria com a Unifacs e o SSA Inclusão”, explicou.

O secretário municipal de Ordem Pública (Semop), Décio Martins, ressaltou a importância social da iniciativa. Para ele, o Mergulho na Inclusão vai além do caráter recreativo ao promover acolhimento, inclusão e fortalecimento da autoestima das crianças e de suas famílias.