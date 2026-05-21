Salvamar oferece aulas gratuitas de natação para crianças autistas em Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 21 de maio de 2026 às 15:54
A Coordenadoria de Salvamento Marítimo de Salvador (Salvamar) desenvolve o projeto Mergulho na Inclusão, iniciativa que oferece aulas semanais de natação assistida para crianças autistas.
Atualmente, cerca de 50 participantes são atendidos pelo programa, que utiliza a ambientação aquática como instrumento terapêutico para estimular habilidades motoras, cognitivas, emocionais e sociais.
As atividades acontecem às quartas-feiras, das 14h às 16h, e são voltadas para crianças autistas com suporte de até nível 2. O projeto é realizado em parceria com o SSA Inclusão e conta com apoio da Unifacs. Diante da grande procura — que já soma 560 crianças no cadastro reserva — a coordenação avalia ampliar os atendimentos também para o turno da manhã.
De acordo com os organizadores, o contato com a água auxilia no desenvolvimento da coordenação motora, do equilíbrio, da consciência corporal e da autonomia, além de incentivar a socialização. A prática também contribui para melhorar a comunicação, a concentração e a autoconfiança das crianças. Outro benefício apontado é o auxílio na regulação sensorial, no controle da ansiedade e no bem-estar emocional proporcionado pela hidroterapia.
Além das aulas de natação, o projeto disponibiliza acompanhamento multidisciplinar com terapeutas, fisioterapeutas, educadores físicos e hidroterapeutas. Segundo o coordenador da Salvamar, Kailani Dantas, a proposta é garantir um trabalho contínuo em prol da qualidade de vida das crianças autistas atendidas.
“Queremos contribuir para a melhoria da qualidade de vida das crianças autistas da nossa cidade. É um projeto contínuo, no qual elas permanecem entre seis meses e um ano, em parceria com a Unifacs e o SSA Inclusão”, explicou.
O secretário municipal de Ordem Pública (Semop), Décio Martins, ressaltou a importância social da iniciativa. Para ele, o Mergulho na Inclusão vai além do caráter recreativo ao promover acolhimento, inclusão e fortalecimento da autoestima das crianças e de suas famílias.
“O projeto Mergulho na Inclusão representa muito mais do que uma atividade recreativa. É uma ação de acolhimento, inclusão e cidadania para crianças e suas famílias. Por meio do trabalho desenvolvido pela Salvamar, conseguimos proporcionar aprendizado, convivência e fortalecimento da autoestima das crianças”, afirmou.