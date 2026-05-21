OPORTUNIDADE

Prova do concurso público do Tribunal de Justiça da Bahia acontece neste domingo (24); saiba detalhes

Mais de 4 mil candidatos estão inscritos para participar da prova objetiva, fase inicial do certame

Millena Marques

Publicado em 21 de maio de 2026 às 16:16

Concurso público Crédito: Freepik

No próximo domingo (24) será realizada a primeira etapa do concurso público para o cargo de Juiz Substituto do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA). Ao todo, 4.683 candidatos estão inscritos para participar da prova objetiva, fase inicial do certame.

Os candidatos deverão ficar atentos aos horários. Os portões dos locais de prova serão abertos às 11h30 e fechados impreterivelmente às 12h30. A aplicação da prova está prevista para começar às 13h, com encerramento às 18h, seguindo o horário oficial de Brasília.

A etapa objetiva possui caráter eliminatório e classificatório e será composta por 100 questões de múltipla escolha, distribuídas em três blocos temáticos.

TJ-BA 1 de 4

O concurso é regulamentado pelo Edital nº 01/2026, disponível no site da Fundação Getulio Vargas (FGV), organizadora da seleção. Na mesma plataforma, os candidatos também podem consultar os locais de prova e demais informações relacionadas ao certame.

A seleção prevê o preenchimento de 100 vagas para o cargo de juiz substituto, número correspondente ao limite estabelecido pela Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia (Lei 10.845/2007), além da formação de cadastro reserva. As vagas estão distribuídas entre ampla concorrência e cotas: 60 para ampla concorrência, 30 destinadas a candidatos negros, 5 para pessoas com deficiência, 3 para indígenas e 2 para quilombolas.