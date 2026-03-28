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Saiba quem é a jovem de 21 anos morta após ser baleada na cabeça por companheiro na Bahia

Jailaine de Jesus da Silva ficou internada por quatro dias e não resistiu aos ferimentos

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 28 de março de 2026 às 16:18

Jailaine morreu após ser baleada na cabeça
Jailaine morreu após ser baleada na cabeça Crédito: Reprodução

A jovem que morreu após levar um tiro na cabeça é Jailaine de Jesus da Silva, 21 anos. De acordo com informações de policiais, ela foi baleada na cabeça pelo próprio companheiro após uma discussão na zona rural de Cansanção, no norte da Bahia.

O caso foi registrado na segunda-feira (23), quando Jailaine foi internada no Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), em Feira de Santana. Nesta sexta-feira (27), ela não resistiu aos ferimentos causados pela bala e morreu.

Jailaine morreu após ser baleada na cabeça

Jailaine morreu após ser baleada na cabeça por Reprodução
Jailaine morreu após ser baleada na cabeça por Reprodução
Jailaine morreu após ser baleada na cabeça por Reprodução
Jailaine morreu após ser baleada na cabeça por Reprodução
Jailaine morreu após ser baleada na cabeça por Reprodução
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Jailaine morreu após ser baleada na cabeça por Reprodução

O companheiro dela, de 28 anos, que é considerado foragido da Justiça desde que disparou contra ela dentro da residência do casal. De acordo com a Polícia Militar, equipes foram acionadas para verificar uma ocorrência na Rua Antônio Serapião da Silva e encontraram a jovem ferida.

Após o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestar os primeiros socorros, Jailaine foi socorrida e levada inicialmente para uma unidade de saúde do município. Mas, devido à gravidade dos ferimentos, foi transferida posteriormente para o Hospital Geral Clériston Andrade, em Feira de Santana, onde morreu.

Com a morte da vítima, o caso, que inicialmente era tratado como tentativa de feminicídio, passa a ser investigado como feminicídio consumado. As buscas pelo suspeito seguem sendo realizadas pela Delegacia Territorial de Cansanção, que tenta esclarecer todas as circunstâncias do crime.

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Tags:

Feminicídio Morta Jailaine de Jesus da Silva

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