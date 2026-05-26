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Esposa de desembargador pagou por mansão de R$ 2 milhões com dinheiro vivo após marido liberar chefe do PCC

Reforma começou um ano após magistrado conceder prisão domiciliar a megatraficante

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 26 de maio de 2026 às 10:47

Viviane é casada com Divoncir Crédito: Reprodução

A esposa do desembargador Divoncir Schreiner Maran, Viviane Alves Gomes de Paula, passou a ser alvo de questionamentos em um relatório do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que investiga a atuação do magistrado na decisão que concedeu liberdade ao megatraficante Gerson Palermo, apontado como um dos chefes do Primeiro Comando da Capital (PCC). As informações são do g1. 

Segundo o documento, Viviane realizava pagamentos elevados em dinheiro vivo durante a construção de uma mansão em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. O imóvel foi erguido em um condomínio de alto padrão após a compra de um terreno pelo casal, em 2020. De acordo com o inquérito, a obra custou mais de R$ 2,1 milhões.

As investigações apontam que os pagamentos a fornecedores e prestadores de serviço eram feitos diretamente em espécie. Conversas interceptadas pela Polícia Federal mostram que Viviane evitava utilizar cartão e organizava encontros presenciais para entregar os valores.

Desembargador concedeu prisão domiciliar para megatraficante

Desembargador concedeu prisão domiciliar para megatraficante por Reprodução
Desembargador concedeu prisão domiciliar para megatraficante por Reprodução
Desembargador concedeu prisão domiciliar para megatraficante por Reprodução
Desembargador concedeu prisão domiciliar para megatraficante por Reprodução
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Desembargador concedeu prisão domiciliar para megatraficante por Reprodução

Em uma das mensagens obtidas pelos investigadores, ela afirma ao arquiteto responsável pela obra: “Pra mim, fica melhor eu te dar dinheiro todo mês. Esse mês aconteceu de eu te dar picado, porque eu peguei uma parte do dinheiro, depois outra. Saiu tudo picado".

A Polícia Federal destaca que a reforma começou em 2021, cerca de um ano depois de Divoncir Schreiner Maran conceder prisão domiciliar a Gerson Palermo, condenado a mais de 120 anos por tráfico de drogas. O criminoso rompeu a tornozeleira eletrônica poucas horas após deixar o presídio e fugiu.

Além da obra, o casal também contratou móveis planejados avaliados em aproximadamente R$ 650 mil. Em outra conversa anexada ao relatório, Viviane solicita um encontro com o fornecedor para quitar parte do valor. “Precisamos marcar para eu acertar com você. Você vem até mim? Estou aqui no TRE. Me avise quando chegar na frente", escreveu.

Gerson Palermo é um megatraficante do PCC

Gerson Palermo é um megatraficante do PCC por Reprodução
Gerson Palermo é um megatraficante do PCC por Reprodução
Gerson Palermo é um megatraficante do PCC por Reprodução
Gerson Palermo é um megatraficante do PCC por Reprodução
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Gerson Palermo é um megatraficante do PCC por Reprodução

Os investigadores afirmam que há indícios de pagamentos feitos diretamente dentro de veículos e sem registros formais. Em outro trecho das mensagens, durante negociação para compra de ferragens no valor de R$ 40 mil, Viviane pergunta ao vendedor: "Veja pra mim quanto dá pra fazer no dinheiro".

O comerciante demonstra surpresa ao confirmar que o pagamento seria em espécie. “É doido!", respondeu ele, sugerindo que a operação fosse realizada por cartão, PIX ou boleto bancário. Segundo a Polícia Federal, até o momento não foi possível identificar a origem do dinheiro utilizado nos pagamentos relacionados à obra e aos serviços contratados pelo casal.

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Tags:

Pcc Desembargador Gerson Palermo Divoncir Schreiner Maran

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