PARA COLECIONADOR

Após virar febre, Labubu vai ser vendido oficialmente no Brasil por preços de até R$ 799

Boneco colecionável que tomou conta das redes era vendido até então em versões piratas

Carol Neves

Publicado em 26 de maio de 2026 às 11:11

Labubus são bonequinhos chineses que ficaram na moda no mundo inteiro Crédito: Shutterstock

Depois de dominar bolsas de celebridades, viralizar nas redes sociais e movimentar o mercado de colecionáveis, os bonecos Labubu finalmente terão venda oficial no Brasil. A Candide anunciou nesta terça-feira (26) um acordo com a Pop Mart para distribuir os produtos da marca chinesa no país.

A estreia acontece já em junho, com previsão de início das vendas no dia 5. Segundo a empresa, cerca de 30 produtos diferentes estarão disponíveis ao público brasileiro, com valores entre R$ 299,99 e R$ 799,99. As informações são do portal G1.

Criados em 2015 pelo artista de Hong Kong Kasing Lung, os Labubus ficaram conhecidos pela aparência incomum: pelúcias com expressão estranha, olhos marcantes e dentes pontiagudos.

Labubus 1 de 5

O sucesso disparou nos últimos meses após os bonecos aparecerem com famosos e influenciadores. Rihanna, Virginia Fonseca e Marina Ruy Barbosa estão entre os nomes que já exibiram os personagens pendurados em bolsas e acessórios de luxo.

Vendas não oficiais

Os bonecos são vendidos em caixas fechadas, sem identificação do personagem. O comprador só descobre qual modelo recebeu depois de abrir a embalagem, podendo encontrar versões comuns ou edições raras altamente disputadas.

A popularidade ajudou a transformar a Pop Mart em um fenômeno global. Segundo a Forbes, os personagens contribuíram para que a companhia chinesa ultrapassasse US$ 2,3 bilhões em faturamento.

Até agora, os itens originais não tinham distribuição oficial no Brasil, cenário que abriu espaço para uma enxurrada de falsificações. Réplicas dos bonecos passaram a aparecer facilmente em centros comerciais populares, como a região da 25 de Março.

Enquanto versões autênticas chegaram a custar US$ 300, cerca de R$ 1,6 mil, no ano passado, cópias eram vendidas no comércio popular por preços entre R$ 65 e R$ 250.