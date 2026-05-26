MERCADO

Gigante das panelas anuncia reestruturação e se divide em seis marcas após 115 anos

Companhia tem mais de 10 mil funcionários e exporta para mais de 120 países

Wendel de Novais

Publicado em 26 de maio de 2026 às 10:16

Fábrica da Tramontina Crédito: Reprodução

A Tramontina decidiu reformular a maneira como se apresenta ao mercado após mais de um século operando sob uma única identidade. Fundada em 1911, na cidade de Carlos Barbosa, no Rio Grande do Sul, a fabricante anunciou uma reestruturação que divide o grupo em diferentes marcas voltadas para públicos específicos, segundo informações do Exame.

A mudança representa uma das maiores transformações da história da companhia, conhecida nacionalmente pela produção de panelas, talheres e utensílios domésticos. Com a nova estratégia, a empresa passa a trabalhar com uma marca principal e cinco submarcas independentes.

Produtos mais vendidos da Tramontina 1 de 9

A primeira delas será a Tramontina Primia, criada para o segmento de hospitalidade e gastronomia. Outras quatro marcas — Oniq, Althea, PRO e Master — serão lançadas gradualmente até 2028. Além delas, a T store continuará responsável pela operação de varejo, que atualmente possui 22 lojas no Brasil e outras 17 no exterior.

Hoje, o grupo possui um portfólio com cerca de 22 mil produtos diferentes. Além das tradicionais panelas e utensílios de cozinha, a empresa também fabrica porcelanas, móveis, ferramentas para construção civil, materiais elétricos e até veículos elétricos utilitários.

A companhia mantém oito fábricas em operação, sendo seis no Rio Grande do Sul, uma em Pernambuco e outra na Índia. Ao todo, mais de 10 mil pessoas trabalham no grupo, que exporta produtos para mais de 120 países.