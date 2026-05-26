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Gigante atacadista inaugura nova unidade em meio a expansão após faturamento de R$ 17 bilhões

Nova loja terá restaurante, peixaria, açougue, padaria e hortifrúti

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 26 de maio de 2026 às 09:16

Fort está em processo de expansão no Brasil
Fort está em processo de expansão no Brasil Crédito: Reprodução

O Grupo Pereira segue ampliando presença no varejo brasileiro e inaugura nesta quarta-feira (27) uma nova unidade do Fort Atacadista em São Paulo, considerada a maior cidade da América Latina. A expansão acontece em meio ao crescimento da companhia, que alcançou faturamento de R$ 17,53 bilhões no último ano, segundo ranking da Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS).

Batizada de “Fort Atacadista Interlagos”, a nova unidade está localizada na Avenida das Nações Unidas e contará com uma estrutura voltada para diferentes perfis de consumidores. Entre os serviços anunciados estão restaurante, açougue, peixaria, hortifrúti, rotisseria e padaria.

Fort está em processo de expansão no Brasil

Fort está em processo de expansão no Brasil por Reprodução
Fort está em processo de expansão no Brasil por Reprodução
Fort está em processo de expansão no Brasil por Reprodução
Fort está em processo de expansão no Brasil por Reprodução
Fort está em processo de expansão no Brasil por Reprodução
Fort está em processo de expansão no Brasil por Reprodução
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Fort está em processo de expansão no Brasil por Reprodução

Com os resultados financeiros recentes, o Grupo Pereira consolidou-se como o maior varejista de Santa Catarina e ocupa atualmente a sétima posição entre os maiores grupos supermercadistas do Brasil. Agora, a empresa amplia a disputa no mercado paulista, considerado um dos mais concorridos do setor de atacarejo e supermercados.

A nova loja em São Paulo faz parte de uma sequência de investimentos da rede. No último dia 6 de maio, o Fort Atacadista inaugurou sua 75ª unidade na cidade de São Bento do Sul, no Norte de Santa Catarina. Além disso, outra loja também será aberta nesta quarta-feira em Chapecó, no Oeste catarinense.

A unidade de Chapecó será resultado da conversão de uma antiga operação do Combatt Atacadista, marca que passou a integrar os negócios do Grupo Pereira após aquisição do Grupo Celeiro.

Com as novas inaugurações, o Fort Atacadista passa a operar 77 lojas espalhadas pelo país. Atualmente, o grupo mantém presença em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, São Paulo e no Distrito Federal.

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