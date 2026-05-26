MERCADO

Gigante atacadista inaugura nova unidade em meio a expansão após faturamento de R$ 17 bilhões

Nova loja terá restaurante, peixaria, açougue, padaria e hortifrúti

Wendel de Novais

Publicado em 26 de maio de 2026 às 09:16

Fort está em processo de expansão no Brasil Crédito: Reprodução

O Grupo Pereira segue ampliando presença no varejo brasileiro e inaugura nesta quarta-feira (27) uma nova unidade do Fort Atacadista em São Paulo, considerada a maior cidade da América Latina. A expansão acontece em meio ao crescimento da companhia, que alcançou faturamento de R$ 17,53 bilhões no último ano, segundo ranking da Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS).

Batizada de “Fort Atacadista Interlagos”, a nova unidade está localizada na Avenida das Nações Unidas e contará com uma estrutura voltada para diferentes perfis de consumidores. Entre os serviços anunciados estão restaurante, açougue, peixaria, hortifrúti, rotisseria e padaria.

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Com os resultados financeiros recentes, o Grupo Pereira consolidou-se como o maior varejista de Santa Catarina e ocupa atualmente a sétima posição entre os maiores grupos supermercadistas do Brasil. Agora, a empresa amplia a disputa no mercado paulista, considerado um dos mais concorridos do setor de atacarejo e supermercados.

A nova loja em São Paulo faz parte de uma sequência de investimentos da rede. No último dia 6 de maio, o Fort Atacadista inaugurou sua 75ª unidade na cidade de São Bento do Sul, no Norte de Santa Catarina. Além disso, outra loja também será aberta nesta quarta-feira em Chapecó, no Oeste catarinense.

A unidade de Chapecó será resultado da conversão de uma antiga operação do Combatt Atacadista, marca que passou a integrar os negócios do Grupo Pereira após aquisição do Grupo Celeiro.