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Cidade famosa por chuva de meteoritos é a mais fria do Nordeste

Campos Sales foi o município com a menor temperatura da região nesta segunda-feira (25)

Elaine Sanoli

Publicado em 26 de maio de 2026 às 07:00

Campos Sales Crédito: Kaio Cesar

Dados emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) apontam que o município de Campos Sales, no sul do Ceará, foi a cidade que registrou a menor temperatura de toda a região Nordeste nesta segunda-feira (25), com 14,8 °C.

Campo Sales 1 de 6

Além da cidade cearense, dois municípios baianos aparecem no topo do ranking das cidades mais frias da região. Na segunda e terceira posições estão Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, com 15,3 °C, e Lençóis, na Chapada Diamantina, com 15,5 °C.

Visite Lençóis: conheça algumas das atrações turísticas na cidade dos diamantes 1 de 62

A cidade, que tem cerca de 26 mil habitantes, é conhecida pelo clima tropical quente semiárido. A vegetação é diversificada, com áreas de cerradão, caatinga e cerrado.

O núcleo urbano do município se desenvolveu ao redor da fazenda Várzea das Vacas e se consolidou como centro comercial devido à proximidade com o Piauí.

Em janeiro de 1991, moradores de Campos Sales presenciaram uma chuva de meteoritos na zona rural da cidade. Segundo relatos, cerca de 15 dias após o ocorrido, foram recuperados 23,68 kg de rochas extraterrestres ao longo de uma estrada.