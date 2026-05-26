Cidade famosa por chuva de meteoritos é a mais fria do Nordeste

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Elaine Sanoli
Publicado em 26 de maio de 2026 às 07:00
Dados emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) apontam que o município de Campos Sales, no sul do Ceará, foi a cidade que registrou a menor temperatura de toda a região Nordeste nesta segunda-feira (25), com 14,8 °C.
Campo Sales
Além da cidade cearense, dois municípios baianos aparecem no topo do ranking das cidades mais frias da região. Na segunda e terceira posições estão Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, com 15,3 °C, e Lençóis, na Chapada Diamantina, com 15,5 °C.
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A cidade, que tem cerca de 26 mil habitantes, é conhecida pelo clima tropical quente semiárido. A vegetação é diversificada, com áreas de cerradão, caatinga e cerrado.
O núcleo urbano do município se desenvolveu ao redor da fazenda Várzea das Vacas e se consolidou como centro comercial devido à proximidade com o Piauí.
Em janeiro de 1991, moradores de Campos Sales presenciaram uma chuva de meteoritos na zona rural da cidade. Segundo relatos, cerca de 15 dias após o ocorrido, foram recuperados 23,68 kg de rochas extraterrestres ao longo de uma estrada.
O nome do município faz referência ao quarto presidente da República do Brasil, Manoel Ferraz de Campos Sales. A cidade já teve os nomes de Várzea das Vacas, Várzea da Vaca e Nova Roma, este último em homenagem a imigrantes italianos que viviam na região quando ainda era vila. Desde 1933, passou a se chamar Campos Sales.