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Vendida por R$ 200 milhões para gigante britânica, Casa de Bolos quer chegar a 700 lojas e 60 mil bolos por dia

Dona da Fleischmann, AB Mauri assume controle da maior franquia de bolos do país

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 26 de maio de 2026 às 08:15

Casa de Bolos
Casa de Bolos Crédito: Tábata Barbos/Divulgação

A AB Mauri Brasil fechou a compra da rede Casa de Bolos por aproximadamente R$ 200 milhões. A aquisição coloca a multinacional britânica, conhecida pela atuação no fornecimento de ingredientes para panificação e confeitaria, diretamente no varejo de alimentação. A informação é da Forbes Brasil.

A Casa de Bolos foi criada em 2010, em Ribeirão Preto, por Sônia Ramos, chamada pelos clientes de “Vó Sônia”, ao lado dos quatro filhos. A marca nasceu com foco em bolos simples e receitas de perfil caseiro, modelo que ajudou a impulsionar a expansão da rede pelo país.

Casa de Bolos é hoje franquia de sucesso

Casa de Bolos produz cerca de 60 mil bolos por dia por Reprodução
Rede nasceu em Ribeirão Preto e virou gigante das franquias por Reprodução
Marca tem mais de 600 lojas espalhadas pelo Brasil por Reprodução
Casa de Bolos começou com receitas simples e clima de cozinha caseira por Reprodução
Rede faturou R$ 720 milhões ao longo de 2025 por Reprodução
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Casa de Bolos produz cerca de 60 mil bolos por dia por Reprodução

Atualmente, a empresa reúne mais de 600 franquias espalhadas por 20 estados e presença em mais de 250 municípios brasileiros. A operação também conta com uma unidade em Lisboa. Em 2025, o faturamento chegou a R$ 720 milhões, enquanto a projeção para 2026 é atingir R$ 800 milhões, com cerca de 700 lojas em funcionamento e produção diária estimada em 60 mil bolos.

A compradora, AB Mauri Brasil, integra o grupo britânico Associated British Foods, conglomerado avaliado em aproximadamente R$ 100 bilhões. A companhia é responsável por marcas como Fleischmann e também distribui produtos como Ovomaltine e Twinings no mercado brasileiro.

Com a negociação, a multinacional deixa de atuar apenas como fornecedora de ingredientes para assumir também uma rede voltada ao consumidor final. O movimento é considerado incomum no setor alimentício brasileiro, especialmente entre empresas tradicionalmente ligadas ao mercado B2B.

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Casa de Bolos

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