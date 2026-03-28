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Tragédia na estrada: saiba quem são as vítimas de colisão que matou cinco jovens na Bahia

Vítimas foram identificadas por autoridades e prefeitura; município vive clima de comoção

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 28 de março de 2026 às 15:01

Veja quem são os jovens vítimas de acidente
Veja quem são os jovens vítimas de acidente em estrada Crédito: Reprodução

A tragédia que deixou cinco jovens mortos após uma colisão frontal na BR-324, na zona rural de Nova Fátima, ganhou contornos ainda mais dramáticos com a identificação das vítimas. Com idades entre 18 e 28 anos, os jovens tiveram as vidas interrompidas de forma violenta no fim da tarde de sexta-feira (27), no km 398 da rodovia.

Entre os mortos estão Anderson Ricardo da Silva Soares, de 28 anos, e Samuel Ramos Carneiro Bisneto, de 18, os dois primeiros identificados pelas autoridades. Posteriormente, também foram confirmadas as mortes de Ismael Pereira dos Santos, de 25 anos, Jeovanny Silva Marinho Lucena e Rafael de Carvalho dos Santos. A confirmação dos nomes ampliou o clima de comoção no município, onde parte das vítimas era conhecida.

Veja quem são os jovens vítimas de acidente

Anderson Ricardo da Silva Soares por Reprodução
Ismael Pereira dos Santos por Reprodução
Jeovanny Silva Marinho Lucena por Reprodução
Samuel Ramos Carneiro Bisneto por Reprodução
Rafael de Carvalho dos Santos por Reprodução
1 de 5
Anderson Ricardo da Silva Soares por Reprodução

A notícia se espalhou rapidamente pela cidade, provocando uma onda de tristeza entre moradores, familiares e amigos. Em nota oficial, a Prefeitura de Nova Fátima lamentou as mortes e decretou luto oficial de três dias, em sinal de respeito às vítimas e solidariedade às famílias atingidas pela tragédia.

O acidente envolveu dois veículos — um Fiat Toro e um Volkswagen Gol — que colidiram de frente. Com a força do impacto, os cinco ocupantes não resistiram e morreram ainda no local. As circunstâncias da batida ainda são investigadas, mas o cenário encontrado pelas equipes de resgate foi de destruição total.

Além das vítimas fatais, o motorista da Fiat Toro, identificado como Gleidson Azevedo, vereador do município de Juazeiro, ficou ferido e foi socorrido para uma unidade de saúde. Ele estava acompanhado do pai, que também se feriu, mas já recebeu alta médica.

Os corpos dos jovens foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) após a realização da perícia pelo Departamento de Polícia Técnica. O caso será apurado pela Delegacia Territorial de Riachão do Jacuípe, que busca esclarecer as causas do acidente que interrompeu cinco histórias de vida e mergulhou uma cidade inteira em luto.

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Tags:

Bahia Acidente Tragédia Estrada Cinco Jovens Mortos

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