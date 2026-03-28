NOVA FÁTIMA

Tragédia na estrada: saiba quem são as vítimas de colisão que matou cinco jovens na Bahia

Vítimas foram identificadas por autoridades e prefeitura; município vive clima de comoção

Wendel de Novais

Publicado em 28 de março de 2026 às 15:01

Veja quem são os jovens vítimas de acidente em estrada Crédito: Reprodução

A tragédia que deixou cinco jovens mortos após uma colisão frontal na BR-324, na zona rural de Nova Fátima, ganhou contornos ainda mais dramáticos com a identificação das vítimas. Com idades entre 18 e 28 anos, os jovens tiveram as vidas interrompidas de forma violenta no fim da tarde de sexta-feira (27), no km 398 da rodovia.

Entre os mortos estão Anderson Ricardo da Silva Soares, de 28 anos, e Samuel Ramos Carneiro Bisneto, de 18, os dois primeiros identificados pelas autoridades. Posteriormente, também foram confirmadas as mortes de Ismael Pereira dos Santos, de 25 anos, Jeovanny Silva Marinho Lucena e Rafael de Carvalho dos Santos. A confirmação dos nomes ampliou o clima de comoção no município, onde parte das vítimas era conhecida.

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A notícia se espalhou rapidamente pela cidade, provocando uma onda de tristeza entre moradores, familiares e amigos. Em nota oficial, a Prefeitura de Nova Fátima lamentou as mortes e decretou luto oficial de três dias, em sinal de respeito às vítimas e solidariedade às famílias atingidas pela tragédia.

O acidente envolveu dois veículos — um Fiat Toro e um Volkswagen Gol — que colidiram de frente. Com a força do impacto, os cinco ocupantes não resistiram e morreram ainda no local. As circunstâncias da batida ainda são investigadas, mas o cenário encontrado pelas equipes de resgate foi de destruição total.

Além das vítimas fatais, o motorista da Fiat Toro, identificado como Gleidson Azevedo, vereador do município de Juazeiro, ficou ferido e foi socorrido para uma unidade de saúde. Ele estava acompanhado do pai, que também se feriu, mas já recebeu alta médica.