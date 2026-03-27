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Trio é preso por ataques e roubos a turistas no Carnaval; grupo usava motos e armas

Mandados foram cumpridos em bairros como Alto da Bola e Engenho Velho de Brotas

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 27 de março de 2026 às 10:50

Polícia Civil
Polícia Civil Crédito: Divulgação

Três suspeitos foram presos na manhã desta sexta-feira (27), em Salvador, durante a Operação Aftermath, realizada pela Polícia Civil com foco em uma quadrilha que praticava roubos contra turistas durante o Carnaval. A ofensiva mira um grupo investigado por uma sequência de crimes registrados na capital baiana, especialmente em áreas com grande circulação de visitantes.

A operação é conduzida pela Delegacia de Proteção ao Turista, ligada ao Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), e tem como meta o cumprimento de quatro mandados de prisão preventiva e seis de busca e apreensão em imóveis ligados aos investigados.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil realiza operação integrada contra organização criminosa do Rio de Janeiro por Filipe Conceição e Tony Silva
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Caso é investigado pela Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil por Divulgação/Ascom PCBA
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil da Bahia por Divulgação/ Ascom PC-BA
Polícia Civil prendeu o suspeito na sexta (22) por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Reprodução/Ascom PC
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Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA

As investigações apontam que os suspeitos atuavam de forma organizada, utilizando motocicletas para se aproximar das vítimas. Em algumas ações, segundo a polícia, o grupo também fazia uso de armas de fogo para intimidar e cometer os assaltos. Os mandados judiciais estão sendo executados em diferentes pontos da cidade, incluindo os bairros do Alto da Bola e Engenho Velho de Brotas.

Para dar suporte à operação, foram empregadas equipes da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core), além de policiais do Deic. A Operação Aftermath segue em andamento, e a polícia não descarta novas prisões ao longo do dia.

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Tags:

Carnaval Salvador Operação Roubo Turistas

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