Trio é preso por ataques e roubos a turistas no Carnaval; grupo usava motos e armas

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Wendel de Novais
Publicado em 27 de março de 2026 às 10:50
Três suspeitos foram presos na manhã desta sexta-feira (27), em Salvador, durante a Operação Aftermath, realizada pela Polícia Civil com foco em uma quadrilha que praticava roubos contra turistas durante o Carnaval. A ofensiva mira um grupo investigado por uma sequência de crimes registrados na capital baiana, especialmente em áreas com grande circulação de visitantes.
A operação é conduzida pela Delegacia de Proteção ao Turista, ligada ao Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), e tem como meta o cumprimento de quatro mandados de prisão preventiva e seis de busca e apreensão em imóveis ligados aos investigados.
Caso é investigado pela Polícia Civil
As investigações apontam que os suspeitos atuavam de forma organizada, utilizando motocicletas para se aproximar das vítimas. Em algumas ações, segundo a polícia, o grupo também fazia uso de armas de fogo para intimidar e cometer os assaltos. Os mandados judiciais estão sendo executados em diferentes pontos da cidade, incluindo os bairros do Alto da Bola e Engenho Velho de Brotas.
Para dar suporte à operação, foram empregadas equipes da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core), além de policiais do Deic. A Operação Aftermath segue em andamento, e a polícia não descarta novas prisões ao longo do dia.