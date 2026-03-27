POLÍCIA

Trio é preso por ataques e roubos a turistas no Carnaval; grupo usava motos e armas

Mandados foram cumpridos em bairros como Alto da Bola e Engenho Velho de Brotas

Wendel de Novais

Publicado em 27 de março de 2026 às 10:50

Polícia Civil Crédito: Divulgação

Três suspeitos foram presos na manhã desta sexta-feira (27), em Salvador, durante a Operação Aftermath, realizada pela Polícia Civil com foco em uma quadrilha que praticava roubos contra turistas durante o Carnaval. A ofensiva mira um grupo investigado por uma sequência de crimes registrados na capital baiana, especialmente em áreas com grande circulação de visitantes.

A operação é conduzida pela Delegacia de Proteção ao Turista, ligada ao Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), e tem como meta o cumprimento de quatro mandados de prisão preventiva e seis de busca e apreensão em imóveis ligados aos investigados.

Caso é investigado pela Polícia Civil 1 de 14

As investigações apontam que os suspeitos atuavam de forma organizada, utilizando motocicletas para se aproximar das vítimas. Em algumas ações, segundo a polícia, o grupo também fazia uso de armas de fogo para intimidar e cometer os assaltos. Os mandados judiciais estão sendo executados em diferentes pontos da cidade, incluindo os bairros do Alto da Bola e Engenho Velho de Brotas.