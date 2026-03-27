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Briga por ciúmes: homem matou esposa e esfaqueou filha durante discussão

Investigação aponta que suspeito agiu motivado por desconfianças de traição durante discussão

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 27 de março de 2026 às 07:36

Sandra Lima foi morta pelo companheiro
Sandra Lima foi morta pelo companheiro Crédito: Reprodução

O feminicídio de Sanda Lima Alves, 54 anos, agricultora morta a facadas em Conceição de Jacuípe, na Bahia, aconteceu no meio de uma crise de ciúmes de Maicon Nascimento Soares, 39, marido da vítima que foi preso em flagrante pelo crime. De acordo com as investigações, ele suspeitava de um relacionamento extraconjugal da companheira, o que não foi confirmado, e entrou em uma discussão com a vítima.

Durante a briga, ele passou a agredir Sandra com diversos golpes de faca. A mulher ficou gravemente ferida e não resistiu. No momento do crime, a filha do casal, ao tentar intervir na briga, também foi atacada, esfaqueada e precisou ser socorrida para uma unidade de saúde. O estado de saúde dela não foi detalhado.

Sandra era agricultora, tinha duas filhas e levava uma vida ativa nas redes sociais, onde compartilhava registros pessoais, incluindo viagens. O crime abalou profundamente familiares e pessoas próximas. Uma parente, que preferiu não se identificar, descreveu o impacto da tragédia: “Estamos aos prantos”.

Sandra Lima foi morta pelo companheiro

Sandra Lima foi morta pelo companheiro por Reprodução
Sandra Lima foi morta pelo companheiro por Reprodução
Sandra Lima foi morta pelo companheiro por Reprodução
Sandra Lima foi morta pelo companheiro por Reprodução
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Sandra Lima foi morta pelo companheiro por Reprodução

Equipes da Polícia Militar foram acionadas para atender à ocorrência. “No local, os policiais constataram que a esposa e a filha do agressor, foram vitimadas por golpes de faca e haviam sido socorridas para unidade hospitalar, sendo confirmada posteriormente que a esposa não resistiu aos ferimentos”, informou a corporação.

Após o ataque, o suspeito foi contido por moradores até a chegada dos agentes. Sandra chegou a ser atendida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada ao Hospital ACM, mas morreu pouco depois de dar entrada na unidade. O histórico do investigado também chama atenção. Maicon já responde a dois processos por homicídio — um simples e outro qualificado — que tramitam no Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA).

O caso foi registrado na Delegacia Territorial de Conceição do Jacuípe, onde o homem foi autuado em flagrante por feminicídio. A Polícia Civil instaurou o Auto de Prisão em Flagrante (APF) e comunicou o Poder Judiciário, que deve dar continuidade às medidas legais.

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Tags:

Feminicídio Sandra Lima Alves Maicon Nascimento Soares Esfaqueou Filha

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