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Famoso por trilhas, cachoeiras e turismo de aventura, destino baiano está entre os mais buscados em pesquisa

De acordo com tendências apontadas pelo Ministério do Turismo, escolhas mais conscientes passaram a influenciar o turismo no pós-pandemia

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 12 de maio de 2026 às 15:11

Ambientalistas são atacados a tiros na Chapada Diamantina
Famoso por trilhas, cachoeiras e turismo de aventura, destino baiano está entre os mais buscados em pesquisa Crédito: Acervo Pessoal

O interesse por destinos de natureza cresce no Brasil e sinaliza uma mudança no comportamento do consumidor, que passa a buscar experiências que aliam lazer e consciência ambiental. Afinal, a rotina intensa dos centros urbanos aumenta a valorização da natureza e impulsiona a procura por viagens mais conectadas ao meio ambiente. De acordo com tendências apontadas pelo Ministério do Turismo, escolhas mais conscientes passaram a influenciar o turismo no pós-pandemia. Nesse contexto, a reconexão com a fauna e a flora ganha força como parte do bem-estar, o que explica o aumento da busca por atividades ao ar livre, como trilhas e passeios em áreas naturais.

Como resultado, o ecoturismo se fortalece, e isso aparece diretamente nas buscas online. O levantamento da Bulbe Energia, fornecedora de energia solar por assinatura, analisou o interesse dos brasileiros pelo tema, com base no volume médio de buscas mensais do Google Brasil entre maio de 2025 e março de 2026. 

Chapada Diamantina - trilhas e Vale do Pati

Vale do Pati por Divulgação
O Vale do Pati é considerado o destino mais autêntico da Chapada Diamantina por Wikimedia Commons
Trilha na Chapada Diamantina por Luis Andrade/Pexels
Vila Santo Inácio, em município Gentio do Ouro, na Chapada Diamantina por Reprodução/Oscar Guedes
Rodrigo Santoro visita a Chapada Diamantina por Reprodução/Instagram @andarilhosdachapada
Rodrigo Santoro na Chapada Diamantina por Reprodução/Instagram @andarilhosdachapada
Hotel de Lençóis, na Chapada Diamantina, estará lotado no São João por Reprodução
Lençóis, na Chapada Diamantina por Divulgação
Diego Costa curte férias na Chapada Diamantina por Reprodução Instagram
Diego Costa curte férias na Chapada Diamantina por Reprodução Instagram
Vale do Pati por Divulgação
Vale do Pati por Divulgação
Vale do Pati por Divulgação
Vale do Pati por Divulgação
Vale do Pati por Divulgação
Vale do Pati por Divulgação
Vale do Pati por Divulgação
Vale do Pati por Divulgação
O Vale do Pati é considerado o destino mais autêntico da Chapada Diamantina por Wikimedia Commons
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Vale do Pati por Divulgação

Destinos de ecoturismo mais pesquisados no Brasil

Quando o assunto é turismo de natureza no Brasil, alguns destinos continuam concentrando a atenção. Foz do Iguaçu lidera o ranking, com 272 mil buscas mensais, impulsionada pelas Cataratas e pela estrutura que facilita o acesso a experiências naturais. Na sequência, Ubatuba aparece em 2º lugar (262 mil), destacando-se pelas praias cercadas de Mata Atlântica e pelas trilhas. Já os Lençóis Maranhenses ocupam o 3º lugar (212 mil), com paisagens únicas formadas por dunas e lagoas, enquanto Jericoacoara surge em 4º (205 mil), combinando praias e áreas preservadas.

Em 5º lugar (173 mil), Fernando de Noronha reforça a relevância de destinos com regras de conservação mais rígidas. O ranking segue com a Chapada dos Veadeiros em 6º (127 mil), o Jalapão em 7º (116 mil) e a Chapada Diamantina em 8º (113 mil) – todos associados a trilhas, cachoeiras e turismo de aventura.Fecham a lista Pirenópolis em 9º (111 mil) e Bonito em 10º (109 mil), este último conhecido pelo controle de visitação e pelas águas cristalinas.Mais do que popularidade, os dados mostram um interesse distribuído entre destinos acessíveis e regiões mais isoladas, o que indica diferentes formas de vivenciar o ecoturismo.

O que explica esse interesse? 

Os dados ajudam a entender alguns movimentos do setor. Por um lado, destinos já consolidados, como Foz do Iguaçu e Ubatuba, continuam atraindo grande volume de buscas, o que pode estar relacionado à infraestrutura e à facilidade de acesso.Ao mesmo tempo, locais como Lençóis Maranhenses e Fernando de Noronha aparecem entre os mais procurados, sugerindo interesse por experiências em áreas com maior controle ambiental.

Já a presença simultânea de Chapada dos Veadeiros e Chapada Diamantina indica uma busca consistente por turismo de aventura no interior do país.Por fim, o crescimento geral das buscas por destinos “verdes” dialoga com um estilo de vida mais atento ao impacto ambiental. O turismo, nesse caso, não aparece isolado: ele acompanha outras escolhas do dia a dia, como consumo consciente e busca por alternativas mais sustentáveis.

Esse cenário também traz efeitos práticos: o aumento da procura fortalece a economia local, impulsiona serviços e amplia investimentos. Por outro lado, exige maior atenção ao equilíbrio entre fluxo turístico e preservação ambiental – um ponto central quando se fala em destinos de viagem sustentáveis.

Esse movimento também traz efeitos práticos. Destinos com maior procura tendem a fortalecer suas economias locais, ampliar serviços e atrair investimentos. Ao mesmo tempo, enfrentam o desafio de equilibrar fluxo turístico e preservação ambiental.

Adoção de energia limpa nas atividades turísticas

A relação entre ecoturismo e consumo consciente vai além da escolha do destino. Cada vez mais, empresas do setor incorporam práticas sustentáveis na operação, especialmente no uso de energia limpa. A energia solar por assinatura, por exemplo, permite que hotéis e pousadas utilizem fontes renováveis sem precisar instalar sistemas próprios, reduzindo custos e emissões. Além disso, outros caminhos também ganham espaço, como:

  • uso de iluminação eficiente e energia renovável;
  • reaproveitamento de água e redução de desperdício;
  • gestão adequada de resíduos;
  • construção com menor impacto ambiental.

Essas iniciativas ajudam a alinhar a experiência turística à preservação ambiental em viagens, respondendo à demanda de um público mais atento ao impacto das suas escolhas. O papel do turista também é fundamental nesse processo. Pequenas atitudes fazem diferença durante uma viagem de natureza, como: 

  • escolher hospedagens com compromisso ambiental;
  • respeitar limites de áreas preservadas;evitar itens descartáveis;
  • não desperdiçar água e energia

Assim, o turismo de natureza no Brasil avança junto da ideia de responsabilidade compartilhada. De um lado, destinos se adaptam; de outro, viajantes ajustam seus hábitos, e esse encontro ajuda a consolidar o ecoturismo como parte de um estilo de vida mais consciente.

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