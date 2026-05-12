ECOTURISMO

Famoso por trilhas, cachoeiras e turismo de aventura, destino baiano está entre os mais buscados em pesquisa

De acordo com tendências apontadas pelo Ministério do Turismo, escolhas mais conscientes passaram a influenciar o turismo no pós-pandemia

Perla Ribeiro

Publicado em 12 de maio de 2026 às 15:11

Famoso por trilhas, cachoeiras e turismo de aventura, destino baiano está entre os mais buscados em pesquisa Crédito: Acervo Pessoal

O interesse por destinos de natureza cresce no Brasil e sinaliza uma mudança no comportamento do consumidor, que passa a buscar experiências que aliam lazer e consciência ambiental. Afinal, a rotina intensa dos centros urbanos aumenta a valorização da natureza e impulsiona a procura por viagens mais conectadas ao meio ambiente. De acordo com tendências apontadas pelo Ministério do Turismo, escolhas mais conscientes passaram a influenciar o turismo no pós-pandemia. Nesse contexto, a reconexão com a fauna e a flora ganha força como parte do bem-estar, o que explica o aumento da busca por atividades ao ar livre, como trilhas e passeios em áreas naturais.

Como resultado, o ecoturismo se fortalece, e isso aparece diretamente nas buscas online. O levantamento da Bulbe Energia, fornecedora de energia solar por assinatura, analisou o interesse dos brasileiros pelo tema, com base no volume médio de buscas mensais do Google Brasil entre maio de 2025 e março de 2026.

Chapada Diamantina - trilhas e Vale do Pati 1 de 19

Destinos de ecoturismo mais pesquisados no Brasil

Quando o assunto é turismo de natureza no Brasil, alguns destinos continuam concentrando a atenção. Foz do Iguaçu lidera o ranking, com 272 mil buscas mensais, impulsionada pelas Cataratas e pela estrutura que facilita o acesso a experiências naturais. Na sequência, Ubatuba aparece em 2º lugar (262 mil), destacando-se pelas praias cercadas de Mata Atlântica e pelas trilhas. Já os Lençóis Maranhenses ocupam o 3º lugar (212 mil), com paisagens únicas formadas por dunas e lagoas, enquanto Jericoacoara surge em 4º (205 mil), combinando praias e áreas preservadas.

Em 5º lugar (173 mil), Fernando de Noronha reforça a relevância de destinos com regras de conservação mais rígidas. O ranking segue com a Chapada dos Veadeiros em 6º (127 mil), o Jalapão em 7º (116 mil) e a Chapada Diamantina em 8º (113 mil) – todos associados a trilhas, cachoeiras e turismo de aventura.Fecham a lista Pirenópolis em 9º (111 mil) e Bonito em 10º (109 mil), este último conhecido pelo controle de visitação e pelas águas cristalinas.Mais do que popularidade, os dados mostram um interesse distribuído entre destinos acessíveis e regiões mais isoladas, o que indica diferentes formas de vivenciar o ecoturismo.

O que explica esse interesse?

Os dados ajudam a entender alguns movimentos do setor. Por um lado, destinos já consolidados, como Foz do Iguaçu e Ubatuba, continuam atraindo grande volume de buscas, o que pode estar relacionado à infraestrutura e à facilidade de acesso.Ao mesmo tempo, locais como Lençóis Maranhenses e Fernando de Noronha aparecem entre os mais procurados, sugerindo interesse por experiências em áreas com maior controle ambiental.

Já a presença simultânea de Chapada dos Veadeiros e Chapada Diamantina indica uma busca consistente por turismo de aventura no interior do país.Por fim, o crescimento geral das buscas por destinos “verdes” dialoga com um estilo de vida mais atento ao impacto ambiental. O turismo, nesse caso, não aparece isolado: ele acompanha outras escolhas do dia a dia, como consumo consciente e busca por alternativas mais sustentáveis.

Esse cenário também traz efeitos práticos: o aumento da procura fortalece a economia local, impulsiona serviços e amplia investimentos. Por outro lado, exige maior atenção ao equilíbrio entre fluxo turístico e preservação ambiental – um ponto central quando se fala em destinos de viagem sustentáveis.

Esse movimento também traz efeitos práticos. Destinos com maior procura tendem a fortalecer suas economias locais, ampliar serviços e atrair investimentos. Ao mesmo tempo, enfrentam o desafio de equilibrar fluxo turístico e preservação ambiental.

Adoção de energia limpa nas atividades turísticas

A relação entre ecoturismo e consumo consciente vai além da escolha do destino. Cada vez mais, empresas do setor incorporam práticas sustentáveis na operação, especialmente no uso de energia limpa. A energia solar por assinatura, por exemplo, permite que hotéis e pousadas utilizem fontes renováveis sem precisar instalar sistemas próprios, reduzindo custos e emissões. Além disso, outros caminhos também ganham espaço, como:

uso de iluminação eficiente e energia renovável;

reaproveitamento de água e redução de desperdício;

gestão adequada de resíduos;

construção com menor impacto ambiental.

Essas iniciativas ajudam a alinhar a experiência turística à preservação ambiental em viagens, respondendo à demanda de um público mais atento ao impacto das suas escolhas. O papel do turista também é fundamental nesse processo. Pequenas atitudes fazem diferença durante uma viagem de natureza, como:

escolher hospedagens com compromisso ambiental;

respeitar limites de áreas preservadas;evitar itens descartáveis;

não desperdiçar água e energia