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Saiba quais são as lesões mais comuns entre iniciantes na corrida

Especialista destaca erros frequentes, principais lesões e reforçam a importância de orientação profissional para evitar problemas e garantir evolução saudável

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 12 de maio de 2026 às 15:47

Uma corrida a cada dois dias: Bahia consolida febre das provas de rua; veja o calendário de 2026
Saiba quais são as lesões mais comuns entre iniciantes na corrida Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Com a popularização da corrida de rua como uma atividade acessível e eficaz para melhorar a saúde, cresce também o número de praticantes iniciantes, junto com eles, a incidência de lesões. A Sociedade alerta que a falta de preparo físico e erros comuns no início da prática são fatores determinantes para o surgimento de problemas que podem comprometer a continuidade da atividade.

Entre as ocorrências mais frequentes está a canelite (síndrome do estresse tibial medial), caracterizada por dor na região da canela, geralmente provocada pelo impacto repetitivo e pela sobrecarga sem adaptação adequada do corpo. Outra queixa recorrente é a sobrecarga no joelho, especialmente na articulação patelofemoral, que pode causar dor anterior e limitar o desempenho do corredor.

Confira 25 provas de corrida para fazer no mês de maio

Corrida da Luz - 10 de maio (domingo), em Salvador, com largada na Praça Nossa Senhora da Luz, Pituba. Mais informações em: https://www.corridasjardelmoura.com.br/evento/2-corrida-da-luz por Reprodução
10 de maio - Desafio Energia Petrobras - Salvador. Largada na Praça de Piatã, na Av. Octávio Mangabeira. Mais informações em: https://www.desafioenergiapetrobras.com.br/salvador/corrida-de-rua por Reprodução
10 de maio - Corrida Barra Avenida - Município de Barra. Avenida Ruy Barbosa. Mais informações em: https://mssport.com.br/ms-evento/corrida-barra-avenida/ por Reprodução
10 de maio (domingo) - Circuito Sesc de Corridas - Ilhéus. Concentração da largada no estacionamento da Praça Rui Barbosa - Centro, Ilhéus. Mais informações em: https://www.sescbahia.com.br/portal/pagina/circuito-sesc-de-corridas---ilheus por Reprodução
10 de maio - Corra Mainha - Paulo Afonso. Mais informações em: https://corre2.com.br/eventos/corra-mainha-paulo-afonso-ba/?utm_source=ig&utm_medium=social&utm_content=link_in_bio&fbclid=PAZnRzaARpaftleHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZA8xMjQwMjQ1NzQyODc0MTQAAafB0y10HfkuKI5RAA1ozFPEVQyk0S4ff25DelPo-jx_bUQGqP2ra4tFSet0jw_aem_ojo83G3gtfu2YdSXYeGQTg por Reprodução
10 de maio - Corrida Mãe Aparecida - Vitória da Conquista. Largada no Santuário Nossa Senhora Aparecida, no bairro Jurema. Mais informações em: https://www.races.com.br/maerun por Reprodução
16 de maio - 1º Corrida Noturna de Rua Yacht - Salvador. Largada no Yacht Clube Da Bahia. Mais informações em: https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/1-corrida-de-rua-noturna-do-yacht por Reprodução
17 de maio - Corrida Hiperideal - Salvador. Mais informações em: https://www.ticketsports.com.br/e/corrida-hiperideal-2a-edicao-salvador-86108 por Reprodução
17 de maio - 3ª Corrida Forma Fit - Camaçari. Largada no Condomínio Residencial Parque Arvoredo, Limoeiro. Mais informações em: https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/3-corrida-forma-fit por Reprodução
17 de maio - Meia Maratona de Feira - Feira de Santana. Mais informações em: https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/mara-de-feira?utm_source=ig&utm_medium=social&utm_content=link_in_bio&fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAc3J0YwZhcHBfaWQMMjU2MjgxMDQwNTU4AAGnRtD_vMF1NML8F1HB8hcnWAJiS2gGhBnwlgQ4nEpKvO260vGLREpZa3F-LJ4_aem_jMb0dUKHyB7wL4BzTUZoFg&brid=YWdncwHRl1yReYC9cfSwHiwJPEC1 por Reprodução
23 de maio - Rhema Run - Vitória da Conquista. Largada na Av. Olívia Flores, Bairro Candeias. Mais informações em: https://www.races.com.br/rhemarun#:~:text=Por%20isso%2C%20a%20Rhema%20Run,alegria%20para%20toda%20a%20comunidade. por Reprodução
24 de maio - 1ª Corrida do Corpo de Fuzileiros Navais - Salvador. Largada na Avenida da França, no Comércio. Mais informações em https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/1-corrida-do-corpo-dos-fuzileiros-navais por Reprodução
17 de maio - Borboletas Running - Porto Seguro. Local: segunda rotatória, orla Norte. Mais informações em: https://www.races.com.br/borboletasrunning2026 por Reprodução
24 de maio - Circuito Sesc de Corridas - Santo Antônio de Jesus. Concentração de largada na Praça Padre Matheus. Mais informações em: https://www.sescbahia.com.br/portal/pagina/circuito-sesc-de-corridas---saj por Reprodução
24 de maio - Maratona Farol a Farol - Salvador. Chegada no Clube Espanhol (Barra). Mais informações em: https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/maratona-farol-a-farol-2026 por Reprodução
31 de maio - Circuito Sesc de Corridas - Paulo Afonso. Concentração para largada no Estacionamento do Ginásio Esportivo Luís Eduardo Magalhães (Av. Apolônio Sáles), bairro Centro. Mais informações em: https://www.sescbahia.com.br/portal/pagina/circuito-sesc-de-corridas---paulo-afonso por Reprodução
31 de maio - Live! Run XP - Trancoso. Largada: Praça São João Batista. Mais informações em: https://www.liverun.com.br/etapa/live-experience-trancoso-2026 por Reprodução
31 de maio - Corrida de Bar em Bar (edição junina) - Cruz das Almas. Largada: Avenida Crisógno Fernandes, Centro. Mais informações em: https://www.sympla.com.br/evento/corrida-de-bar-em-bar-edicao-junina/3334703?referrer=roadrunners.run&referrer=roadrunners.run por Reprodução
30 de maio - Thiago Aquino Night Run - Feira de Santana. Largada: Aria Hall, Avenida Presidente Dutra. Mais informações em: https://eventos.inovmi.com.br/events/thiago-aquino-nigth-run#/checkout por Reprodução
31 de maio - 7ª Corrida Novo Mix - Alphaville - Camaçari. Largada: Alphaville Litoral Norte. Mais inforações em: https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/6-corrida-novo-mix-premium-alpha-ville por Reprodução
31 de maio - Porto Seguro Track&Field Experience Villa Forma - Salvador. Local: Avenida Cardeal da Silva, 2435 - Rio Vermelho. Mais informações em: https://www.tfsports.com.br/tf-experience/experience-164/ por Reprodução
31 de maio - Corrida Atacadão São Roque - Feira de Santana. Local: clube de Campo Dona Maria - Noide Cerqueira. Mais informações em: https://www.ticketsports.com.br/e/corrida-sao-roque-2026-85713 por Reprodução
31 de maio - Serrinha Trail Run - Serrinha. Largada: Fazenda Paraíso. Mais informações em: https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/str-serrinha-trail-run-2026 por Reprodução
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Corrida da Luz - 10 de maio (domingo), em Salvador, com largada na Praça Nossa Senhora da Luz, Pituba. Mais informações em: https://www.corridasjardelmoura.com.br/evento/2-corrida-da-luz por Reprodução

Um dos principais erros cometidos por iniciantes é o aumento rápido da intensidade e do volume de treino. Muitas pessoas começam a correr com grande entusiasmo, mas sem respeitar o tempo necessário para adaptação muscular, articular e cardiovascular. A falta de fortalecimento muscular e de orientação adequada também contribui significativamente para o risco de lesões.

“O grande problema entre iniciantes é a pressa em evoluir. O corpo precisa de tempo para se adaptar ao impacto da corrida, e quando esse processo não é respeitado, as lesões acabam surgindo com mais facilidade”, afirma o presidente da Sociedade Brasileira de Artroscopia e Traumatologia do Esporte (SBRATE), Adriano Almeida.

Tênis de corrida recomendados pelo CORREIO

Nike Pegasus por Reprodução
Hoka Clifton por Reprodução
Mizuno Wave Ride por Reprodução
Hoka Bondi por Reprodução
New Balance 1080 por Reprodução
Adidas Ultraboost por Reprodução
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Nike Pegasus por Reprodução

Além disso, fatores como uso de calçados inadequados, ausência de aquecimento, técnica incorreta e até mesmo o tipo de terreno podem influenciar diretamente na saúde do corredor iniciante.

A boa notícia é que a maioria dessas lesões pode ser evitada com medidas simples de prevenção. Entre as principais orientações estão: iniciar a prática de forma gradual, alternando caminhada e corrida; investir em fortalecimento muscular, especialmente de membros inferiores e core; utilizar um tênis adequado para o tipo de pisada; respeitar períodos de descanso e priorizar o alongamento e aquecimento antes das atividades.

“O acompanhamento profissional é essencial para orientar o corredor desde o início, evitando erros comuns e promovendo uma evolução segura. Com planejamento adequado, é possível reduzir significativamente o risco de lesões e melhorar o desempenho”, completou.

Outro ponto fundamental é buscar acompanhamento profissional, seja de um educador físico ou fisioterapeuta, principalmente para quem está começando ou possui histórico de lesões. A orientação adequada permite a elaboração de um plano de treino seguro e eficiente, reduzindo riscos e potencializando os benefícios da corrida.

A prática regular de atividade física é essencial para a saúde, mas deve ser feita com responsabilidade. Respeitar os limites do corpo e evoluir de forma progressiva são atitudes fundamentais para garantir que a corrida seja uma aliada, e não uma fonte de problemas.

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