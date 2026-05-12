PRINCIPAIS ERROS

Saiba quais são as lesões mais comuns entre iniciantes na corrida

Especialista destaca erros frequentes, principais lesões e reforçam a importância de orientação profissional para evitar problemas e garantir evolução saudável

Perla Ribeiro

Publicado em 12 de maio de 2026 às 15:47

Saiba quais são as lesões mais comuns entre iniciantes na corrida Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Com a popularização da corrida de rua como uma atividade acessível e eficaz para melhorar a saúde, cresce também o número de praticantes iniciantes, junto com eles, a incidência de lesões. A Sociedade alerta que a falta de preparo físico e erros comuns no início da prática são fatores determinantes para o surgimento de problemas que podem comprometer a continuidade da atividade.

Entre as ocorrências mais frequentes está a canelite (síndrome do estresse tibial medial), caracterizada por dor na região da canela, geralmente provocada pelo impacto repetitivo e pela sobrecarga sem adaptação adequada do corpo. Outra queixa recorrente é a sobrecarga no joelho, especialmente na articulação patelofemoral, que pode causar dor anterior e limitar o desempenho do corredor.

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Um dos principais erros cometidos por iniciantes é o aumento rápido da intensidade e do volume de treino. Muitas pessoas começam a correr com grande entusiasmo, mas sem respeitar o tempo necessário para adaptação muscular, articular e cardiovascular. A falta de fortalecimento muscular e de orientação adequada também contribui significativamente para o risco de lesões.

“O grande problema entre iniciantes é a pressa em evoluir. O corpo precisa de tempo para se adaptar ao impacto da corrida, e quando esse processo não é respeitado, as lesões acabam surgindo com mais facilidade”, afirma o presidente da Sociedade Brasileira de Artroscopia e Traumatologia do Esporte (SBRATE), Adriano Almeida.

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Além disso, fatores como uso de calçados inadequados, ausência de aquecimento, técnica incorreta e até mesmo o tipo de terreno podem influenciar diretamente na saúde do corredor iniciante.

A boa notícia é que a maioria dessas lesões pode ser evitada com medidas simples de prevenção. Entre as principais orientações estão: iniciar a prática de forma gradual, alternando caminhada e corrida; investir em fortalecimento muscular, especialmente de membros inferiores e core; utilizar um tênis adequado para o tipo de pisada; respeitar períodos de descanso e priorizar o alongamento e aquecimento antes das atividades.

“O acompanhamento profissional é essencial para orientar o corredor desde o início, evitando erros comuns e promovendo uma evolução segura. Com planejamento adequado, é possível reduzir significativamente o risco de lesões e melhorar o desempenho”, completou.

Outro ponto fundamental é buscar acompanhamento profissional, seja de um educador físico ou fisioterapeuta, principalmente para quem está começando ou possui histórico de lesões. A orientação adequada permite a elaboração de um plano de treino seguro e eficiente, reduzindo riscos e potencializando os benefícios da corrida.