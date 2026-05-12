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Shopping terá atendimento gratuito para declaração do Imposto de Renda 2026

Com prazo final da declaração se aproximando, contribuintes poderão fazer gratuitamente o IRPF simplificado na sexta (15) e sábado (16)

Mariana Rios

Publicado em 12 de maio de 2026 às 15:31

IMPOSTO DE RENDA Crédito: REPRODUÇÃO

Faltando poucas semanas para o fim do prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda 2026, contribuintes que ainda não acertaram as contas com a Receita Federal terão a oportunidade de receber atendimento gratuito em Salvador. Nesta sexta-feira (15 ) e no sábado (16), das 9h às 18h, a Unijorge promove um mutirão para elaboração e envio da declaração simplificada no Shopping Center Lapa.



A ação acontece na Praça de Eventos, no piso L1, e será realizada pelo Núcleo de Gestão Contábil da instituição, com atendimento feito por estudantes do curso de Ciências Contábeis capacitados e supervisionados por professores. O prazo para envio da declaração termina no próximo dia 29.

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Durante o mutirão, os contribuintes poderão fazer a declaração na hora, com suporte completo em todas as etapas do processo, incluindo conferência da documentação, preenchimento, envio à Receita Federal e entrega do recibo.

O atendimento é voltado exclusivamente para declarações simplificadas e exige agendamento prévio, que pode ser feito pela página de eventos da Unijorge. A organização também solicita a doação voluntária de 1 kg de alimento não perecível, que será destinado a famílias em situação de vulnerabilidade social.

Serviço

Declare seu Imposto de Renda Pessoa Física IRPF 2026 com a Unijorge

Data: 15 e 16 de maio de 2026

Horário: 9h às 18h

Local: Praça de Eventos (L1) do Shopping Center Lapa — Rua Portão da Piedade, 155, Piedade