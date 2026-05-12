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Shopping terá atendimento gratuito para declaração do Imposto de Renda 2026

Com prazo final da declaração se aproximando, contribuintes poderão fazer gratuitamente o IRPF simplificado na sexta (15) e sábado (16)

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 12 de maio de 2026 às 15:31

IMPOSTO DE RENDA
IMPOSTO DE RENDA Crédito: REPRODUÇÃO

Faltando poucas semanas para o fim do prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda 2026, contribuintes que ainda não acertaram as contas com a Receita Federal terão a oportunidade de receber atendimento gratuito em Salvador. Nesta sexta-feira (15 ) e no sábado (16), das 9h às 18h, a Unijorge promove um mutirão para elaboração e envio da declaração simplificada no Shopping Center Lapa.

A ação acontece na Praça de Eventos, no piso L1, e será realizada pelo Núcleo de Gestão Contábil da instituição, com atendimento feito por estudantes do curso de Ciências Contábeis capacitados e supervisionados por professores. O prazo para envio da declaração termina no próximo dia 29.

Tudo sobre a restituição do IRPF 2026

A Receita Federal ainda não divulgou a data de consulta ao primeiro lote, mas a lista de quem receberá restituição costuma ser publicada uma semana antes do pagamento por Foto: Adobe Stock
Caso não haja imprevistos, a consulta deve ser aberta em 22 de maio por Joédson Alves, Agência Brasil
A partir deste ano, a Receita reduziu o número de lotes de restituição e fará quatro pagamentos em vez de cinco por Foto: Adobe Stock
Confira o cronograma de restituições previsto: 1º lote: 29 de maio; 2º lote: 30 de junho; 3º lote: 31 de julho e 4º lote: 28 de agosto por REPRODUÇÃO
A legislação estabelece uma ordem de preferência no pagamento das restituições, independentemente da data de envio por REPRODUÇÃO
Tem prioridade: idosos com mais de 80 anos; idosos a partir de 60 anos, pessoas com deficiência ou doença grave; contribuintes cuja principal renda seja o magistério; quem usa declaração pré-preenchida e opta por Pix; demais contribuintes por REPRODUÇÃO
O prazo para envio da declaração do Imposto de Renda 2026 termina em 29 de maio, às 23h59min59s por REPRODUÇÃO
Quem é obrigado a declarar e perde o prazo está sujeito a multa mínima de R$ 165,74, que pode chegar a 20% do imposto devido por Shutterstock
Apesar da vantagem de enviar cedo, especialistas recomendam atenção no preenchimento por Joédson Alves/Agência Brasil
Informações incorretas aumentam o risco de retenção na malha fina, o que pode atrasar ou até suspender a restituição por Divulgação
O Fisco orienta revisar todos os dados antes do envio e evitar deixar a declaração para os últimos dias, quando o sistema pode apresentar instabilidade devido ao alto volume de acessos por Imagem: rafastockbr | Shutterstock
Por causa de problemas no novo sistema de cruzamento de dados da Receita, o número de declarações na malha fina está maior este ano por
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A Receita Federal ainda não divulgou a data de consulta ao primeiro lote, mas a lista de quem receberá restituição costuma ser publicada uma semana antes do pagamento por Foto: Adobe Stock

Durante o mutirão, os contribuintes poderão fazer a declaração na hora, com suporte completo em todas as etapas do processo, incluindo conferência da documentação, preenchimento, envio à Receita Federal e entrega do recibo.

O atendimento é voltado exclusivamente para declarações simplificadas e exige agendamento prévio, que pode ser feito pela página de eventos da Unijorge. A organização também solicita a doação voluntária de 1 kg de alimento não perecível, que será destinado a famílias em situação de vulnerabilidade social.

Serviço

Declare seu Imposto de Renda Pessoa Física IRPF 2026 com a Unijorge

Data: 15 e 16 de maio de 2026

Horário: 9h às 18h

Local: Praça de Eventos (L1) do Shopping Center Lapa — Rua Portão da Piedade, 155, Piedade

Agendamento: Página de inscrição da Unijorge

Gratuito, com contribuição solidária de 1 kg de alimento não perecível.

Tags:

Shopping Center Lapa Economia Imposto de Renda

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